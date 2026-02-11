Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Brutal Massacre In Thailand Indiscriminate Shooting At School 34 People Including 22 Innocent Children Killed

Thailand Firing: थायलंडमध्ये क्रूर नरसंहार! शाळेत घुसून अंधाधुंद गोळीबार; २२ निष्पाप बालकांसह ३४ जणांचा मृत्यू

पोलिसांच्या अहवालानुसार, शाळा बंद होण्याच्या बेतात असताना हल्लेखोर शाळेत घुसले. बंदूकधार्‍यांनी केवळ खून केले नाहीत तर शाळेच्या इमारतीत अनेक शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना ओलीस ठेवले.

Updated On: Feb 11, 2026 | 06:46 PM
थायलंडमध्ये क्रूर नरसंहार! शाळेत घुसून अंधाधुंद गोळीबार (Photo Credit- X)

थायलंडमध्ये क्रूर नरसंहार! शाळेत घुसून अंधाधुंद गोळीबार (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • थायलंडमध्ये क्रूर नरसंहार!
  • शाळेत घुसून अंधाधुंद गोळीबार
  • २२ निष्पाप बालकांसह ३४ जणांचा मृत्यू
Thailand Firing News: थायलंडच्या हात याई जिल्ह्यात एक भयानक घटना घडली आहे, जिथे बंदूकधारींनी एका शाळेत घुसून अंदाधुंद गोळीबार केला. या दहशतवादी हल्ल्यात २२ निष्पाप मुलांसह एकूण ३४ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. पोलिसांच्या अहवालानुसार, शाळा बंद होण्याच्या बेतात असताना हल्लेखोर शाळेत घुसले. बंदूकधार्‍यांनी केवळ खून केले नाहीत तर शाळेच्या इमारतीत अनेक शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना ओलीस ठेवले.

विशेष पोलिस पथके घटनास्थळी

थायलंडच्या हात याई जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली आहे की विशेष सशस्त्र पोलिस पथके घटनास्थळी पोहोचली आहेत आणि हल्लेखोरांशी वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हल्ल्यादरम्यान पळून जाण्यात यशस्वी झालेल्या एका सुरक्षा रक्षकाने सांगितले की हल्लेखोरांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकावरही गोळीबार केला. गोंधळाच्या वेळी शेकडो मुले शाळेच्या आवारातून पळून जाण्यात यशस्वी झाली, परंतु बरेच जण अजूनही आत अडकले आहेत.

भारताने व्हावे सावध? निवडकीपूर्वी बांगलादेशात पाकिस्तानी फौज दाखल; युनूस सरकारने अंथरल्या पायघड्या

संपूर्ण घटना काय होती?

तपास आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीवरून असे दिसून आले की हल्लेखोराची बहीण त्याच शाळेत जाते. काही दिवसांपूर्वी त्याच्या बहिणीला शिवीगाळ करणाऱ्या शिक्षकाला शोधण्यासाठी तो शाळेत गेला होता. सूडाच्या रागातून या तरुणाने केवळ शिक्षकांवरच नव्हे तर निष्पाप मुलांवरही गोळीबार केला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हल्ल्याच्या अगदी आधी त्यांना माहिती मिळाली की हल्लेखोर जवळच्या घरात त्याच्या आईला इजा करण्याची धमकी देत ​​आहे.

ओलिस संकट आणि पोलिसांचा प्रतिसाद

वृत्तानुसार, गोळीबारानंतर हल्लेखोराने शाळेच्या आत अनेक मुलांना आणि शिक्षकांना ओलिस ठेवले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, थाई स्पेशल फोर्सेस आणि बचाव पथके घटनास्थळी पोहोचली. शाळा सील करण्यात आली आहे आणि हल्लेखोराशी वाटाघाटी करण्यासाठी आणि ओलिसांची सुटका करण्यासाठी संपूर्ण परिसरात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे.

कॅनडामध्ये रक्तस्राव

त्याच दिवशी, कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया येथून दुःखद बातमी आली. टम्बलर रिज माध्यमिक शाळेत झालेल्या गोळीबारात हल्लेखोरासह १० जणांचा मृत्यू झाला आणि २५ जण जखमी झाले. पोलिसांनी जवळच्या घरातून आणखी दोन मृतदेह ताब्यात घेतले आहेत जे त्याच गोळीबाराशी संबंधित असल्याचे मानले जात आहे.

आम्हाला टॉयलेट पेपर सारखं वापरलं…! भारत-अमेरिकेच्या वाढत्या जवळीकतेने पाकिस्तानचा जळफळाट

Web Title: Brutal massacre in thailand indiscriminate shooting at school 34 people including 22 innocent children killed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 06:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताने व्हावे सावध? निवडकीपूर्वी बांगलादेशात पाकिस्तानी फौज दाखल; युनूस सरकारने अंथरल्या पायघड्या
1

भारताने व्हावे सावध? निवडकीपूर्वी बांगलादेशात पाकिस्तानी फौज दाखल; युनूस सरकारने अंथरल्या पायघड्या

आम्हाला टॉयलेट पेपर सारखं वापरलं…! भारत-अमेरिकेच्या वाढत्या जवळीकतेने पाकिस्तानचा जळफळाट
2

आम्हाला टॉयलेट पेपर सारखं वापरलं…! भारत-अमेरिकेच्या वाढत्या जवळीकतेने पाकिस्तानचा जळफळाट

ट्रम्प यांचा दुटप्पी चेहरा! अमेरिकेने Pok आणि अक्साई चीन भारताचा भाग दाखवणारा नकाशा गुपचूप हटवला; ड्रॅगनला घाबरली महासत्ता?
3

ट्रम्प यांचा दुटप्पी चेहरा! अमेरिकेने Pok आणि अक्साई चीन भारताचा भाग दाखवणारा नकाशा गुपचूप हटवला; ड्रॅगनला घाबरली महासत्ता?

Bangladesh Elections : मोहम्मद युनूस यांचे मोठे आश्वासन; मतदानानंतर लोकशाही सरकारला सोपवणार सत्ता
4

Bangladesh Elections : मोहम्मद युनूस यांचे मोठे आश्वासन; मतदानानंतर लोकशाही सरकारला सोपवणार सत्ता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘O Romeo’ची OTT रिलीज डेट ठरली? शाहिद कपूर–तृप्ती डिमरीचा क्राइम-थ्रिलर कधी आणि कुठे पाहणार? जाणून घ्या

‘O Romeo’ची OTT रिलीज डेट ठरली? शाहिद कपूर–तृप्ती डिमरीचा क्राइम-थ्रिलर कधी आणि कुठे पाहणार? जाणून घ्या

Feb 11, 2026 | 06:45 PM
Thailand Firing: थायलंडमध्ये क्रूर नरसंहार! शाळेत घुसून अंधाधुंद गोळीबार; २२ निष्पाप बालकांसह ३४ जणांचा मृत्यू

Thailand Firing: थायलंडमध्ये क्रूर नरसंहार! शाळेत घुसून अंधाधुंद गोळीबार; २२ निष्पाप बालकांसह ३४ जणांचा मृत्यू

Feb 11, 2026 | 06:44 PM
ENG vs WI, T20 World Cup : वानखेडेवर  वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड यांच्यात घमासान! साहेबांनी TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय 

ENG vs WI, T20 World Cup : वानखेडेवर  वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड यांच्यात घमासान! साहेबांनी TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय 

Feb 11, 2026 | 06:38 PM
Bangladesh election : बांगलादेशच्या राजकारणातून महिला शक्ती गायब; कोण होणार देशाचा नवा ‘नायक’?

Bangladesh election : बांगलादेशच्या राजकारणातून महिला शक्ती गायब; कोण होणार देशाचा नवा ‘नायक’?

Feb 11, 2026 | 06:37 PM
PMP चा चेकरच्या माध्यमातून केवळ ‘कमाई’चा प्रयत्न? डोळ्यांना झापड लावून…; स्वच्छतेचा अभाव अन्…

PMP चा चेकरच्या माध्यमातून केवळ ‘कमाई’चा प्रयत्न? डोळ्यांना झापड लावून…; स्वच्छतेचा अभाव अन्…

Feb 11, 2026 | 06:32 PM
देशभरात ixigo ची ‘एअरपोर्ट कॅब’ सेवा सुरू; प्रवाशांना वेळेवर पिक-अपची हमी

देशभरात ixigo ची ‘एअरपोर्ट कॅब’ सेवा सुरू; प्रवाशांना वेळेवर पिक-अपची हमी

Feb 11, 2026 | 06:31 PM
India Foundry Industry Growth: भारतीय फाउंड्री उद्योगाची झेप! इलेक्ट्रॉनिक्स, नूतनीकरणीय ऊर्जेमुळे कास्टिंग मागणीत वाढ

India Foundry Industry Growth: भारतीय फाउंड्री उद्योगाची झेप! इलेक्ट्रॉनिक्स, नूतनीकरणीय ऊर्जेमुळे कास्टिंग मागणीत वाढ

Feb 11, 2026 | 06:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM