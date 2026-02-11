‘O Romeo’ची OTT रिलीज डेट ठरली? शाहिद कपूर–तृप्ती डिमरीचा क्राइम-थ्रिलर कधी आणि कुठे पाहणार? जाणून घ्या

‘ओ रोमियो’ची OTT रिलीज डेट ठरली? शाहिद कपूर–तृप्ती डिमरीचा क्राइम-थ्रिलर कधी आणि कुठे पाहणार? जाणून घ्या
शाहिद कपूरच्या आगामी “ओ रोमियो” या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.हा चित्रपट १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होत आहे. यात शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी मुख्य भूमिकेत आहेत. शाहिद आणि विशालचा हा एकत्र चौथा चित्रपट आहे. यापूर्वी ते “कमीने,” “हैदर,” आणि “रंगून” सारख्या चित्रपटांमध्ये दिसले आहेत. “ओ रोमियो” कधी आणि कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर ओटीटीवर प्रदर्शित होईल ते जाणून घ्या.
“ओ रोमियो” हा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीमिंगसाठी उपलब्ध असेल. साधारणपणे, ४५-६० दिवसांच्या थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम होऊ शकतात. त्यामुळे, हा चित्रपट मार्चच्या अखेरीस किंवा एप्रिल २०२६ पर्यंत ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, “ओ रोमियो” २७ मार्चपर्यंत ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम होऊ शकतो, परंतु अद्याप याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
चित्रपटाची संपूर्ण स्टारकास्ट
चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी टीझर आणि ट्रेलर रिलीज केल्यापासून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या चित्रपटात शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी यांच्यासोबत अविनाश तिवारी, विक्रांत मेस्सी, तमन्ना भाटिया, नाना पाटेकर, दिशा पटानी आणि फरीदा जलाल यांच्याही भूमिका आहेत. या चित्रपटात रोमान्स आणि ॲक्शन सीक्वेन्स प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. हा चित्रपट येत्या १३ फेब्रुवारी रोजी सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे.
चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वीच या चित्रपटाने सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगवली आहे. स्टारकास्टचेही खूप कौतुक होत आहे. दरम्यान, चित्रपटाच्या ॲडव्हान्स बुकिंगचे आकडेही समोर आले आहेत. चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वीच निर्मात्यांनी चांगली कमाई केली आहे. व्हॅलेंटाईन डेला प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटामुळे लक्षणीय कमाई होण्याची अपेक्षा आहे. ॲडव्हान्स बुकिंगद्वारे चित्रपटाने किती कमाई केली आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत.
सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, चित्रपटाने आतापर्यंत संपूर्ण भारतात १६,२०३ तिकिटे विकली आहेत. शोच्या बाबतीत, ३,४४४ शो बुक झाले आहेत. या सीट्स आणि शोसह, चित्रपटाने ₹३६.६५ लाख कमाई केली आहे. ब्लॉक सीट्ससह, हा आकडा ₹१.४२ कोटी पर्यंत पोहोचला आहे. रिलीज होण्यापूर्वीच निर्मातेही श्रीमंत झाले आहेत, त्यांनी कोट्यवधी रुपये कमावले आहेत.