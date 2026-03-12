Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Middle East Conflict Pakistan Shehbaz Sharif Saudi Arabia Crowan Prince Mohmmad Bin Slaman Iran

Middle East Conflict : आधी मुनीर आता शाहबाज शरीफ… सौदीमध्ये नेमकं शिजतंय काय? इराणविरोधात मैदानात उतरणार पाकिस्तान?

Pakistan Iran Saudi Tensions : मध्यपूर्वेतील युद्धादरम्यान पाकिस्तान देखील यामध्ये उतरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पाकचे पंतप्रधान सध्या सौदीच्या दौऱ्यावर असून मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा होणार आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 04:56 PM
Shehbaz Sharif Saudi Arabia visit 2026

Middle East Conflict : आधी मुनीर आता शाहबाज शरीफ... सौदीमध्ये नेमकं शिजतंय काय? इराणविरोधात मैदानात उतरणार पाकिस्तान? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराण सौदी वादात पाकिस्तानची कोंडी
  • प्रिन्स सलमानचा फोन अन् शाहबाज शरीफ रियाधमध्ये
  • इराणविरोधात मैदानात उतरणार पाकिस्तान?
Pakistan PM Meet Saudi Crown Prince : रियाध : मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे इराण(Iran)-सौदी अरेबियातील तणाव एक धोकादायक वळणावर आला आहे. इराणने सौदी अरेबियावर केलेल्या ड्रोन आणि मिसाइल हल्ल्यांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र यामध्ये पाकिस्तानची कोंडी होत आहे. सध्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) सौदी अरेबियाला रवाना झाले आहे. मात्र यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

इराणला मोठा झटका! रशिया-चीनने फिरवली पाठ? भारतानेही कंबर कसली, UNSC मध्ये नेमकं काय घडलं?

सौदी-इराणमध्ये पाकिस्तानची कोंडी

एकीकडे पाकिस्तान(Pakistan) ने सौदी अरेबियासोबत पाकिस्तानने स्ट्रॅटेजिक म्युच्युअल डिफेन्स अग्रीमेंट केले आहे. यानुसार, एका राष्ट्रावर हल्ला झाल्यास तो दुसऱ्या राष्ट्रावर हल्ला मानला जाईल. म्हणजे सौदीवर हल्ला झाल्यास तो पाकिस्तानवर हल्ला केल्यासारखे होईल. यामुळे इराणने केलेल्या सौदी अरेबियावरील हल्ल्यानंतर पाकिस्तान अस्वस्थ झाला आहे.

तर दुसरकीडे पाकिस्तानचे इराणसोबत मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. तसेच इराण मुस्लिम राष्ट्र देश आहे. यामुळे इराणशी पंगा घेणे पाकिस्तानला परवडणारे नाही, यामुळे त्यांच्या सीमा सुरक्षा आणि व्यापारी संबंध धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. सध्या पाकिस्तानची इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी स्थिती झाली आहे.

शरीफ अन् मुनीर सौदी दौरा

मिळालेल्या माहितीनुसार, पाक पंतप्रधान शाहबाज सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या विशेष निमंत्रणावरून सौदीला रवाना झाले आहेत. या भेटीत प्रादेशिक सुरक्षा, मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि दोन्ही देशांतील संरक्षण सहकार्यावर चर्चा होणार आहे. याच्या काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानचे लष्कप्रमुख असीम मुनीर (Asim Munir) यांनी सौदीला भेट दिली होता. यावेळी संरक्षण मंत्र्यांशी लष्करी आणि राजकीय स्तरावर चर्चा झाली होती. यावरुन पाकिस्तान युद्धा उतरणार असल्याचे संकेत मानले जात आहेत.

पाकिस्तान युद्धात उतरणार का?

सध्या पाकिस्तान मोठ्या गंभीर आर्थिक संकटातूनही जात आहे. अशा परिस्थिती सौदी अरेबिया(Saudi Arabia) कडून त्याला आर्थिक मदत आणि गुंतवणूक अनिवार्य आहे. यामुळे इराणशी मैत्री असली तर सौदी अरेबियाला पाकिस्तान नाराज करणे अशक्य आहे. शिवाय सौदी सोबतच्या संरक्षण करारामुळे पाकिस्तानला लष्करी मदतीची मागणी आल्यास सैन्य पाठवावे लागू शकते. शिवाय इराणच्या हल्ल्यात दोन पाकिस्तानी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. ज्यामुळे पाकिस्तान इराणवर नाराजी असून संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत त्याने इराणविरोधात मतदान केले आहे. या परिस्थितीमुळे पाकिस्तान इराणमद्ये युद्ध सुरु होण्याची भिती आहे.

Iran Leadership : इराणचा नवा वारसदार संकटात! मोजतबा खामेनेई हल्ल्यात जखमी; गुप्त स्थानी सुरक्षित असल्याची अधिकाऱ्यांकडून पुष्टी

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ सौदी अरेबियाला का गेले आहेत?

    Ans: प्रादेशिक तणाव आणि सुरक्षा परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान शहबाज शरीफ सौदीचे क्राउन प्रिन्ससोबत बैठक घेण्यासाठी दौऱ्यावर गेले आहेत. या भेटीत दोन्ही देशांमधील संबंध आणि मध्यपूर्वेतील परिस्थितीवर चर्चा होणार आहे.

  • Que: पाकिस्तान सौदी अरेबियाच्या समर्थनार्थ इराणविरोधी युद्धात उतरणार का?

    Ans: सध्या पाकिस्तानने अधिकृतपणे युद्धात उतरण्याची घोषणा केलेली नाही. पण सौदी अरेबियासोबतच्या संरक्षण करारामुळे परिस्थिती गंभीर झाल्यास पाकिस्तानला सौदी अरेबियाला मदत करावी लागू शकते.

  • Que: सध्या पाकिस्तानची कोंडी का झाली आहे?

    Ans: पाकिस्तानचे सौदी अरेबियासोबत संरक्षण सहकार्य आहे, तर दुसरीकडे ईरान हा त्याचा शेजारी आणि इस्लामी देश असल्याने दोन्ही देशांशी संबंध आहेत. त्यामुळे कोणाच्या बाजूने उभे राहायचे याबाबत पाकिस्तानसमोर कूटनीतिक आव्हान निर्माण झाले आहे.

Web Title: Middle east conflict pakistan shehbaz sharif saudi arabia crowan prince mohmmad bin slaman iran

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 04:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

इराणला मोठा झटका! रशिया-चीनने फिरवली पाठ? भारतानेही कंबर कसली, UNSC मध्ये नेमकं काय घडलं?
1

इराणला मोठा झटका! रशिया-चीनने फिरवली पाठ? भारतानेही कंबर कसली, UNSC मध्ये नेमकं काय घडलं?

Iran Leadership : इराणचा नवा वारसदार संकटात! मोजतबा खामेनेई हल्ल्यात जखमी; गुप्त स्थानी सुरक्षित असल्याची अधिकाऱ्यांकडून पुष्टी
2

Iran Leadership : इराणचा नवा वारसदार संकटात! मोजतबा खामेनेई हल्ल्यात जखमी; गुप्त स्थानी सुरक्षित असल्याची अधिकाऱ्यांकडून पुष्टी

Global Oil Crisis : भारताला दिलासा, पण अनेक देश अजूनही तेल संकटात; जाणून घ्या इस्रायल-अमेरिकेचे हाल
3

Global Oil Crisis : भारताला दिलासा, पण अनेक देश अजूनही तेल संकटात; जाणून घ्या इस्रायल-अमेरिकेचे हाल

Strait Of Hormuz: समुद्रातील ती ‘अदृश्य’ भिंत! भारतीय टँकर झालं गायब आणि प्रगटलं थेट मुंबईत; वाचा कसा चुकवला सुरक्षा घेरा?
4

Strait Of Hormuz: समुद्रातील ती ‘अदृश्य’ भिंत! भारतीय टँकर झालं गायब आणि प्रगटलं थेट मुंबईत; वाचा कसा चुकवला सुरक्षा घेरा?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Middle East Conflict : आधी मुनीर आता शाहबाज शरीफ… सौदीमध्ये नेमकं शिजतंय काय? इराणविरोधात मैदानात उतरणार पाकिस्तान?

Middle East Conflict : आधी मुनीर आता शाहबाज शरीफ… सौदीमध्ये नेमकं शिजतंय काय? इराणविरोधात मैदानात उतरणार पाकिस्तान?

Mar 12, 2026 | 04:54 PM
टक्केवारीसाठी २६ कोटींची कामे थांबवली; भाजप शहराध्यक्ष अजितसिंह कव्हेकर यांचा सनसनाटी आरोप

टक्केवारीसाठी २६ कोटींची कामे थांबवली; भाजप शहराध्यक्ष अजितसिंह कव्हेकर यांचा सनसनाटी आरोप

Mar 12, 2026 | 04:50 PM
Dharashiv News: जिप अध्यक्षपदासाठी पाटील-सावंत यांची प्रतिष्ठेची लढत, अर्चना पाटील की सावंत गटाचा उमेदवार?

Dharashiv News: जिप अध्यक्षपदासाठी पाटील-सावंत यांची प्रतिष्ठेची लढत, अर्चना पाटील की सावंत गटाचा उमेदवार?

Mar 12, 2026 | 04:47 PM
Motilal Oswal Wealth Management: गुंतवणूकदारांसाठी नवी सुविधा; मोतीलाल ओसवालचा डिजिटल ‘बॉन्ड्स’ प्लॅटफॉर्म लाँच

Motilal Oswal Wealth Management: गुंतवणूकदारांसाठी नवी सुविधा; मोतीलाल ओसवालचा डिजिटल ‘बॉन्ड्स’ प्लॅटफॉर्म लाँच

Mar 12, 2026 | 04:45 PM
फक्त 49,999 रुपयात… अभी आयेगा ना मजा! TVS ने सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर केली लाँच; रेंज तर….

फक्त 49,999 रुपयात… अभी आयेगा ना मजा! TVS ने सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर केली लाँच; रेंज तर….

Mar 12, 2026 | 04:42 PM
Alandi Temple News: आळंदीचा ‘कायापालट’ होणार? खासदार मेधा कुलकर्णींची संसदेत मोठी मागणी

Alandi Temple News: आळंदीचा ‘कायापालट’ होणार? खासदार मेधा कुलकर्णींची संसदेत मोठी मागणी

Mar 12, 2026 | 04:38 PM
अमेरिकेचा सर्वनाश! Iran चे 750 स्लीपर सेल उडवणार टेक कंपन्या; ‘या’ शहरावर ड्रोन अन्…; एकच खळबळ

अमेरिकेचा सर्वनाश! Iran चे 750 स्लीपर सेल उडवणार टेक कंपन्या; ‘या’ शहरावर ड्रोन अन्…; एकच खळबळ

Mar 12, 2026 | 04:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mar 12, 2026 | 03:46 PM
Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Mar 12, 2026 | 03:43 PM
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM