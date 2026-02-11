Thailand Firing: थायलंडमध्ये क्रूर नरसंहार! शाळेत घुसून अंधाधुंद गोळीबार; २२ निष्पाप बालकांसह ३४ जणांचा मृत्यू

थायलंडच्या हात याई जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली आहे की विशेष सशस्त्र पोलिस पथके घटनास्थळी पोहोचली आहेत आणि हल्लेखोरांशी वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हल्ल्यादरम्यान पळून जाण्यात यशस्वी झालेल्या एका सुरक्षा रक्षकाने सांगितले की हल्लेखोरांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकावरही गोळीबार केला. गोंधळाच्या वेळी शेकडो मुले शाळेच्या आवारातून पळून जाण्यात यशस्वी झाली, परंतु बरेच जण अजूनही आत अडकले आहेत.
BREAKING: A gunman opened fire at a school in Hat Yai, southern Thailand, this afternoon, injuring several teachers and students. The attacker is holding an unknown number of people hostage inside as police surround the building and negotiate.pic.twitter.com/9nI39Naz3E — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 11, 2026
तपास आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीवरून असे दिसून आले की हल्लेखोराची बहीण त्याच शाळेत जाते. काही दिवसांपूर्वी त्याच्या बहिणीला शिवीगाळ करणाऱ्या शिक्षकाला शोधण्यासाठी तो शाळेत गेला होता. सूडाच्या रागातून या तरुणाने केवळ शिक्षकांवरच नव्हे तर निष्पाप मुलांवरही गोळीबार केला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हल्ल्याच्या अगदी आधी त्यांना माहिती मिळाली की हल्लेखोर जवळच्या घरात त्याच्या आईला इजा करण्याची धमकी देत आहे.
वृत्तानुसार, गोळीबारानंतर हल्लेखोराने शाळेच्या आत अनेक मुलांना आणि शिक्षकांना ओलिस ठेवले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, थाई स्पेशल फोर्सेस आणि बचाव पथके घटनास्थळी पोहोचली. शाळा सील करण्यात आली आहे आणि हल्लेखोराशी वाटाघाटी करण्यासाठी आणि ओलिसांची सुटका करण्यासाठी संपूर्ण परिसरात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे.
त्याच दिवशी, कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया येथून दुःखद बातमी आली. टम्बलर रिज माध्यमिक शाळेत झालेल्या गोळीबारात हल्लेखोरासह १० जणांचा मृत्यू झाला आणि २५ जण जखमी झाले. पोलिसांनी जवळच्या घरातून आणखी दोन मृतदेह ताब्यात घेतले आहेत जे त्याच गोळीबाराशी संबंधित असल्याचे मानले जात आहे.
