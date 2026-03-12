Telegram ला मोठा दणका! ताबडतोब ‘हा’ कंटेंट हटवा; केंद्र सरकारने दिले निर्देश

भारत सरकारची टेलिग्रामला नोटिस
पायरेटेड कंटेंट हटविण्याचे निर्देश
ओटीटी प्लॅटफॉर्मने केलेली तक्रार
भारतात अनेक सोशल मीडिया ॲप्स आहेत. (Tech News) त्यावर भारतीय युजर्स विविध प्रकारचा कंटेंट बघत असतात. मात्र आता ऑनलाइन पायरेसीविरुद्ध भारत सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म असलेल्या टेलिग्रामला आयटी अॅक्ट 2000 अंतर्गत नोटिस जारी केली आहे. हे प्रकरण नक्की काय आहे, त्याबाबत जाणून घेऊयात.
भारत सरकारने मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म असलेल्या टेलिग्रामला नोटिस जारी केली आहे. तसेच या नोटीशीमधून अनधिकृत पद्धतीने शेयर करण्यात आलेला पायरसी कंटेंट हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. टेलिग्रामवर मोठ्या संख्येने अनधिकृत पायरेटेड कंटेंट शेयर केला जास्त असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यावर ही नोटिस जारी करण्यात आली आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कॉपीराइट नियमांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
OTT प्लॅटफॉर्मकडून आलेली तक्रार
अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्मने तक्रार केल्यानंतर केंद्र सरकारने टेलिग्रामला नोटिस पाठवण्याची कारवाई केली आहे. त्यांनी टेलिग्रामवर अनधिकृत आणि पायरेटेड कंटेंट शेयर केला जात असल्याचा आरोप केला होता. नवीन फिल्म किंवा वेब सिरिज लॉंच झाल्यावर ती काही वेळातच टेलिग्रामवर आपलोड हो असल्याची तक्रार करण्यात आली होती.
आजच्या काळात ब्लूटूथ एक असे तंत्रज्ञान आहे, जे डिजीटल डिव्हाईस कनेक्ट करण्यासाठी मदत करते. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, स्मार्टवॉच, वायरलेस ईयरबड्स आणि अनेक असे डिव्हाईस आहेत, जे ब्लूटूथच्या मदतीने एकमेकांसोबत कनेक्ट केले जाऊ शकतात. याच्या मदतीने तुम्ही अगदी सहज फाइल शेयरिंग, ऑडियो कनेक्शन आणि डिव्हाईस कंट्रोल करू शकता. ब्लूटूथचे जितके फायदे आहेत, तितकेच तोटे देखील आहेत. तुम्ही स्मार्टफोनमध्ये जर सतत ब्लूटूथ ऑन ठेवत असाल तर हॅकर्स तुमचा स्मार्टफोन अगदी सहज हॅक करू शकता. यासाठी कोणत्या – कोणत्या पद्धतींचा वापर केला जाऊ शकतो, याबाबत आता जाणून घेऊया.
ब्लूजॅकिंग एक असा स्कॅम आहे, ज्यामध्ये एखाद्या अनोळखी व्यक्ती ब्लूटूथ चालू असलेल्या डिव्हाईसवर मेसेज किंवा फाईल्स पाठवू शकतो. अनेकदा हा स्कॅम फक्त गंमत म्हणून केला जातो. मात्र यामुळे यूजर्सच्या प्रायव्हसीवर मोठा परिणाम होतो. याशिवाय नको असलेला कंटेट तुमच्या फोनमध्ये येतो.