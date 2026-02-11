Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मासेमारी बंदीमुळे वसईत खळबळ! मत्स्यबीज वाढवण्याच्या नावाखाली कोळ्यांवर अन्यायाचा आरोप

Vasai Fishing Ban : वसईतील मत्स्य व्यवसाय मागील काही दिवसांपासून ठप्प झाला आहे. समुद्रात मत्स्यबीज वाढावे या उद्देशाकरता येथील मच्छिमार सोसायटीने ३० जानेवारी ते १० मार्च या कालावधी दरम्यान मासेमारी बंदीची घोषणा केली.

Updated On: Feb 11, 2026 | 05:12 PM
Fishing Ban in Vasai

मासेमारी बंदीमुळे वसईत खळबळ! मत्स्यबीज वाढवण्याच्या नावाखाली कोळ्यांवर अन्यायाचा आरोप (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • वसईत ३० जानेवारी ते १० मार्च मासेमारी बंदी जाहीर
  • कोळी कुटुंबांचा रोजगार अडचणीत
  • काळ नसताना बंदी लादल्याचा आरोप
वसई, (जिप्र) : लाखोंची उलाढाल करणारा वसईतील मत्स्य व्यवसाय मागील काही दिवसांपासून ठप्प झाला आहे. समुद्रात मत्स्यबीज वाढावे या उद्देशाकरता येथील मच्छिमार सोसायटीने ३० जानेवारी ते १० मार्च या कालावधी दरम्यान मासेमारी बंदीची घोषणा केली. परंतु पाचूबंदर, किल्ला बंदर वगळता अन्य ठिकाणच्या मासेमारांनी मासेमारी सुरूच ठेवल्यामुळे या बंदीचा फित्यास्को झालेला आहे.  तर बंदीचा आदेश प्रामाणिकपणे मानणाऱ्या कोळी कुटुंबांचा चरितार्थ अडचणीत आला आहे. मागील ३ वर्षापासून या हंगामात मासेमारीवर बंदी घोषित केली जाते. शासनाच्या निर्देशानुसार, पावसाळी हंगामात कायदेशीर रित्या मासेमारी बंद करण्यात येते, असे असताना मत्स्यजीव वाढण्याच्या प्रजननाच्या कालावधीत वाढ होण्यासाठी अनेक मच्छीमार सोसायटी जिल्हा पातळीवर बंदी घोषित करण्याची मागणी करतात. प्रत्यक्षात अशा बंदी अमलात येत नाहीत.

हे देखील वाचा : स्मार्ट सिटीमुळे मृत्यूचे सापळे? प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे अपघात; ठेकेदाराकडून सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष

काळ योग्य नसतानादेखील बंदी

प्रत्यक्षात येथील कोठी महिलांनी आपल्या रोजगारावर याचा विपरीत परिणाम झाला असल्याची माहिती दिली. माजी नगरसेवक मच्छीमार सोसायटीचे माजी अध्यक्ष संजय कोळी यांनी या धोरणावर कडाडून टीका केलेली आहे. बाहेरून मासे आणून विकणाऱ्या महिलांवर सुद्धा सोसायटीने आक्षेप घेतला आहे. हा बंदी काळ योग्य नसताना ही बंदी थोपावली असल्याचा आरोप कोळी यांनी केला आहे.

सोसायटीने बंदी करून मत्स्यबीज वाढणार आहे का ?

वसईत मासेमारी व्यवसायातून कोट्यावधीची उलाढाल सुरू असते. विविध ठिकाणी वसईतील मासळीला मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. मागील काही दिवसांपासून मासळी उपलब्ध नसल्यामुळे बाहेरून मासे आणून विक्री केली जाते. परिणामी मासळीचे भाव वाढलेले आहेत. केवळ पाचुबंदर व किल्लाबंदर भागातील मच्छीमार सोसायटीने चंदी करून मलयबीज वाढणार आहे का?, असा संतप्त सवाल कोळी कुटुंबियांनी केला आहे. दुसरीकडे मच्छिमार सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी गावाची सभा घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती वसई मच्छिमार सोसायटीचे सेक्रेटरी अजित – बोंबुल यांनी दिली. मागील २ वर्षांपासून हा बंदी काळ सुरू असून त्याचे सकारात्मक परिणाम असल्याचा दावाही केलेला आहे.

हे देखील वाचा : Vasai : वसईत ज्ञानाचा जागतिक संगम! IC3ET 2026 आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी

Published On: Feb 11, 2026 | 05:12 PM

