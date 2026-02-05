Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
चांगल्या नवऱ्यात असावे 2 गुण! प्रियांका चोप्राच्या पतीने Nick Jonas ने शेअर केले आनंदी लग्नाचे सिक्रेट

एक चांगला नवरा असण्यासाठी कोणते गुण लागतात असे विचारले असता, निकने लगेच दोन शब्द सांगितले: विश्वासार्हता आणि प्रामाणिकपणा. निकचा असा विश्वास आहे की आयुष्य चढ-उतारांनी भरलेले असते

Updated On: Feb 05, 2026 | 08:09 PM
निक जोनसने नातं जपण्यासाठी सांगितले २ महत्त्वाचे गुण (फोटो सौजन्य - Instagram)

निक जोनसने नातं जपण्यासाठी सांगितले २ महत्त्वाचे गुण (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • उत्तम नवरा होण्यासाठी कोणते गुण लागतात 
  • निक जोनस आणि प्रियांका चोप्राचं नातं कसं आहे 
  • निक जोनसने केला खुलासा 
प्रियांका चोप्रा आणि निक जोनासची जोडी पाहून लोक अनेकदा म्हणतात, “जोडपे असावे तर असे!” पण एक चांगला नवरा असणे म्हणजे फक्त महागड्या भेटवस्तू देणे किंवा सुट्ट्यांमध्ये फिरायला नेणे यापुरते मर्यादित आहे का? तर अजिबात नाही. अलीकडेच, निक जोनासने जय शेट्टीच्या पॉडकास्ट “On Purpose” मध्ये यशस्वी वैवाहिक जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या कठोर परिश्रमांबद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. निकचा हा इंटरव्ह्यू प्रचंड प्रमाणात व्हायरल होत आहे.  

जर तुम्हाला एक चांगला जोडीदार व्हायचे असेल किंवा पॉवरफुल जोडपे त्यांचे जीवन कसे तडजोड करतात अथवा एकमेकांवर प्रेम करतात आणि आयुष्यात एकमेकांना सांभाळतात हे समजून घ्यायचे असेल, तर निकचे हे शब्द उपयुक्त ठरू शकतात. नातं सांभाळण्यासाठी निकने सांगितलेल्या गोष्टी नक्कीच सध्याच्या पिढीला उपयोगी ठरू शकतील. वाचा रिलेशनशिप टिप्स

कोणते २ गुण महत्त्वाचे 

 

१. विश्वासार्हता ही सर्वात महत्वाची गुणवत्ता आहे – चांगल्या पतीच्या गुणांबद्दल विचारले असता, निकने लगेच दोन शब्द म्हटले: विश्वासार्हता आणि निष्ठावान असणे अर्थात प्रामाणिकपणा. निकचा असा विश्वास आहे की जीवन चढ-उतारांनी भरलेले असते. कधीकधी सर्वकाही खूप गुंतागुंतीचे आहे असे वाटते. अशा परिस्थितीत, तुम्ही आंधळेपणाने विश्वास ठेवू शकता असा जोडीदार आयुष्यात असल्याने जीवन सोपे होते.

२. मुलगी मालती सर्वकाही पाहत आहे – निकने प्रत्येक वडिलांनी शिकला पाहिजे असा एक गहन धडा यावेळी सांगितला. त्याने स्पष्ट केले की त्याची मुलगी मालती मेरी मोठी होत आहे आणि तिचे वडील तिच्या आईशी कसे वागतात हे पाहत आहे. निक म्हणाला, “मी प्रियांकासोबत ज्या पद्धतीने वागतो त्यावरून मालतीला भविष्यात जोडीदार कसा निवडायचा याचे धडे मिळत आहेत. प्रियांकाला सुरक्षित वाटणे, तिला हसवणे आणि तिला आनंदी ठेवणे ही माझी जबाबदारी आहे.”

Relationship Tips: लग्नापूर्वी जोडीदारासह बोलून घ्या 4 गोष्टी, तरच टिकू शकतं नातं

मालतीच्या जन्माचे ‘भयानक’ सत्य!

मुलाखतीदरम्यान निकने खुलासा केला की मालतीचा जन्म जानेवारी २०२२ मध्ये अकाली झाला होता. निकने याबाबत आठवणी सांगताना मुलाखतीत म्हटले की, “आम्ही एप्रिलमध्ये तिची अपेक्षा करत होतो, पण अचानक आम्हाला फोन आला की तिचा जन्म वेळेच्या आधीच होतोय. जेव्हा तिचा जन्म झाला तेव्हा तिचे वजन फक्त १ पौंड ११ औंस (सुमारे ७६५ ग्रॅम) होते आणि तिचा रंग काळानिळा पडला होता.”

त्याने स्पष्ट केले की कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे आमच्यासाठी (निक आणि प्रियांका) खूप कठीण काळ होता. दोघांनीही साडेतीन महिने रुग्णालयात १२ तासांच्या शिफ्टमध्ये काम केले, मालतीची दोघांनीही खूप काळजी घेतली. मालती दररोज तिच्या आयुष्यासाठी लढली आणि हळूहळू बरी झाली.

निक जोनासचे शब्द केवळ प्रियांकावरील त्याचे खोल प्रेम दर्शवत नाहीत तर आजच्या काळात भागीदारी आणि पालकत्वाचे एक नवीन उदाहरण देखील स्थापित करतात. निकची ही मुलाखत सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि चाहते त्याच्या परिपक्व विचारसरणीचे कौतुक करत आहेत.

Relationship Tips: Date Them Till You Hate Them, काय आहे नवा रिलेशनशिप ट्रेंड; लोकांना का आवडतोय?

Published On: Feb 05, 2026 | 08:09 PM

