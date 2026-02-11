Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
PMP चा चेकरच्या माध्यमातून केवळ ‘कमाई’चा प्रयत्न? डोळ्यांना झापड लावून…; स्वच्छतेचा अभाव अन्…

पीएमपीच्या अनेक बसमध्ये स्वच्छतेचा अभाव आहे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद किंवा तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. वाहकांची कॅश तपासणी होताना क्वचितच दिसते. अनेक बसवर रूट बोर्ड लावलेले नाहीत.

Updated On: Feb 11, 2026 | 06:33 PM
PMP चा चेकरच्या माध्यमातून केवळ 'कमाई'चा प्रयत्न? डोळ्यांना झापड लावून...; स्वच्छतेचा अभाव अन्...

चेकरच्या माध्यमातून केवळ कमाईचा प्रयत्न (फोटो- सोशल मीडिया)

संबंधित गोष्टींच्या तपासणीसाठी ३२१ चेकरची नेमणूक 
इतर कामाकडे पूर्णपणे केले जातेय दुर्लक्ष
नऊ महिन्यात १ कोटी दंड वसूल

चंद्रकांत कांबळे/ पुणे: पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) प्रशासनाकडून बस व त्यासंबंधित बाबींची तपासणी करण्यासाठी अधिकारी आणि मदतनीस मिळून एकूण ३२१ चेकरची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. मात्र, हे चेकर इतर कोणत्याही बाबींकडे लक्ष न देता डोळ्यांना झापड लावून केवळ फुकट्या प्रवाशांवर (Pune News) कारवाई करण्यावरच लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दिसून येत आहे.

यामध्येही अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. उदाहरणार्थ, ऑनलाइन स्कॅन न चालणे, ॲप काम न करणे अशा परिस्थितीत एखाद्या प्रवाशाला जवळच्या थांब्यावर उतरायचे असल्यास पीएमपीच्या बसमध्ये नेहमीच मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. त्यामुळे काही वेळा तिकीट काढणे शक्य होत नाही. परिणामी, हे चेकर कोणतेही कारण न ऐकून घेता थेट ५०० रुपयांची पावती फाडल्याशिवाय प्रवाशांना सोडत नाहीत.

चेकरचे नेमके काम काय?

चेकरचे मुख्य काम प्रवाशांची तिकिटे तपासणे, रूट बोर्ड व मार्गदर्शक फलकांची पाहणी करणे, वाहकांची अचानक कॅश तपासणी करणे,चालक कुठलाही थांबा चुकवत नाही ना हे पाहणे, तसेच चालक मोबाईलवर बोलत वाहन चालवत नाही ना याची खात्री करणे.तसेच इतरही कामाचा यामध्ये समावेश आहे. या सर्व कामांसाठी मुख्य चेकर १४५ आणि मदतनीस १७६ असे एकूण ३२१ चेकर नेमण्यात आले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात असे होताना दिसत नाही. कारण बहुतांश वेळा हे चेकर फक्त तिकीट न काढणाऱ्या प्रवाशांवर कारवाई करण्यावरच विशेष भर देत आहेत.

Pune PMP News: पीएमपी प्रवाशांचा ऑनलाईन तिकीटाकडे कल; दररोज १ लाख…

पीएमपीचे चालक मोबाईलवर बोलत वाहन चालवतात

पीएमपीचे काही चालक मोबाईलवर बोलत वाहन चालवत असल्याचे अनेकदा दिसून येते. त्यामुळे प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्यास याला जबाबदार कोण? वारंवार प्रवाशांकडून तक्रारी करूनही याच्यावर कोणाचेही नियंत्रण दिसत नाही. मग अशा गंभीर बाबींवर थेट कारवाई का होत नाही, असा सवाल प्रवासी उपस्थित करत आहेत.

नऊ महिन्यात १ कोटी दंड वसूल

पीएमपी प्रशासनाकडून एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या नऊ महिन्यात फुकट्या प्रवाशांवर दंडात्मक कारवाई करून १ कोटी २ लाख दंड वसून केलेला आहे. प्रत्येक प्रवाशाकडून ५०० रुपये दंड आकारला जातो.

चेकर महोदय, जर इकडेही लक्ष द्या

पीएमपीच्या अनेक बसमध्ये स्वच्छतेचा अभाव आहे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद किंवा तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. वाहकांची कॅश तपासणी होताना क्वचितच दिसते. अनेक बसवर रूट बोर्ड लावलेले नाहीत. चेकरनी प्रवाशांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी समजून घेण्याचीही गरज आहे.

पुण्यात फिरायला येताय? मग ‘या’ ठिकाणांना आवर्जून द्या भेट; डिसेंबर महिन्यात PMP च्या पर्यटन…

मी अकोला येथून काही दिवसांपूर्वीच पुण्यात आले आहे. गांजवे चौक येथून गुडलक चौक येथे जात असताना बसमध्ये प्रचंड गर्दी होती. त्यामुळे मला तिकीट काढणे शक्य झाले नाही. माझे अंतर खूपच कमी असल्याचे मी त्यांना सांगत होते. तरीही त्यांनी माझ्याकडून ५०० रुपयांचा दंड घेतला. अन्यथा पोलीस स्टेशनला चला, असे सांगितले. मला महत्त्वाचे काम असल्यामुळे मी पैसे देऊन निघून गेले.

— आकांक्षा पाटील, प्रवासी

Published On: Feb 11, 2026 | 06:32 PM

