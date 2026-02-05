Badlapur Politics News: शिवसेनेत नाराजी, भाजपात संधी; प्रवीण राऊत यांची स्वीकृत नगरसेवकपदी निवड 

Badlapur Politics News: बदलापूर नगरपालिकेत रिक्त असलेल्या स्वीकृत नगरसेवक पदावर भाजपाकडून प्रवीण राऊत यांना संधी देण्यात आली आहे. बुधवारी पालिका सभागृहात सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी नुकतेच शिवसेनेतून भाजपामध्ये प्रवेश केलेले प्रवीण राऊत यांना भाजपाने स्वीकृत नगरसेवकपद दिले आहे. भाजपाने यापूर्वी स्वीकृत नगरसेवकपदी तुषार आपटे यांची नियुक्ती केली होती, मात्र दोन वर्षांपूर्वी बदलापुरात घडलेल्या अल्पवयीन विद्यार्थिनी अत्याचारप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या सहआरोपींमध्ये आपटे यांचेही नाव असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातून भाजपावर टीकेची झोड उठली होती.
अखेर दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्यावर स्वीकृत नगरसेवक पदाचा राजीनामा देण्याची वेळ आली होती. हे स्वीकृत नगरसेवकपद आपटे यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झाले होते. दुसरीकडे शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख प्रवीण राऊत यांनी शिवसेनेतून निवडणूक लढवली होती, मात्र त्यांचा पराभव झाला. शिवसेनेकडून स्वीकृत नगरसेवकपद मिळेल अशी अपेक्षा राऊत यांना होती, मात्र शिवसेनेने स्वीकृत नगरसेवक पदापासून डावलल्यामुळे प्रवीण राऊत यांनी शिवसेनेच्या स्थानिक नेतृत्वावर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती.
या दरम्यान भाजपाने नाराजीचा फायदा घेत प्रवीण राऊत यांना भाजपामध्ये प्रवेश देऊन स्वीकृत नगरसेवक केले आहे. बुधवारी प्रवीण राऊत यांनी स्वीकृत नगरसेवकपद स्वीकारले, विशेष म्हणजे यावेळी त्यांची पत्नी शिवसेनेच्या नगरसेविका शीतल राऊतदेखील त्यांच्यासोबत उपस्थित होत्या. यावेळी प्रवीण राऊत त्यांच्या समर्थकांनी गुलालाची उधळण करत ढोलताशांच्या गजरात पालिकेसमोर जल्लोष साजरा करत जंगी मिरवणूक काढली होती. यावेळी नगराध्यक्षा रुचिता घोरपडे, उपनगराध्यक्षा प्रियांका दामले, भाजपाचे गटनेते शरद तेली, माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र घोरपडे यांच्यासह नगरसेवक आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
मागील २५ वर्षांपासून शिवसेनेचे काम करत होतो, मात्र शिवसेनेच्या प्रस्थापित नेतृत्वाने दुय्यम स्थान दिले, हे मी वारंवार सांगितले आहे. माझे विचार समजण्याचे काम जर कोणी केले असेल तर ते भाजपा. त्यामुळे मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो, अशी प्रतिक्रिया यावेळी प्रवीण राऊत यांनी दिली.
