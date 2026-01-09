Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Amaravati News: नायलॉन मांजा वापराल तर खबरदार! महानगरपालिका प्रशासनाचा इशारा

जानेवारीत मकरसंक्रातीचा सण आल्यानंतर पतंग उडविण्याची परंपरा असते. मात्र पतंगीसाठी वापरला जाणारा हा नायलॉन मांजा मृत्यूचा फास ठरत आहे. या मांजाची इतकी दहशत का आहे?

Updated On: Jan 09, 2026 | 02:08 PM
नायलॉन मांजा वापराल तर खबरदार! महानगरपालिका प्रशासनाचा इशारा (फोटो सौजन्य-Gemini)

नायलॉन मांजा वापराल तर खबरदार! महानगरपालिका प्रशासनाचा इशारा (फोटो सौजन्य-Gemini)

Follow Us:
Follow Us:
  • नायलॉन मांजा वापराल तर काही खरं नाही
  • महानगरपालिका प्रशासनाचा इशारा
  • न्यायालयाच्या आदेशानुसार विशेष मोहीम
अमरावती : दरवर्षी 14 जानेवारीला मकरसंक्रातीचा सण साजरा केला जातो. या दिवसांमध्ये पतंग उडविण्याची परंपरा आहे. आकाशात विविध रंगांच्या पतंग पाहायला मिळतात. मात्र याच पतंगाचा मांजा कोणाच्या गळा फास ठरत आहे. दरवर्षी मकरसंक्रांतीच्या काळात नायलॉन किंवा चायनीज मांजामुळे मृत्यूच्या घटना समोर येत आहेत. याचदरम्यान, मकरसंक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात पतंगोत्सवासाठी नायलॉन मांजाच्या वापरावर कडक बंदी लागू करण्यात आली असून, उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईचा इशारा अमरावती महानगरपालिकेने दिला.

उच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार नायलॉन मांजाची निर्मिती, विक्री, साठा, वाहतूक व वापर पूर्णतः प्रतिबंधित करण्यात आला, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नायलॉन मांजाचा वापर किंवा साठा करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध ६ महिन्यांपर्यंत कारावास व किमान १० हजार रुपये दंड अशी तरतूद आहे. तसेच नायलॉन मांजाची निर्मिती, विक्री किंवा विक्रीसाठी वाहतूक करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध ०३ ते ०५ वर्षांपर्यंत कारावास व किमान १ लाख रुपये दंड अशी कठोर शिक्षा करण्यात आली. या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अमरावती महानगरपालिकेने नायलॉन मांजा जप्तीची विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.

Samruddhi Mahamarg: समृद्धी महामार्गाच्या कामात भ्रष्टाचार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप

सहाय्यक क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली झोननिहाय ज्येष्ठ स्वास्थ निरीक्षक व स्वास्थ निरीक्षकांची पथके गठित करण्यात आली असून, या पथकांमध्ये महसूल व पोलिस विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तसेच उच्ब न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पतंग व मांजा विक्रीसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संमती अनिवार्य करण्यात आली आहे. संबंधित मंडळाची संमती नसताना पतंग व मांजा विक्री करणाऱ्या सर्व आस्थापनांवर तत्काळ सील करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधित विक्रेत्यांनी त्वरित प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल आवश्यक संमती प्राप्त करावी, असे आवाहन करण्यात आले. महानगरपालिकेने सर्व पालकांनाही विशेष आवाहन केले असून, आपल्या पाल्यांकडून नायलॉन मांजाचा वापर किंवा साठा होत असल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे त्यांच्या भवितव्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

जीवितहानी होण्याच्या घटना घडतात

नायलॉन मांजामुळे मानवजीवनासह पक्ष्यांना मोठ्या प्रमाणावर धोका निर्माण होतो. मकरसंक्रांतीदरम्यान पक्ष्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढते. नायलॉन धागा अविघटनशील असल्याने तो नष्ट होत नाही. तसेच दुचाकीस्वार व पादचा-यांना गंभीर होणे त्याच्या संपकांमुळे प्रवाह खंडित होणे, शॉक तरीय जीवितहानी होण्याच्या घटना घडतात. या पार्श्वभूमीवर शहरातील कोणाच्याही नागरिकानी पतंग उडविताना नायलॉन मांजाचा वापर करू नये, तसेच कोणत्याही विक्रेत्याने नायलॉन मांजाची विक्री, साता किंवा वाहतूक करू नये, असे ठाम आवाहन अमरावती महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Amravati Election 2026 : महापालिका निवडणूक ऐतिहासिक वळणावर! १९ माजी नगरसेवक मैदानात; पक्षांना बंडखोरीचा फटका

Web Title: Be careful if you use nylon threads warning from the municipal administration

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 02:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’
1

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM