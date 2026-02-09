Nalasopara News: नालासोपाऱ्यात खळबळ! बंद फ्लॅटमध्ये तरुणाचा रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह; दुर्गंधी सुटल्याने धक्कादायक घटना उघड

मिळालेल्या माहितीनुसार, नालासोपारा पूर्वेकडील महेश पार्क परिसरातील ‘शिवम निवास’ इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरील रूम क्रमांक ३०९ मध्ये हिरेन चित्तौडा राहत होता. आज दुपारच्या सुमारास या बंद खोलीतून अचानक तीव्र दुर्गंधी येऊ लागल्याने इमारतीमधील रहिवाशांना संशय आला. त्यांनी तात्काळ या घटनेची माहिती हिरेनची बहीण आणि स्थानिक समाजसेवक स्वप्निल बांदेकर यांना दिली. समाजसेवक आणि नातेवाईक घटनास्थळी पोहोचताच त्यांनी तातडीने तुलिंज पोलिसांना पाचारण केले.
पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले तेव्हा घराचा दरवाजा आतून बंद होता. बराच वेळ हाक मारूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने पोलिसांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. घरात प्रवेश करताच पोलिसांनाही धक्का बसला; हिरेनचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात जमिनीवर पडलेला होता. मृतदेहाची अवस्था पाहता, त्याचा मृत्यू काही तासांपूर्वी किंवा दिवसांपूर्वी झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
हिरेन चित्तौडा हा आपल्या आईसोबत या घरात राहत होता. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच त्याची आई गुजरातमधील आपल्या मूळ गावी गेली होती. त्यामुळे हिरेन घरात एकटाच होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, हिरेन गेल्या काही दिवसांपासून आजारी होता, तसेच त्याला नशेचे व्यसन असल्याची माहितीही समोर आली आहे. यामुळे त्याच्या मृत्यूमागे आजारपण आहे की अन्य काही कारण, याचा पोलीस शोध घेत आहेत.
सध्या तुलिंज पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. हिरेनचा मृत्यू कशामुळे झाला? हे केवळ शवविच्छेदन अहवालानंतरच स्पष्ट होईल. सध्या याप्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून पुढील तपास सुरू आहे.
