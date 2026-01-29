Ajit Pawar Death : अजित पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री कोण होणार? या नावांची होतेय चर्चा

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने केवळ राजकीयच नव्हे तर प्रशासकीय पातळीवरही एक मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. विशेषतः अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जवळ येत असताना, सरकारला त्यांची अनुपस्थिती तीव्रतेने जाणवत आहे. परंपरेनुसार, उपमुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील सर्व विभागांची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तीन दिवसांच्या राज्य शोकानंतर या संदर्भात औपचारिक अधिसूचना जारी केली जाईल.
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार आहे आणि अर्थसंकल्प मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सादर केला जाईल. त्यामुळे अर्थसंकल्पासारख्या महत्त्वाच्या विभागाची जबाबदारी स्वीकारणे सरकारसाठी कठीण मानले जात आहे. अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की, अजित पवार यांचे पद भरणे अशक्य आहे, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत, मुख्यमंत्री फडणवीस हे एकमेव असे नेते आहेत जे अर्थसंकल्प हाताळण्यास सक्षम आहेत. तसेच जयस्वाल यांनी असेही स्पष्ट केले की राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अर्थ आणि कृषी अशी महत्त्वाची खाती आहेत आणि अर्थसंकल्पापूर्वी महायुती घटकांमध्ये सल्लामसलत आवश्यक असेल. त्यांनी स्पष्ट केले की जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर अर्थसंकल्पीय बैठका ६ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार होत्या, परंतु परिस्थितीमुळे प्रक्रियेला विलंब झाला आहे.
आशिष जयस्वाल म्हणाले की, अजितदादांचे निधन महाराष्ट्रासाठी एक कधीही भरून न येणारे नुकसान आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्यास ते उत्सुक आहेत. आता, असे दिसते की मुख्यमंत्री फडणवीस हे अर्थसंकल्प हाताळण्यासाठी सर्वात योग्य पर्याय आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की जिल्हा नियोजन समित्या (डीपीसी) त्यांचे खर्च प्रस्ताव अंतिम करत आहेत. जिल्ह्यांकडून अंदाजे खर्चाची माहिती मिळेपर्यंत, राज्य पातळीवर अर्थसंकल्प तयार करणे अशक्य आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि आदर्श आचारसंहितेमुळे अनेक बैठका वेळेवर होऊ शकल्या नाहीत.
अजित पवार यांच्या कार्यशैलीची आठवण करून देताना जयस्वाल म्हणाले की, शिस्त ही त्यांची ओळख होती. ते अत्यंत वक्तशीर होते. ते कितीही व्यस्त असले तरी बैठका नेहमीच वेळेवर सुरू होत असत. त्यांचे निर्णय स्पष्ट होते. हो म्हणजे हो, नाही म्हणजे नाही. निर्णय घेण्यास ते कधीही मागेपुढे पाहत नव्हते. अजित पवार या वर्षी त्यांचे १२ वे राज्य अर्थसंकल्प सादर करणार होते. जर तसे झाले असते, तर ते महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक अर्थमंत्री बनले असते, शेषराव वानखेडे यांच्यानंतर, ज्यांनी १३ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता. अजित पवार ११ अर्थसंकल्पांसह आधीच दुसऱ्या क्रमांकावर होते, त्यानंतर जयंत पाटील आणि सुशीलकुमार शिंदे यांचा क्रमांक लागतो.