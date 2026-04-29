Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

New Khambatki Tunnel: खंबाटकी बोगदा चाचणीसाठी खुला; पुणे–सातारा प्रवास होणार अधिक जलद आणि सुरक्षित

नव्या बोगद्यात आधुनिक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. यात सुधारित प्रकाशयोजना, सीसीटीव्ही निगराणी, रुंद मार्गिका, परावर्तक चिन्हे आणि आपत्कालीन व्यवस्था यांचा समावेश आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 06:00 PM
New Khambatki Tunnel Update 2026, Pune Satara Highway News, NHAI Khambatki Tunnel

खंबाटकी बोगदा चाचणीसाठी खुला; पुणे–सातारा प्रवास होणार अधिक जलद आणि सुरक्षित

Follow Us:
Follow Us:
  • नवीन सहापदरी बोगद्यामुळे प्रवाशांचा किमान ३० मिनिटांचा वेळ वाचणार
  • साडेआठ किलोमीटरचा वळणावळणाचा घाट रस्ता टाळता येणार
  • गद्याचे सुमारे ८६ टक्के काम पूर्ण झाले असून सध्या चाचणी (Testing) सुरू
New Khambatki Tunnel: पुणे–बंगळुरू महामार्गावरील दुसरा खंबाटकी बोगदा चाचणीसाठी खुला करण्यात आला असून त्यामुळे पुणे–सातारा मार्गावरील प्रवाशांची वाहतूक अधिक सुखकर होणार आहे. लवकरच या बोगद्याचे उद्घाटन करण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (NHAI) स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या बोगद्यामुळे खंबाटकी घाटातील धोकादायक वळणे, वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी, अपघात आणि वाहनांचे नुकसान यापासून प्रवाशांची मोठी सुटका होणार आहे. सुमारे साडेआठ किलोमीटरचा घाटरस्ता टाळता येणार असून, नव्या सहापदरी बोगद्यामुळे पुणे–सातारा प्रवासात किमान अर्धा तास वाचणार आहे. त्यामुळे प्रवास अधिक सुरक्षित आणि गतिमान होईल.

Satara Census: साताऱ्यात आता पेपरलेस जनगणना! पहिल्या टप्प्यात १५ मे पर्यंत ‘स्व-नोंदणी’ करण्याची संधी

गेल्या काही वर्षांपासून खंबाटकी घाटातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी या सहापदरी बोगद्याचे काम सुरू होते. आता बोगद्याचे सुमारे ८६ टक्के काम पूर्ण झाले असून, मे २०२६ मध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री Nitin Gadkari यांच्या हस्ते उद्घाटन होण्याची शक्यता आहे.

नव्या बोगद्यात आधुनिक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. यात सुधारित प्रकाशयोजना, सीसीटीव्ही निगराणी, रुंद मार्गिका, परावर्तक चिन्हे आणि आपत्कालीन व्यवस्था यांचा समावेश आहे. जुन्या बोगद्याच्या तुलनेत हा बोगदा अधिक रुंद आणि सुरक्षित असल्याचेही एनएचएआयने स्पष्ट केले आहे.

या प्रकल्पामुळे पुणे आणि सातारा दरम्यान स्थानिक रहिवासी तसेच पर्यटकांना मोठा फायदा होणार आहे. यापूर्वी हा घाट पार करण्यासाठी १५ ते २० मिनिटे लागत होती, मात्र आता बोगद्यातून हा प्रवास अवघ्या ५ ते १० मिनिटांत पूर्ण होणार आहे.

Satara News: अध्यक्षांची कागदपत्रे तक्रारदाराच्या हाती! डॉ. प्रिया शिंदेंच्या वकिलांचा विरोध अमान्य; १९ मे रोजी होणार पुढचा फैसला

खंबाटकी घाट हा मुंबई–पुणे–बंगळुरू कॉरिडॉरमधील महत्त्वाचा दुवा आहे. हा मार्ग सातारा, कोल्हापूर आणि बेळगाव या शहरांना जोडतो. तसेच पाचगणी, महाबळेश्वर, कास पठार यांसारख्या पर्यटनस्थळांसाठी आणि सज्जनगड, मांढरदेव, गोंदवले येथे जाणाऱ्या भाविकांसाठीही हा मार्ग महत्त्वाचा आहे.

नव्या बोगद्याची वैशिष्ट्ये

दोन स्वतंत्र सहापदरी बोगदे

प्रत्येकी तीन मार्गिका

प्रवासाचा वेळ १५ ते २५ मिनिटांनी कमी

इंधन वापर, वाहन देखभाल खर्च आणि झीज कमी

अपघाताचा धोका घटणार

पुणे–बेळगाव, पाचगणी–महाबळेश्वर तसेच स्थानिक वाहतूक व पर्यटनासाठी उपयुक्त

 

Web Title: Khambatki tunnel open for testing pune satara journey to get faster and safer

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 06:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक
1

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन
2

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा
3

Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी
4

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM