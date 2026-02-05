Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

हेच बाकी होतं! आता TVS Jupiter 110 ची किंमत सुद्धा वाढली, जाणून घ्या प्रत्येक व्हेरिएंटची किंमत

भारतीयांची लाडकी आणि आवडती स्कूटर महागली आहे. ही स्कूटर म्हणजे TVS Jupiter 110. या स्कूटरच्या किमतीत 3250 रुपयांपर्यंतची वाढ करण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 07:43 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • टीव्हीएस ज्युपिटरच्या किमतीत झाली वाढ
  • किमतीत 3250 रुपयांपर्यंतची वाढ
  • जाणून घ्या अधिक माहिती
भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात स्कूटरची मागणी सातत्याने वाढत आहे. विशेषतः शहरी आणि निमशहरी भागात ग्राहक स्कूटरला अधिक प्राधान्य देताना दिसतात. आजचे ग्राहक अशी स्कूटर शोधत असतात जी उत्तम मायलेज देईल, दमदार परफॉर्मन्स ऑफर करेल आणि देखभाल खर्चही कमी असेल. यासोबतच परवडणारी किंमत हाही महत्त्वाचा निकष ठरतो. या सर्व अपेक्षा गेल्या अनेक वर्षांपासून TVS Jupiter 110 पूर्ण करत आहे. मजबूत इंजिन, विश्वासार्ह कामगिरी आणि आरामदायी राइडिंग अनुभवामुळे Jupiter 110 ने ग्राहकांचा विश्वास मिळवला आहे. त्यामुळेच ही स्कूटर भारतीय बाजारात कायमच लोकप्रिय राहिला आहे.

Tata Sierra खरेदीदारानो इकडे लक्ष द्या! कार खरेदीचे स्वप्न पडू शकते लांबणीवर, जाणून घ्या Waiting Period

भारतातील आघाडीच्या दुचाकी उत्पादकांपैकी एक असलेली TVS अनेक सेगमेंटमध्ये दुचाक्या ऑफर करते. कंपनी 110 सीसी विभागातील टीव्हीएस ज्युपिटर देखील ऑफर करते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आता या स्कूटरची किंमत वाढवण्यात आली आहे. टीव्हीएसने ज्युपिटर 110 स्कूटरची किंमत वाढवली आहे. सर्व व्हेरिएंटमध्ये किंमत वाढ एकसारखी नाही, उलट, किंमत वाढ वेगवेगळी झाली आहे. चला याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

किती वाढली किंमत?

मिळालेल्या माहितीनुसार TVS कडून Jupiter 110 स्कूटरच्या किमतीत कमाल 3,250 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ तात्काळ लागू करण्यात आली आहे.

कोणत्या व्हेरिएंटच्या किमतीत किती वाढ?

कंपनीने ड्रम व्हेरिएंटच्या किमतीत 2,950 रुपये, ड्रम अलॉय व्हेरिएंटमध्ये 2,385 रुपये, ड्रम SXC व्हेरिएंटमध्ये 2,750 रुपये, डिस्क SXC व्हेरिएंटमध्ये 3,000 रुपये आणि स्पेशल एडिशन व्हेरिएंटमध्ये 3,250 रुपयांची वाढ केली आहे.

ग्राहकांनो ‘या’ कारच्या फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच, Toyota Fortuner ला विसरून जाल

नवीन किंमत किती?

किंमतवाढीनंतर Jupiter 110 ची एक्स-शोरूम किंमत आता 75,600 रुपये झाली आहे. ड्रम अलॉय व्हेरिएंटची किंमत 79,835 रुपये, ड्रम SXC व्हेरिएंटची किंमत 84,000 रुपये, डिस्क SXC व्हेरिएंटची किंमत 87,750 रुपये, तर स्पेशल एडिशन म्हणून ऑफर होणाऱ्या टॉप व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 88,900 रुपये झाली आहे.

इतर मॉडेल्सच्या किमतीही वाढल्या

TVS कडून Jupiter 110 सोबतच कंपनीच्या इतर काही उत्पादनांच्या किमतीतही वाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये NTorq 125 च्या किमतीत 350 रुपये, तसेच Star City Plus आणि Radeon या मॉडेल्सच्या किमतीत 300 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे.

Web Title: Tvs jupiter 110 price increased by 3250 rupees know all variant price

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 07:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tata Sierra खरेदीदारानो इकडे लक्ष द्या! कार खरेदीचे स्वप्न पडू शकते लांबणीवर, जाणून घ्या Waiting Period
1

Tata Sierra खरेदीदारानो इकडे लक्ष द्या! कार खरेदीचे स्वप्न पडू शकते लांबणीवर, जाणून घ्या Waiting Period

ग्राहकांनो ‘या’ कारच्या फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच, Toyota Fortuner ला विसरून जाल
2

ग्राहकांनो ‘या’ कारच्या फीचर्सवर एकदा नजर टाकाच, Toyota Fortuner ला विसरून जाल

Hyundai Motors ची ‘ही’ स्वस्त कार महागली! तरी देखील सुरवातीची किंमत 5.99 लाखांपासून सुरु
3

Hyundai Motors ची ‘ही’ स्वस्त कार महागली! तरी देखील सुरवातीची किंमत 5.99 लाखांपासून सुरु

फेब्रुवारी 2026 मध्ये राडा होणार! 5 नवीन SUV आणि 1 MPV लाँच होण्याच्या तयारीत, तुम्ही फक्त पैसे ठेवा तयार
4

फेब्रुवारी 2026 मध्ये राडा होणार! 5 नवीन SUV आणि 1 MPV लाँच होण्याच्या तयारीत, तुम्ही फक्त पैसे ठेवा तयार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हेच बाकी होतं! आता TVS Jupiter 110 ची किंमत सुद्धा वाढली, जाणून घ्या प्रत्येक व्हेरिएंटची किंमत

हेच बाकी होतं! आता TVS Jupiter 110 ची किंमत सुद्धा वाढली, जाणून घ्या प्रत्येक व्हेरिएंटची किंमत

Feb 05, 2026 | 07:43 PM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
बलुचिस्तानमध्ये रक्ताची होळी! BLA च्या हल्ल्यात आतापर्यंत शेकडो पाकिस्तानी सैनिक ठार, निष्पाप नागरिकांचाही बळी

बलुचिस्तानमध्ये रक्ताची होळी! BLA च्या हल्ल्यात आतापर्यंत शेकडो पाकिस्तानी सैनिक ठार, निष्पाप नागरिकांचाही बळी

Feb 05, 2026 | 07:30 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Amravati News: अमरावतीत ७७ हजार ११९ एकल महिला, एकल महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध योजना

Amravati News: अमरावतीत ७७ हजार ११९ एकल महिला, एकल महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध योजना

Feb 05, 2026 | 07:20 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Ratnagiri : रत्नागिरीत महायुती आमनेसामने, कोसूंब गटात हाय-व्होल्टेज लढत

Feb 05, 2026 | 03:46 PM
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM