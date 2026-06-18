Sai Baba: साईबाबांनी वाचवले 3 वर्षांच्या मुलीचे प्राण, काय आहे यामागील कथा जाणून घ्या

साई आणि त्यांचे चमत्कार हे सर्वच मानतात. साईंचे हजारो भक्त आहेत. साईंनी शिर्डीमध्ये अनेक गोष्टी केल्यात त्यांच्या चमत्काराने गावोगावात त्यांची अनेक कीर्ती पोहोचली होती. त्यांच्याबाबत आजही कथा सांगितल्या जातात. साईंनी तीन वर्षांच्या मुलींचे प्राण वाचवल्याची काय आहे कथा ते जाणून घेऊया
शिर्डीमध्ये जितके साईंना मानणारे होते. तितकेच त्यांचा विरोध करणारे देखील अनेक जण होते. पण साईंने प्रत्येकावरच कृपा दृष्टी ठेवली आणि आपल्या वागणुकीने सर्वांना आपलसं केलं. अशीच एक कथा सांगितली जाते की, शिर्डी परिसरातील एका कुटुंबातील अवघी तीन वर्षांची मुलगी खेळता खेळता घराजवळील खोल विहिरीत पडली. ही घटना पाहून परिसरात एकच खळबळ उडाली. विहीर खोल असल्याने आणि मुलगी लहान असल्यामुळे ती वाचणे अशक्य असल्याचे सर्वांना वाटत होते. ती तीन वर्षांची मुलगी विहिरीत पडून बुडू लागली हे पाहून गावकऱ्यांनी विहिरीकडे धाव घेतली त्यावेळी सर्वचजण घाबरले. मात्र त्यावेळी सर्वांनी एक मोठा चमत्कार पाहिला, विहिरीत पडत असलेली मुलगी चमत्कारीकरित्या बाहेर आली तर ती खाली पडली नव्हती तर ती हवेतच लटकत होती. लोकांनी विचारताच ती एकच गोष्ट म्हणाली, की मी साईंबाबांची बहीण आहे हा चमत्कार पाहून सर्वांनीच जल्लोष केला.
साई आपल्या भक्तांसाठी कायम पाठीशी उभे राहिले आणि त्यांनी त्यांची उद्गार केला. गावांगावांमध्ये साईंच्या नावांची चर्चा कायम रंगली आणि आपल्या भक्तांचे त्यांनी रक्षण केले.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: भक्तपरंपरेनुसार, एक तीन वर्षांची मुलगी खेळता-खेळता विहिरीत पडली. साईबाबांच्या कृपेने ती सुखरूप वाचली, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: ही कथा प्रामुख्याने साईभक्तांमध्ये प्रचलित असलेली लोकपरंपरेतील आख्यायिका आहे. तिचा उल्लेख विविध भक्तकथांमध्ये आढळतो.
Ans: ही कथा साईबाबांच्या कृपेचे आणि भक्तांवरील त्यांच्या संरक्षणाचे प्रतीक मानली जाते, त्यामुळे अनेक भक्त ती श्रद्धेने सांगतात.