Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

चाकणमध्ये भारत गॅस एजन्सीमोर गोंधळ; सिलिंडरचे दर वाढल्यामुळे नागरिक संतापले

चाकण शहरातील नाशिक हायवेवरील सिंघमा भारत गॅस एजन्सीसमोर गुरुवारी मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. ग्राहकांना रस्त्यावर लांबच लांब रांगेत उभे राहून गॅस सिलिंडरची प्रतीक्षा करावी लागली.

Updated On: Mar 12, 2026 | 04:57 PM
चाकणमध्ये भारत गॅस एजन्सीमोर गोंधळ; सिलिंडरचे दर वाढल्यामुळे नागरिक संतापले

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • चाकणमध्ये भारत गॅस एजन्सीमोर गोंधळ
  • सिलिंडरचे दर वाढल्यामुळे नागरिक संतापले
  • प्रशासनाने कारवाई करण्याची मागणी
चाकण : चाकण शहरातील नाशिक हायवेवरील सिंघमा भारत गॅस एजन्सीसमोर गुरुवारी मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. घरपोच गॅस वितरण सेवा बंद असल्याने सुमारे ५०० हून अधिक ग्राहकांना रस्त्यावर लांबच लांब रांगेत उभे राहून गॅस सिलिंडरची प्रतीक्षा करावी लागली. दुपारी सुमारे १२.३० वाजताच्या कडक उन्हात महिला-पुरुष ग्राहक सिलिंडरसाठी थांबलेले दिसून आले.

 

ग्राहकांच्या मते, यापूर्वी घरगुती गॅस सिलिंडर ८५५ रुपयांना मिळत होता; मात्र आता त्याचा दर ९१६ रुपयांपर्यंत वाढल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यातच जागेवर सिलिंडर घेताना अतिरिक्त ६० रुपये आकारले जात असल्याची तक्रार काही ग्राहकांनी केली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.

एमआयडीसी कामगारांची गैरसोय

चाकण एमआयडीसी परिसरातील अनेक कामगारांना कामावर जाण्याऐवजी गॅससाठी रांगेत उभे राहावे लागत असल्याने त्यांची हजेरी बुडण्याची वेळ येत आहे. “उन्हात तासन्तास उभे राहावे लागते, तरीही सिलिंडर मिळेल की नाही याची खात्री नसते,” अशी प्रतिक्रिया काही नागरिकांनी व्यक्त केली.

घरपोच सेवा बंद असल्याची तक्रार

एजन्सीकडून दिली जाणारी नियमित घरपोच गॅस वितरण सेवा सध्या बंद असल्याचा आरोप ग्राहकांनी केला आहे. त्यामुळे नागरिकांना स्वतः एजन्सीसमोर येऊन सिलिंडर घ्यावा लागत असून रस्त्यावर मोठी गर्दी होत आहे. यामुळे वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण होत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.

हे सुद्धा वाचा : चाकणला प्लॅस्टिकबंदीचा फज्जा, बाजारपेठेत कॅरीबॅगचा सुळसुळाट; कठोर कारवाईची मागणी

प्रशासनाने कारवाई करण्याची मागणी

सिलिंडर वितरणातील गोंधळ, अतिरिक्त शुल्क आणि घरपोच सेवा बंद असल्याच्या तक्रारींची प्रशासनाने तातडीने चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. सध्या या परिस्थितीमुळे सामान्य ग्राहकांना वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा दुहेरी फटका बसत असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

गॅसचा तुटवडा भाजपा सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे – काँग्रेस

आखाती युद्धामुळे देशभरात एलपीजी गॅस सिलेंडरचा प्रचंड तुटवडा आहे त्याला भाजपा सरकारचे चुकीचे धोरण व नाकर्तेपणामुळे झाला आहे. आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्याचे भाजपा सरकारकडे कोणतेही ठोस धोरण नाही त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला भासत आहे. इंग्रजांनी मीठावर कर आकारला त्यावेळी महात्मा गांधी यांनी आजच्याच दिवशी १९३० साली दांडी मार्च काढून ब्रिटिश सत्तेला हादरवून सोडले होते, त्याची प्रेरणा घेऊन जनतेने आज आंदोलन करून सरकारला धारेवर धरले पाहिजे, असे आवाहन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केले आहे.

Web Title: Citizens are angry over the increase in cylinder prices at bharat gas agency in chakan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 04:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune RTO साठी ई-लिलाव ठरला फायदेशीर; प्राप्त झाला तब्बल 1 कोटींचा महसूल
1

Pune RTO साठी ई-लिलाव ठरला फायदेशीर; प्राप्त झाला तब्बल 1 कोटींचा महसूल

Cooking Gas Supply: घरातील गॅस पुरवठा राहणार सुरळीत; केंद्राच्या आदेशानंतर MNGL ॲक्शन मोडमध्ये
2

Cooking Gas Supply: घरातील गॅस पुरवठा राहणार सुरळीत; केंद्राच्या आदेशानंतर MNGL ॲक्शन मोडमध्ये

भारत फोर्ज आणि लिब्हेर एअरोस्पेस यांच्यातर्फे पुण्यात अत्याधुनिक लँडिंग गिअर मशिनिंग सुविधा सुरू
3

भारत फोर्ज आणि लिब्हेर एअरोस्पेस यांच्यातर्फे पुण्यात अत्याधुनिक लँडिंग गिअर मशिनिंग सुविधा सुरू

सगळं संपणार! पुण्यात हॉटेल्स, मेसचे लॉकडाउन? विद्यार्थी अन् कामगार ‘गॅस’वर, चिंता वाढली
4

सगळं संपणार! पुण्यात हॉटेल्स, मेसचे लॉकडाउन? विद्यार्थी अन् कामगार ‘गॅस’वर, चिंता वाढली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Samsung Electronics : जगातील टॉप Smart TV ब्रँड, LG ला टाकले मागे, पाहा डिटेल्स

Samsung Electronics : जगातील टॉप Smart TV ब्रँड, LG ला टाकले मागे, पाहा डिटेल्स

Mar 12, 2026 | 05:38 PM
Star Pravah Serial : ‘याड लागलं प्रेमाचं’ मालिकेत नवा ट्विस्ट, जीजीची होणार एक्झिट; ज्येष्ठ अभिनेत्रीने घेतला कलाकरांचा निरोप

Star Pravah Serial : ‘याड लागलं प्रेमाचं’ मालिकेत नवा ट्विस्ट, जीजीची होणार एक्झिट; ज्येष्ठ अभिनेत्रीने घेतला कलाकरांचा निरोप

Mar 12, 2026 | 05:35 PM
Shivam Dube: “माझ्या आयुष्यातील खरा हिरो”, घरी पोहोचताच शिवम दुबेने वडिलांना घातले वर्ल्ड कपचे मेडल; भावूक Video व्हायरल

Shivam Dube: “माझ्या आयुष्यातील खरा हिरो”, घरी पोहोचताच शिवम दुबेने वडिलांना घातले वर्ल्ड कपचे मेडल; भावूक Video व्हायरल

Mar 12, 2026 | 05:35 PM
इराणमध्ये अजूनही अडकले हजारो भारतीय; कशी होणार सुटका? परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितला ‘मास्टरप्लॅन’

इराणमध्ये अजूनही अडकले हजारो भारतीय; कशी होणार सुटका? परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितला ‘मास्टरप्लॅन’

Mar 12, 2026 | 05:34 PM
विरोधकांनी नक्की साधलं काय? अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर, पण संसदेच्या गरिमेला धक्का

विरोधकांनी नक्की साधलं काय? अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर, पण संसदेच्या गरिमेला धक्का

Mar 12, 2026 | 05:25 PM
Telegram ला मोठा दणका! ताबडतोब ‘हा’ कंटेंट हटवा; केंद्र सरकारने दिले निर्देश

Telegram ला मोठा दणका! ताबडतोब ‘हा’ कंटेंट हटवा; केंद्र सरकारने दिले निर्देश

Mar 12, 2026 | 05:01 PM
अखिलेश यादवांनी घेतली शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांची भेट; राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

अखिलेश यादवांनी घेतली शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांची भेट; राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

Mar 12, 2026 | 05:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mar 12, 2026 | 03:46 PM
Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Mar 12, 2026 | 03:43 PM
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM