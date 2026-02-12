Raigad ZP Election News: जिल्हा परिषद निवडणुकीत आशा सेविकांची ‘फरफट’; आरोग्य कीट व मानधन न मिळाल्याने नाराजी

हे देखील वाचा: Shrivardhan Panchayat Samiti Election: श्रीवर्धनमध्ये सत्ता उलथापालथ! मतदारांनी बदलली पंचायत समितीची दिशा
दिवसभर बूथवर उपस्थित राहूनही कोणतीही स्पष्ट सूचना किंवा आर्थिक मोबदला मिळाला नसल्यामुळे सेविकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण होते. इतरांना मानधन वाटप झाल्याने, आशा सेविकांच्या पदरी मात्र निराशा पडली आहे. काही सेविकांनी सांगितले की, “आमच्या समोर इतरांना मानधन वाटप झाले; मात्र आम्हाला काहीच मिळाले नाही. मग दिवसभर आम्ही फक्त बसून राहायचे का?” असा सवाल उपस्थित केला गेला. निवडणुकीसारख्या कामात आरोग्य सेविकांची नियुक्ती केली जाते; मात्र आवश्यक साहित्य व मानधन न मिळाल्यास कामावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणामुळे आशा सेविकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यांना योग्य तो मोबदला न मिळाल्याने त्यांच्या आर्थिक बाबींवर देखील याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने योग्य ती चौकशी करून न्याय मिळवून द्यावा, अशी आशा सेविकांची मागणी आहे.
हे देखील वाचा: Raigad Zilla Parishad: कर्जतमध्ये महायुतीचे पानिपत; खालापुरात ‘राम-लक्ष्मण’ जोडीने शिवसेना तारली
आशा सेविकांची ‘फरफट होत असल्याची भावना व्यक्त करत तातडीने चौकशी करून कार्यवाहीची मागणी केली आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या संबंधित प्रशासनाने या तक्रारीची दखल घेऊन तातडीने चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही कर्मचा-यांवर अन्याय होऊ नये आणि सर्वांना नियमानुसार मानधन व सुविधा मिळाव्यात, यासाठी प्रशासनाने स्पष्टता देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.