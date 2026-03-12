Middle East Conflict : आधी मुनीर आता शाहबाज शरीफ… सौदीमध्ये नेमकं शिजतंय काय? इराणविरोधात मैदानात उतरणार पाकिस्तान?

इराणला मोठा झटका! रशिया-चीनने फिरवली पाठ? भारतानेही कंबर कसली, UNSC मध्ये नेमकं काय घडलं?
एकीकडे पाकिस्तान(Pakistan) ने सौदी अरेबियासोबत पाकिस्तानने स्ट्रॅटेजिक म्युच्युअल डिफेन्स अग्रीमेंट केले आहे. यानुसार, एका राष्ट्रावर हल्ला झाल्यास तो दुसऱ्या राष्ट्रावर हल्ला मानला जाईल. म्हणजे सौदीवर हल्ला झाल्यास तो पाकिस्तानवर हल्ला केल्यासारखे होईल. यामुळे इराणने केलेल्या सौदी अरेबियावरील हल्ल्यानंतर पाकिस्तान अस्वस्थ झाला आहे.
तर दुसरकीडे पाकिस्तानचे इराणसोबत मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. तसेच इराण मुस्लिम राष्ट्र देश आहे. यामुळे इराणशी पंगा घेणे पाकिस्तानला परवडणारे नाही, यामुळे त्यांच्या सीमा सुरक्षा आणि व्यापारी संबंध धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. सध्या पाकिस्तानची इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी स्थिती झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पाक पंतप्रधान शाहबाज सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या विशेष निमंत्रणावरून सौदीला रवाना झाले आहेत. या भेटीत प्रादेशिक सुरक्षा, मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि दोन्ही देशांतील संरक्षण सहकार्यावर चर्चा होणार आहे. याच्या काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानचे लष्कप्रमुख असीम मुनीर (Asim Munir) यांनी सौदीला भेट दिली होता. यावेळी संरक्षण मंत्र्यांशी लष्करी आणि राजकीय स्तरावर चर्चा झाली होती. यावरुन पाकिस्तान युद्धा उतरणार असल्याचे संकेत मानले जात आहेत.
सध्या पाकिस्तान मोठ्या गंभीर आर्थिक संकटातूनही जात आहे. अशा परिस्थिती सौदी अरेबिया(Saudi Arabia) कडून त्याला आर्थिक मदत आणि गुंतवणूक अनिवार्य आहे. यामुळे इराणशी मैत्री असली तर सौदी अरेबियाला पाकिस्तान नाराज करणे अशक्य आहे. शिवाय सौदी सोबतच्या संरक्षण करारामुळे पाकिस्तानला लष्करी मदतीची मागणी आल्यास सैन्य पाठवावे लागू शकते. शिवाय इराणच्या हल्ल्यात दोन पाकिस्तानी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. ज्यामुळे पाकिस्तान इराणवर नाराजी असून संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत त्याने इराणविरोधात मतदान केले आहे. या परिस्थितीमुळे पाकिस्तान इराणमद्ये युद्ध सुरु होण्याची भिती आहे.
