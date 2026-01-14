Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

निवडणूक आयोगाचा आणखी एक डाव! EVM मशीनला जोडलं नवीन मशीन, विरोधकांचा चढला पारा

Small Machine with EVM : पालिका निवडणुकीमध्ये ईव्हीएम मशीनसोबत आणखे एक यंत्र जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अचानक हे मशीन लावण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 03:27 PM
पालिका निवडणुक 2026 मध्ये ईव्हीएम मशीनसोबत दुसरे छोटे मशीन जोडण्याचा निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला (फोटो - सोशल मीडिया)

  • EVM मशीनसोबत आणखे एक यंत्र
  • पालिका निवडणुकीमध्ये निवडणूक आयोगाचा निर्णय
  • विरोधकांची मात्र जोरदार टीका
Another Machine with EVM : मुंबई : राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (Local Body Election) रणधुमाळी सुरु आहे. आचारसंहिता लागू झाली असून प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या आहेत. उद्या राज्यातील 29 पालिकांसाठी उद्या (दि.14) मतदान होणार असून 16 तारखेला निकाल येणार आहे.(BMC Elections 2026) मात्र त्यापूर्वी निवडणूक आयोग (Election Commission) अनेक विचित्र निर्णय घेत आहेत. यापूर्वी आचारसंहिता लागल्यानंतर देखील घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर आता ईव्हीएम मशीनसोबत (EVM machine) आणखे एक यंत्र जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अचानक हे मशीन लावण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे.

ईव्हीएम मशीनवरुन यापूर्वी मोठा गदारोळ झाला आहे. ईव्हीएम मशीनवर निवडणूक घेण्यास विरोधकांचा विरोध आला. या वादामध्ये आणखी एक ठिणगी पडली. आता पालिका निवडणुकीसाठी ईव्हीएम मशीनसोबत आणखी मशीन लावण्यात येणार आहे. मतमोजणीवेळी कंट्रोल युनिट (Control Unit) आणि बॅलेट युनिट (Ballot Unit) यांना एकत्र जोडण्याचे आदेश आहेत. या प्रक्रियेत, जर कंट्रोल युनिटचा डिस्प्ले काही कारणास्तव काम करू शकला नाही, तर पाडू (PADU) नावाचे एक पर्यायी उपकरण वापरले जाईल.

हे देखील वाचा : दुबार मतदार सापडला तर त्याला तिथेच ठोका…! ठाकरे बंधूंनी आदेश दिल्याचे संजय राऊतांची कबुली

पाडू म्हणजे प्रिंटिंग ऑक्झिलरी डिस्प्ले युनिट (Printing Auxiliary Display Unit) होय. हे उपकरण कंट्रोल युनिटची हुबेहूब प्रतिकृती असून, ते बॅकअप यंत्रणा म्हणून कार्यरत राहील. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) या उत्पादक कंपनीने याची निर्मिती केली आहे. कंपनीने १४० पाडू युनिट्स पाठवले असून, त्यांची गरज क्वचितच पडेल असे म्हटले आहे. ही युनिट्स रिटर्निंग ऑफिसर (RO) यांच्याकडे उपलब्ध असतील. मात्र या नवीन मशीनवर विरोधकांनी संशय व्यक्त केला आहे. अचानक हे नवीन यंत्र का बसवण्यात येत आहे असे प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केले आहेत.

हे देखील वाचा : महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारतोफा थंडावल्या; पण तरीही उमेदवारांना ‘असा’ करता येणार प्रचार

आमदार रोहित पवार यांनी ईव्हीएम मशीनच्या या नव्या यंत्रावरुन टीका केली आहे. त्यांनी लिहिले आहे की, “कुणालाही काडीचीही कल्पना न देता निवडणूक आयोगाने एक नवीन मशीन आणलं असून ते EVM ला जोडण्यात येणार असल्याचं समजतंय. हे मशीन काय आहे, कशाचं आहे आणि कशासाठी लावलं जातंय याची कुणालाही कोणतीही कल्पना नाही, याबाबत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी काढलेला मुद्दा तर खूप धक्कादायक आणि लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. असं असेल तर निवडणुका घेण्याचा हा केवळ फार्स तर नाही ना? असंच करायचं असेल तर भाजपाने लोकशाहीच्या फोटोला हार घालून या निवडणुकीत त्यांचे सगळेच उमेदवार निवडून आले, असं तरी जाहीर करावं, अशी आक्रमक भूमिका रोहित पवारांनी घेतली आहे.

Web Title: Attach another small machine with evm machines 2026 municipal elections decision by election commission

Get Latest Marathi News

Published On: Jan 14, 2026 | 03:24 PM

Topics:  

