Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Raigad ZP Election News: जिल्हा परिषद निवडणुकीत आशा सेविकांची ‘फरफट’; आरोग्य कीट व मानधन न मिळाल्याने नाराजी

रायगड जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्शन ड्युटीवर नियुक्त करण्यात आलेल्या आशा सेविकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. आशा सेविकांनी ना आरोग्य किट उपलब्ध करून दिले, ना मानधन देण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 01:50 PM
Raigad ZP Election News: जिल्हा परिषद निवडणुकीत आशा सेविकांची ‘फरफट’; आरोग्य कीट व मानधन न मिळाल्याने नाराजी

Raigad ZP Election News: जिल्हा परिषद निवडणुकीत आशा सेविकांची ‘फरफट’; आरोग्य कीट व मानधन न मिळाल्याने नाराजी (फोटो-सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इलेक्शन ड्युटीवरील आशा सेविकांची फरफट
  • दिवसभर ड्युटी, पण मानधन नसल्याने नाराजी 
  • चौकशी करून योग्य कारवाई करा; प्रशासनाला आवाहन
Raigad ZP Election News: राज्यभरात जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्शन ड्युटीवर नियुक्त करण्यात आलेल्या आशा सेविकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. रायगड जिल्ह्यातील काही मतदान बूथवर आशा सेविकांना ना आरोग्य किट उपलब्ध करून देण्यात आले, ना मानधन देण्यात आल्याचा आरोप संबंधित सेविकांनी केला आहे. ७ फेब्रुवारी रोजी सकाळीच काही आशा सेविकांनी आपल्या गटात संदेश पाठवत ‘बूथवर आरोग्य किट आलेच नाही’, ‘आमचे नाव आणि पद नोंदवलेले नाही’, तसेच ‘इलेक्शन ड्युटीवर असूनही मानधन नाही’ अशी तक्रार नोंदवली.

हे देखील वाचा: Shrivardhan Panchayat Samiti Election: श्रीवर्धनमध्ये सत्ता उलथापालथ! मतदारांनी बदलली पंचायत समितीची दिशा

दिवसभर बूथवर उपस्थित राहूनही कोणतीही स्पष्ट सूचना किंवा आर्थिक मोबदला मिळाला नसल्यामुळे सेविकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण होते. इतरांना मानधन वाटप झाल्याने, आशा सेविकांच्या पदरी मात्र निराशा पडली आहे. काही सेविकांनी सांगितले की, “आमच्या समोर इतरांना मानधन वाटप झाले; मात्र आम्हाला काहीच मिळाले नाही. मग दिवसभर आम्ही फक्त बसून राहायचे का?” असा सवाल उपस्थित केला गेला. निवडणुकीसारख्या कामात आरोग्य सेविकांची नियुक्ती केली जाते; मात्र आवश्यक साहित्य व मानधन न मिळाल्यास कामावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या प्रकरणामुळे आशा सेविकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यांना योग्य तो मोबदला न मिळाल्याने त्यांच्या आर्थिक बाबींवर देखील याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने योग्य ती चौकशी करून न्याय मिळवून द्यावा, अशी आशा सेविकांची मागणी आहे.

हे देखील वाचा: Raigad Zilla Parishad: कर्जतमध्ये महायुतीचे पानिपत; खालापुरात ‘राम-लक्ष्मण’ जोडीने शिवसेना तारली

आशा सेविकांची ‘फरफट होत असल्याची भावना व्यक्त करत तातडीने चौकशी करून कार्यवाहीची मागणी केली आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या संबंधित प्रशासनाने या तक्रारीची दखल घेऊन तातडीने चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही कर्मचा-यांवर अन्याय होऊ नये आणि सर्वांना नियमानुसार मानधन व सुविधा मिळाव्यात, यासाठी प्रशासनाने स्पष्टता देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Asha workers displeasure in zilla parishad elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 01:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shrivardhan Panchayat Samiti Election: श्रीवर्धनमध्ये सत्ता उलथापालथ! मतदारांनी बदलली पंचायत समितीची दिशा 
1

Shrivardhan Panchayat Samiti Election: श्रीवर्धनमध्ये सत्ता उलथापालथ! मतदारांनी बदलली पंचायत समितीची दिशा 

Raigad Zilla Parishad: कर्जतमध्ये महायुतीचे पानिपत; खालापुरात ‘राम-लक्ष्मण’ जोडीने शिवसेना तारली
2

Raigad Zilla Parishad: कर्जतमध्ये महायुतीचे पानिपत; खालापुरात ‘राम-लक्ष्मण’ जोडीने शिवसेना तारली

Raigad Zilla  Parishad: पनवेलमध्ये निवडणूक रणधुमाळी रंगली! ७५% झाले मतदान; उमेदवारांची वाढली धाकधूक
3

Raigad Zilla  Parishad: पनवेलमध्ये निवडणूक रणधुमाळी रंगली! ७५% झाले मतदान; उमेदवारांची वाढली धाकधूक

Karjat Election 2026 : आधी लगीन लोकशाहीचं! नवरदेव वरातीसह मतदान केंद्रात
4

Karjat Election 2026 : आधी लगीन लोकशाहीचं! नवरदेव वरातीसह मतदान केंद्रात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बाजारात मिळणारे मऊ आणि चविष्ट व्हेज मोमोज आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारा पदार्थ

बाजारात मिळणारे मऊ आणि चविष्ट व्हेज मोमोज आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारा पदार्थ

Feb 12, 2026 | 02:30 PM
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टी दिसल्यास बदलेल तुमचे नशीब

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टी दिसल्यास बदलेल तुमचे नशीब

Feb 12, 2026 | 02:30 PM
Bhayander News : महापौरांच्या पहिल्याच पत्रात ‘मराठीची बोंब’; शुद्धलेखनाच्या चुकांमुळे विरोधकांनी जहरी टीका

Bhayander News : महापौरांच्या पहिल्याच पत्रात ‘मराठीची बोंब’; शुद्धलेखनाच्या चुकांमुळे विरोधकांनी जहरी टीका

Feb 12, 2026 | 02:28 PM
Maharashtra Politics : एवढी जोखीम त्या पायलटण कशी घेतली…? अजित पवारांच्या अपघातावर बच्चू कडूंनाही संशय

Maharashtra Politics : एवढी जोखीम त्या पायलटण कशी घेतली…? अजित पवारांच्या अपघातावर बच्चू कडूंनाही संशय

Feb 12, 2026 | 02:26 PM
Dharashiv News: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची लाखोंची आर्थिक लूट, आरोग्य विभागात अमानवीय पिळवणूक, दोषींवर कारवाईची मागणी

Dharashiv News: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची लाखोंची आर्थिक लूट, आरोग्य विभागात अमानवीय पिळवणूक, दोषींवर कारवाईची मागणी

Feb 12, 2026 | 02:24 PM
‘लग्न तुटण्याची वाट पाहत आहेत…’, Nick Jonas सोबतच्या नात्यावर प्रियंकाचं मोठं वक्तव्य; म्हणाली…

‘लग्न तुटण्याची वाट पाहत आहेत…’, Nick Jonas सोबतच्या नात्यावर प्रियंकाचं मोठं वक्तव्य; म्हणाली…

Feb 12, 2026 | 02:13 PM
राजीव शुक्ला संतापले, पाकिस्तान टीव्हीच्या बनावट व्हिडिओवर केली टीका! ‘AI युक्तीला’ दिले चोख प्रत्युत्तर

राजीव शुक्ला संतापले, पाकिस्तान टीव्हीच्या बनावट व्हिडिओवर केली टीका! ‘AI युक्तीला’ दिले चोख प्रत्युत्तर

Feb 12, 2026 | 02:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM