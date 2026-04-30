रासायनिक खत खरेदीत शेतकऱ्यांची लूट! साठेबाजांवर कडक कारवाई करण्याची सर्वपक्षीयांची मागणी

अकोला जिल्ह्यात खरीप हंगाम तोंडावर असताना रासायनिक खतांच्या खरेदीत शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर लूट होत असल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. खत विक्रेत्यांकडून लिंकिंग पद्धतीने विक्री, जादा दर आकारणे आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे अशा प्रकारांमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीयांकडून साठेबाज आणि नियमभंग करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
या संदर्भात प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते तसेच युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष कपिल ढोके यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. मुरली इंगळे यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. यावेळी त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, खरीप हंगाम हा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा काळ असतो. या काळात खत आणि बियाण्यांची योग्य व वेळेवर उपलब्धता आवश्यक असते. मात्र, याच वेळी काही विक्रेते शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन त्यांचा गैरफायदा घेत आहेत.
अनेक ठिकाणी खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांना इतर अनावश्यक वस्तू जबरदस्तीने खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. हीच लिंकिंग पद्धत असून, यामुळे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो. याशिवाय काही विक्रेते खतांचा साठा लपवून ठेवतात आणि बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण करतात. परिणामी, उपलब्ध असलेल्या खतासाठी शेतकऱ्यांना जादा दर मोजावा लागतो. या सर्व प्रकारांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
कपिल ढोके यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कोणत्याही प्रकाराला युवक काँग्रेस कदापि सहन करणार नाही. प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी त्यांनी ठाम मागणी केली. तसेच, शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात आणि योग्य दरात रासायनिक खते उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
निवेदनामध्ये काही महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यात खत विक्रीतील लिंकिंग पद्धत तात्काळ बंद करावी, जादा दराने विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करावी, साठेबाजांवर छापेमारी करून काळाबाजार रोखावा, तसेच खरीप हंगामात खत आणि बियाण्यांचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित करावा, या मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
यावेळी निवेदन सादर करताना कपिल ढोके यांच्यासोबत शिवाजी नवले, वैभव झांमरे, सोनू केवट, मिलिंद झांमरे, गोपाल सावरकर, आतिफ उमेर, निसार पठाण, गजानन जगताप, पवन निकम, दीपक सित्रे, शुभम थोरात, गौरव गायकवाड आणि अभय चतार हे उपस्थित होते. एकूणच, खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर खतांच्या पुरवठ्यातील अनियमितता आणि गैरप्रकार गंभीर स्वरूप धारण करत असल्याचे दिसत आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत आणि योग्य दरात खत मिळणे अत्यावश्यक असल्याने प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा, याचा थेट परिणाम शेती उत्पादनावर आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होण्याची शक्यता आहे.