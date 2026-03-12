Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Ahilyanagarplaying With The Lives Of Citizens Algae In Drinking Water Tanks Contaminated Water Supply In Jamkhed

Ahilyanagar : नागरिकांच्या जीवाशी होतोय खेळ; पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीत शेवाळ, गावकऱ्यांना होतोय दूषित पाण्याचा पुरवठा

जामखेड शहरातील तपनेश्वर परिसरात पिवळसर व दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक व पदाधिकारी आक्रमक झाले आहेत.

Updated On: Mar 12, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar : नागरिकांच्या जीवाशी होतोय खेळ; पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीत शेवाळ, गावकऱ्यांना होतोय दूषित पाण्याचा पुरवठा

फोटो सौजन्य: गुगल जेमिनी

Follow Us:
Follow Us:

 

  • नागरिकांच्या जीवाशी होतोय खेळ;
  • पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीत शेवाळ,
  • गावकऱ्यांना होतोय दूषित पाण्याचा पुरवठा
अहिल्यानगर : जामखेड शहरातील तपनेश्वर परिसरात पिवळसर व दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक व पदाधिकारी आक्रमक झाले आहेत. नागरिकांच्या तक्रारीनंतर पदाधिकाऱ्यांनी भुतवडा रोड येथील पाण्याच्या टाकीवर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली असता टाकीत शेवाळ साचल्याचे व पाणी दूषित अवस्थेत असल्याचे दिसून आल्याचा दावा करण्यात आला. स्वच्छ पाणीपुरवठा तातडीने सुरू न केल्यास तहसील कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्याचा इशारा युवा नेते शहाजी राळेभात यांनी दिला आहे. आज बुधवार (दि. 11मार्च) रोजी तपनेश्वर भागात नळाचे पाणी सुटले असता नळातून पिवळसर व दूषित पाणी येत असल्याचे नागरिकांच्या निदर्शनास आले. याबाबत नागरिकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांना माहिती दिल्यानंतर पदाधिकारी व नगरसेवकांनी भुतवडा रोड येथील पाण्याच्या टाकीवर जाऊन पाहणी केली. यावेळी टाकीमध्ये अस्वच्छता असून पाण्यात शेवाळ असल्याचे दिसून आल्याचा दावा करण्यात आला.

कर्मचारी अपुरे; तरी स्वच्छ पाण्यासाठी प्रयत्न सुरू
88 नगरपरिषद पाणीपुरवठा विभागाकडे
ग्रामपंचायत काळातील अपुरा कर्मचारी वर्ग आहे. तरीही नागरिकांना स्वच्छ पाणी देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्याऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली जाईल व शहराला स्वच्छ पाणीपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील.
ज्ञानेश्वर मिसाळ, अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, जामखेड

Amravati News : पूर्णा नदी पात्रात पोकलेनचा ‘धुमाकूळ’, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह; रेतीचा बेकायदेशीर उपसा सुरुच

पाण्याच्या टाकीची झाली मोठी दुरवस्था
– यावेळी बोलताना शहाजी राळेभात म्हणाले की, “शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या टाकीची व इतर ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता टाकीची स्वच्छता अत्यंत निकृष्ट असल्याचे दिसून आले. पाण्यात शेवाळ आढळल्यामुळे हे पाणी नागरिकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते, नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने स्वच्छ पाणीपुरवठा सुरू करावा, अन्यथा तहसील कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल.

टाकीची पाहणी करताना मान्यवरांची मोठी उपस्थिती
या पाहणीवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस राजेंद कोठारी, युवा नेते शहाजी राळेभात, संभाजी राळेभात, नगरसेवक राजेंद्र गोरे, प्रशांत राळेभात, माजिद कुरेशी, वसीम सय्यद, इस्माईलभाई सय्यद, संदिप गायकवाड, डॉ. कैलास हजारे, सागर सदाफुले, प्रवीण उगले, हरिभाऊ आजचे, सागर भोसले, सचिन शिंदे, दिपक घायतडक, दत्ता डिसले, स्वामी दिक्षित यांच्यासह नगरपरिषदेचे पाणीपुरवठा अभियंता ज्ञानेश्वर मिसाळ उपस्थित होते.

दूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस राजेंद्र कोठारी यांनीही नगरपरिषदेच्या कारभारावर टीका करताना सांगितले की, -पिण्याच्या पाण्याच्या ठिकाणी आवश्यक रजिस्टर व नौदीही दिसून आल्या नाहीत. शहरातील जवळपास नव्वद टक्के नागरिक हेच पाणी पितात. त्यामुळे दूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. नगरपरिषदेला स्वच्छ पाणी देता येत नसेल तर मुख्याधिका-यांनी बदली करून घ्यावी. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने लवकरच आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

LPG cylinder shortage : घरगुती सिलिंडरच्याही तुटवड्याची शक्यता, दरवाढीचा अमरावतीला झटका; ५.९५ लाख ग्राहकांवर परिणाम

 

 

Web Title: Ahilyanagarplaying with the lives of citizens algae in drinking water tanks contaminated water supply in jamkhed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 03:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गुढीपाडव्याच्या लिंगदेव यात्रेचा विक्रमी लिलाव! संगीत आखाडीसाठी १६ लाखांहून अधिकची बोली, देश-विदेशातील भूमिपुत्रांचा सहभाग
1

गुढीपाडव्याच्या लिंगदेव यात्रेचा विक्रमी लिलाव! संगीत आखाडीसाठी १६ लाखांहून अधिकची बोली, देश-विदेशातील भूमिपुत्रांचा सहभाग

Ahilyanagar News: “माझ्या आईच्या पायावर जोरात काठी मारली!” मढीत वाहतूककोंडीमध्ये पोलिसांचा भाविकांना ‘प्रसाद’?
2

Ahilyanagar News: “माझ्या आईच्या पायावर जोरात काठी मारली!” मढीत वाहतूककोंडीमध्ये पोलिसांचा भाविकांना ‘प्रसाद’?

Ahilyanagar News: उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महापौर ज्योती गाडे संतापल्या; विभागप्रमुखांनाही सवाल
3

Ahilyanagar News: उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महापौर ज्योती गाडे संतापल्या; विभागप्रमुखांनाही सवाल

Ahilyanagar News: आदिवासींच्या डोक्यावरील हंडा उतरेना! पाण्यासाठी वणवण; प्रश्नासन तरी सुद्धा गप्प
4

Ahilyanagar News: आदिवासींच्या डोक्यावरील हंडा उतरेना! पाण्यासाठी वणवण; प्रश्नासन तरी सुद्धा गप्प

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pratap Sarnaik : “एसटीच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास, प्रवाशांना आधुनिक सुविधा…”, प्रताप सरनाईक यांची माहिती

Pratap Sarnaik : “एसटीच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास, प्रवाशांना आधुनिक सुविधा…”, प्रताप सरनाईक यांची माहिती

Mar 12, 2026 | 04:07 PM
२०२६–२७ पासून राज्यात मराठी शाळांना येईल बळ! मंत्री दादा भुसे यांचा विश्वास

२०२६–२७ पासून राज्यात मराठी शाळांना येईल बळ! मंत्री दादा भुसे यांचा विश्वास

Mar 12, 2026 | 04:00 PM
सगळं संपणार! पुण्यात हॉटेल्स, मेसचे लॉकडाउन? विद्यार्थी अन् कामगार ‘गॅस’वर, चिंता वाढली

सगळं संपणार! पुण्यात हॉटेल्स, मेसचे लॉकडाउन? विद्यार्थी अन् कामगार ‘गॅस’वर, चिंता वाढली

Mar 12, 2026 | 03:57 PM
Hormuz Strait Crisis: एलएनजी पुरवठा विस्कळीत झाला तर.. फिच एजन्सीचा इशारा

Hormuz Strait Crisis: एलएनजी पुरवठा विस्कळीत झाला तर.. फिच एजन्सीचा इशारा

Mar 12, 2026 | 03:56 PM
हिंगोलीच्या बाजारपेठेत हळदीचे भाव घसरले; आखाती युद्धाचे पसरले सावट, शेतकरी चिंतेत

हिंगोलीच्या बाजारपेठेत हळदीचे भाव घसरले; आखाती युद्धाचे पसरले सावट, शेतकरी चिंतेत

Mar 12, 2026 | 03:56 PM
Crime News: रेल्वे पोलिसांची मोठी कारवाई! दरोड्याचा कट उधळला; पळून आलेल्या मुलाची सुटका

Crime News: रेल्वे पोलिसांची मोठी कारवाई! दरोड्याचा कट उधळला; पळून आलेल्या मुलाची सुटका

Mar 12, 2026 | 03:53 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mar 12, 2026 | 03:46 PM
Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Mar 12, 2026 | 03:43 PM
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM