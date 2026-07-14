JSW MG Motor घेऊन येतेय तब्बल १००० किमी मायलेज देणारी हायब्रिड एसयूव्ही; दिवाळीत होणार धमाका

आखाती देशांमधील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यातच सध्या देशात ‘E20’ आणि ‘E85’ या इथेनॉल मिश्रित इंधनावरून जोरदार चर्चा रंगली आहे. इंधनाच्या या वाढत्या किमती आणि बदलत्या पर्यायांच्या काळात, ग्राहकांना मोठा दिलासा देण्यासाठी ‘JSW MG Motor India’ एक अत्यंत किफायतशीर आणि मायलेजदार हायब्रिड एसयूव्ही भारतीय बाजारपेठेत आणण्याच्या तयारीत आहे. एकदा इंधन टाकी पूर्ण भरली की ही गाडी तब्बल १,००० किलोमीटर धावेल, असा दावा कंपनीने केला आहे. ही बहुप्रतिक्षित एसयूव्ही यंदाच्या दिवाळीत लॉन्च होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे ‘MG HS Hybrid+’ चे तांत्रिक गणित?
JSW MG Motor ची ही नवीन एसयूव्ही ‘MG HS Hybrid+’ या जागतिक मॉडेलवर आधारित असणार आहे. यामध्ये पेट्रोल इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटरचे अप्रतिम कॉम्बिनेशन (स्ट्रॉन्ग हायब्रिड तंत्रज्ञान) देण्यात आले आहे,
नवीन एमजी हायब्रिड एसयूव्हीचा लूक अत्यंत प्रीमियम आणि बोल्ड आहे. यामध्ये खालील प्रमुख वैशिष्ट्ये पाहायला मिळतील:
सुरक्षेच्या बाबतीत ‘टँक‘सारखी मजबूत
सुरक्षेच्या निकषांवर ही एसयूव्ही अत्यंत सुरक्षित मानली जात आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी यात मल्टिपल एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम (ABS), ट्रॅक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट आणि आधुनिक ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (ADAS) सारखे प्रगत सेफ्टी फिचर्स देण्यात आले आहेत.
किंमत आणि स्पर्धा
कंपनीने अद्याप या गाडीच्या किमतीबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, भारतीय बाजारपेठेत लॉन्च झाल्यानंतर या हायब्रिड एसयूव्हीची थेट स्पर्धा आधीच लोकप्रिय असलेल्या टोयोटा हायरायडर हायब्रिड, मारुती ग्रँड विटारा हायब्रिड आणि बीवायडी च्या हायब्रिड मॉडेल्सशी असेल.