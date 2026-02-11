Bangladesh election : बांगलादेशच्या राजकारणातून महिला शक्ती गायब; कोण होणार देशाचा नवा ‘नायक’?

बांगलादेशी राजकारणात तीन दशके वर्चस्व गाजवणाऱ्या शेख हसीना आणि खालिदा झिया या दोन महिला नेत्यांशिवाय ही पहिली निवडणूक आहे. शेख हसीना यांच्या अवामी लीगला सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हसीनांच्या प्रतिस्पर्धी खालिदा झिया यांचे डिसेंबरमध्ये निधन झाले.
आता, १७ वर्षांनी लंडनहून परतलेल्या त्यांच्या मुलाच्या नेतृत्वाखाली, बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) निवडणुकीत विजयाचे स्वप्न पाहत आहे. सध्या, BNP हा बांगलादेशातील सर्वात मोठा पक्ष आहे, जो राष्ट्रवाद, लोकशाहीची पुनर्स्थापना, भ्रष्टाचार विरोधी आणि आर्थिक सुधारणांवर भर देतो. BNP बांगलादेशच्या संसदेतील राष्ट्रीय संसदेतील ३५० जागांपैकी बहुतेक जागांवर निवडणूक लढवत आहे.
बीएनपी भारताचा मित्र नाही. त्यांच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की ते गुलामगिरी नव्हे तर मैत्रीचा शोध घेतील. विविध देशांशी व्यापार वाढवणे, सार्कचे पुनरुज्जीवन करणे, आसियानचे सदस्यत्व मिळवणे, मुस्लिम देशांशी संबंध मजबूत करणे, म्यानमारमधील रोहिंग्या निर्वासितांचे पुनर्वसन करणे आणि बंगालच्या उपसागरात त्यांची नौदल उपस्थिती मजबूत करणे ही त्यांची उद्दिष्टे आहेत. जमात-ए-इस्लामी हा बांगलादेशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष आहे, ज्याचे नेतृत्व शफीकुर रहमान करत आहेत. या पक्षावर पूर्वी बंदी होती पण आता तो सक्रिय झाला आहे. शिवाय, २०२४ मध्ये विद्यार्थी आणि युवा चळवळीतून स्थापन झालेला नॅशनल सिटिझन पार्टी आहे. त्याचे नेतृत्व तरुण नेते नाहिद इस्लाम करत आहेत.
हा पक्ष घटनात्मक आणि न्यायालयीन सुधारणा, पारदर्शक प्रशासन, शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य यांना प्राधान्य देतो. त्याचा पाया मर्यादित आहे. डेमोक्रॅटिक युनायटेड फ्रंट आणि नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट देखील निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. भारतात शेख हसीनाला आश्रय दिल्याने बांगलादेशमध्ये भारतविरोधी भावना वाढल्या आहेत. बांगलादेशवर व्यापार आणि व्हिसा निर्बंध लादल्यानेही असंतोष वाढला आहे.
खालिदा झिया यांच्या दफनविधीदरम्यान भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी परराष्ट्र मंत्री तारिक रहमान यांची भेट घेतली. जमात-ए-इस्लामी नेत्यांशीही चर्चा सुरू आहे. बांगलादेश व्यापार आणि इतर कारणांसाठी भारताशी संबंध सुधारू इच्छितो.असा प्रयत्न निवडणुकीनंतरच होईल. असे असूनही, तेथील भारतविरोधी शक्ती चीन आणि पाकिस्तानकडे झुकत आहेत. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख असलेले मोहम्मद युनूस यांनी सातत्याने भारतविरोधी भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यांनी भारताची ईशान्येकडील राज्ये चीनकडून ताब्यात घेण्याची आणि बांगलादेशच्या चितगाव बंदराचा वापर करण्याची ऑफर दिली.
त्यांनी पाकिस्तानी लष्करी शिष्टमंडळाला बांगलादेशला आमंत्रित केले. चीन आणि पाकिस्तानशी संबंध वाढवत असताना, त्यांनी भारतविरोधी विधाने करणे सुरूच ठेवले आहे. बांगलादेशातील निवडणुकीनंतर सत्तेत येणाऱ्या सरकारचा दृष्टिकोन परस्पर संबंधांचा मार्ग निश्चित करेल.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
