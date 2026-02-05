‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’मध्ये नील भट्टचा रांगडा अवतार; टीझरने सोशल मीडियावर उडवला धुरळा

या मालिकेसह स्टार प्लस आणि नील भट्ट यांनी टेलिव्हिजनवरील अॅक्शनचा स्तर नव्या उंचीवर नेऊन ठेवला आहे. भव्यता आणि वास्तवतेचा जबरदस्त मिलाफ टीझरमधून पाहायला मिळतो. नील भट्टसोबत हातमिळवणी करत स्टार प्लसने या लॉन्चला एक ‘स्टेटमेंट लाँच ’ बनवलं असून, ही केवळ मालिकेची सुरुवात नाही तर टेलिव्हिजन अॅक्शनसाठी नवा बेंचमार्क ठरणारी भव्य एंट्री आहे.
View this post on Instagram
रणबीर कपूरचा Animal Park करणार धमाका! चित्रपटाचे शूटिंग सुरु, अभिनेता साकारणार दुहेरी भूमिका
दमदार हाय-ऑक्टेन स्टंट्ससह नील भट्ट परशुरामच्या अवतारात स्क्रीनवर एंट्री घेतो. आजूबाजूला बाईकर्स स्टंट करत असताना तो फ्रेममध्ये दाखल होतो आणि क्षणातच संपूर्ण सीनमध्ये ऊर्जा भरतो. विशेष म्हणजे, हे सर्व स्टंट्स कोणत्याही VFX किंवा बॉडी डबल्सशिवाय करण्यात आले आहेत. स्वतः प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट असल्यामुळे नीलच्या अॅक्शनमध्ये रॉ एनर्जी आणि वास्तवतेची झलक दिसते, ज्यामुळे हा सीक्वेन्स अधिक प्रभावी ठरतो.
त्याचा रफ-टफ नवा लूक, दमदार स्क्रीन प्रेझेन्स आणि निर्भीड अॅटिट्यूड पाहून चाहते भारावून गेले आहेत. अनेक प्रेक्षक या सीक्वेन्सला अलीकडच्या काळातील टेलिव्हिजनवरील सर्वात स्टायलिश आणि स्फोटक स्टंट सीक्वेन्सपैकी एक मानत आहेत. यावरून स्पष्ट होते की स्टार प्लस आणि नील भट्ट यांनी मालिकेसाठी सर्वस्व झोकून दिले आहे.
‘जर पाऊल उचलले गेले नाही तर…’ गाझियाबादमध्ये घडलेल्या ३ बहिणींच्या धक्कादायक घटनेबाबत सोनू सूद भावुक; शेअर केला Video
हा केवळ एक स्टंट सीक्वेन्स नसून नील भट्टचा नवा अवतार आहे. बाहेरून साधं कौटुंबिक आयुष्य जगणारा परशुराम आतमध्ये एक धोकादायक आणि गुप्त व्यक्तिमत्त्व लपवून ठेवतो, अशी या पात्राची छटा टीझरमधून दिसते. हे पात्र प्रेक्षकांच्या मनावर आणि चर्चांवर अधिराज्य गाजवेल, यात शंका नाही.
शक्ती आणि जिद्द जिथे एकत्र येतात आणि शांततेची जागा बंडखोरी घेते, अशी ही कथा अनुभवण्यासाठी तुम्हाला मिस्टर अँड मिसेस परशुराम, रोज रात्री ८:३० वाजता स्टार प्लस या वाहिनीवर पाहायला मिळेल.