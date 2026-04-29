मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील ‘मिसिंग लिंक’ ठरणार ‘गेम चेंजर’; कर्जत आणि लोणावळा नवे ‘ग्रोथ हब’ म्हणून येणार उदयास

‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प घाट विभागाला वळसा घालून मुंबई आणि पुणे दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ सुमारे २०-२५ मिनिटांनी कमी करण्यासाठी डिझाइन केला आहे. यामुळे केवळ भारतातील सर्वात व्यस्त एक्सप्रेसवेवरील वाहतूक कोंडी कमी होणार नाही, तर या कॉरिडॉरमधील नवीन ‘मायक्रो-मार्केट’चे दरवाजेही उघडतील. सुधारित सुलभतेमुळे पायाभूत सुविधांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ग्राहक आणि गुंतवणूकदार शहराच्या गजबजलेल्या केंद्राबाहेर पर्याय शोधण्यास प्रवृत्त होतील.
पायाभूत सुविधा उत्प्रेरक म्हणून काम करत असल्याने, कर्जत आणि जवळच्या भागात रिअल इस्टेट क्रियाकलापांमध्ये विशेषतः प्लॉट डेव्हलपमेंट, व्हिला कम्युनिटीज आणि वेलनेस-केंद्रित सेकंड होम्समध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. ही ठिकाणे किफायतशीर दर, नैसर्गिक सानिध्य आणि सुधारत असलेली नागरी सुविधा यांचा उत्तम मेळ घालतात, ज्यामुळे ती वीकेंड होम्स आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी आकर्षक ठरत आहेत.
ओरा लँड (ओरा ग्रुप) च्या संचालिका सुश्री उन्नती वर्मा म्हणाल्या की, “मिसिंग लिंक प्रकल्प हा एक ऐतिहासिक विकास आहे जो कर्जत आणि परिसरासारख्या उदयोन्मुख ठिकाणांच्या कनेक्टिव्हिटीची व्याख्या बदलेल. प्रवासाचा वेळ कमी झाल्यामुळे आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारल्यामुळे, आम्हाला प्लॉट डेव्हलपमेंट आणि लाइफस्टाइल-आधारित घरांच्या मागणीत मोठी वाढ अपेक्षित आहे. आजचे घर खरेदीदार कनेक्टिव्हिटी आणि जीवनमानाचा दर्जा यांच्यात समतोल शोधत आहेत आणि कर्जतसारखी ठिकाणे नेमके तेच देतात. हा पायाभूत सुविधांमधील बदल या क्षेत्रांना मुंबईच्या निवासी भूभागाचा एक सक्षम विस्तार म्हणून प्रस्थापित करेल.”
मुंबई ३.० ची संकल्पना, ज्यामध्ये नवी मुंबई आणि पनवेलच्या पलीकडील परिघीय वाढीच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे, ती मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (MTHL), नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि आता मिसिंग लिंक सारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे गती पकडत आहे. एकत्रितपणे, हे विकास रिअल इस्टेटचे चित्र बदलत आहेत, मागणीचे विकेंद्रीकरण करत आहेत आणि नवीन शहरी क्लस्टर्स तयार करत आहेत.
उद्योगाचा व्यापक दृष्टीकोन मांडताना नरेडको महाराष्ट्रचे अध्यक्ष श्री. कमलेश ठाकूर म्हणाले, “मिसिंग लिंक हा पायाभूत सुविधांमधील एक परिवर्तनीय टप्पा आहे जो मुंबई आणि पुणे दरम्यानची कनेक्टिव्हिटी पुन्हा परिभाषित करेल आणि संपूर्ण प्रदेशात नवीन उच्च-क्षमतेचे ग्रोथ कॉरिडॉर उघडेल. प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी करून आणि गतिशीलता सुधारून, हा प्रकल्प मुंबई ३.० च्या पट्ट्यातील उदयोन्मुख ठिकाणांच्या मागणीला गती देईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे प्रस्थापित शहरी केंद्रांवरील ताण कमी होईल, नवीन निवासी आणि व्यावसायिक संधी निर्माण होतील आणि संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) अधिक संतुलित, भविष्यकालीन रिअल इस्टेट विकासाला चालना मिळेल.”
नरेडको रायगडचे संस्थापक अध्यक्ष आणि चेअरमन श्री. गौतम ठाकर यांनी टिप्पणी केली की, “मिसिंग लिंक सारखे पायाभूत सुविधा प्रकल्प नेरळ आणि कर्जत सारख्या क्षेत्रांची खरी क्षमता अनलॉक करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. हा एक परिवर्तनीय प्रकल्प आहे जो पुण्याला नेरळ-कर्जत आणि मोठ्या मुंबई ३.० क्षेत्राच्या अधिक जवळ आणतो. ही सुधारित कनेक्टिव्हिटी पुणेस्थित डेव्हलपर्स तसेच घर खरेदीदारांच्या वाढत्या रसामध्ये आधीच दिसून येत आहे, जे आता या क्षेत्राकडे अत्यंत सुलभ आणि आकर्षक गंतव्यस्थान म्हणून पाहत आहेत. प्रमुख शहरांमधील अखंड प्रवासामुळे, हे क्षेत्र नियोजित विकासाच्या प्रचंड संधींसह वेगवान रिअल इस्टेट हालचालींचे साक्षीदार बनण्यास सज्ज आहे आणि योग्य धोरणात्मक पाठिंब्यासह, ते मुंबईचा एक संतुलित शहरी विस्तार म्हणून उभे राहू शकते.”
उद्योगातील तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होत असताना मागणीची गती या उदयोन्मुख कॉरिडॉर्सकडे अधिक वळेल. मुंबई आणि नवी मुंबईच्या तुलनेत कमी किमती आणि वाढत्या जीवनशैलीच्या आकांक्षांमुळे नेरळ, कर्जत, खोपोली आणि लोणावळा ही ठिकाणे रिअल इस्टेट वाढीच्या पुढच्या लाटेचा लाभ घेण्यासाठी सज्ज आहेत. मुंबईचा शहरी विस्तार वाढत असताना, ‘मिसिंग लिंक’ हा केवळ अंतर कमी करणारा दुवा नसून शाश्वत आणि विखुरलेल्या शहरी विकासासाठी नवीन शक्यतांची दारे उघडणारा एक महत्त्वपूर्ण घटक ठरला आहे.
