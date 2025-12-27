Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Ladki Bahin Yojana : ‘लाडकीं’ना फक्त ५ दिवसांचा अवधी, ४० हजार ई-केवायसी बाकी

जर तुम्ही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेचे लाभार्थी असाल आणि तुम्ही अद्याप तुमचा ई-केवायसी पूर्ण केला नसेल, तर ही बातमी महत्त्वाची आहे. योजनेशी संबंधित औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी वेळ लवकर संपत आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 01:49 PM
'लाडकीं'ना फक्त ५ दिवसांचा अवधी, ४० हजार ई-केवायसी बाकी

'लाडकीं'ना फक्त ५ दिवसांचा अवधी, ४० हजार ई-केवायसी बाकी

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘लाडकीं’ना फक्त ५ दिवसांचा अवधी
  • ४० हजार ई-केवायसी बाकी
  • महिलांसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी करणे बंधनकारक
अमरावती: महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून (Ladki Bahin Yojana) लवकरच लाखो लाभार्थ्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असणार आहे. राज्य सरकारकडून या योजनेतील पात्र महिलांसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे.

मात्र, आतापर्यंत जवळपास ५ लाख महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याने योजनेतील ४० हजारांहून अधिक लाभार्थी अपात्र ठरविण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्य सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री माइरी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. योजनेत राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फायदा झाला. अपात्र लाभाध्यांच्या संख्येसह शासकीय कर्मचाऱ्यांकडूनही या योजनेचा लाभघेतल्याची अनेक प्रकरणे समोर आल्यानंतर राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून या योजनेतील लाभाथ्यांसाठी ई-केवायसी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

Ladki Bahin Yojana: e-KYC करूनही खात्यात आले नाहीत 1500?

त्यानुसार १८ नोव्हेंबरपर्यंत लाभार्थी महिलांना ई केवायसी पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र, राज्यात अनेक ठिकाणी उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे आणि इतर अनेक कारणे लक्षात घेता ई-केवायसीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी करण्यासाठी आता शेवटचे पाच दिवस शिल्लक आहेत. या मुदतीत ज्या महिलांनी ई-केवायसी केलेली नाही. मुदतीत केवायसी करून घेणे क्रमप्राप्त आहे.

… अन्यथा लाभाला मिळणार डच्चू !

राज्य सरकारच्या या योजनेत सद्यःस्थितीत जिल्ह्यात ६ लाख ५० हजारावर महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. सध्या ई-केवायसी पूर्ण करणाऱ्या महिलांची आकडेवारी अंदाजे चार ते साडेचार लाख आहे. परिणामी उर्वरित लाभार्थ्यांची अद्याप ई-केवायसी पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की ज्या लाभार्थ्यांचे पती किंवा वडील हयात नाहीत त्यांच्यासाठी पोर्टलवर विशेष सुविधा प्रदान करण्यात आल्या आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, २६.३ दशलक्ष अर्जांपैकी २४.३ दशलक्ष महिला पात्र असल्याचे आढळून आले आहे, तर तपासात सरकारी नोकरी करणाऱ्या सुमारे ८,००० महिला अपात्र असल्याचे आढळून आले आहे आणि वसुली प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना आता 1500 नाही तर 3000 मिळणार

Web Title: Ladaki bahin yojana e kyc deadline nears less than 5 days left for 24 3 million women

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 01:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik News : धक्कादायक! ३८ कोटी खर्चुनही पिण्यासाठी गटारीचे पाणी, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
1

Nashik News : धक्कादायक! ३८ कोटी खर्चुनही पिण्यासाठी गटारीचे पाणी, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
2

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

लाडक्या बहिणींना मिळणार दिलासा; e-KYC करताना केलेली चूक येणार सुधारता, आता अंगणवाडी सेविका थेट…
3

लाडक्या बहिणींना मिळणार दिलासा; e-KYC करताना केलेली चूक येणार सुधारता, आता अंगणवाडी सेविका थेट…

Housing Schemes: ७२० लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर; घरकुलासाठी ७.२० कोटींचा निधी मंजूर
4

Housing Schemes: ७२० लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर; घरकुलासाठी ७.२० कोटींचा निधी मंजूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM