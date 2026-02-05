हेच बाकी होतं! आता TVS Jupiter 110 ची किंमत सुद्धा वाढली, जाणून घ्या प्रत्येक व्हेरिएंटची किंमत

Tata Sierra खरेदीदारानो इकडे लक्ष द्या! कार खरेदीचे स्वप्न पडू शकते लांबणीवर, जाणून घ्या Waiting Period
भारतातील आघाडीच्या दुचाकी उत्पादकांपैकी एक असलेली TVS अनेक सेगमेंटमध्ये दुचाक्या ऑफर करते. कंपनी 110 सीसी विभागातील टीव्हीएस ज्युपिटर देखील ऑफर करते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आता या स्कूटरची किंमत वाढवण्यात आली आहे. टीव्हीएसने ज्युपिटर 110 स्कूटरची किंमत वाढवली आहे. सर्व व्हेरिएंटमध्ये किंमत वाढ एकसारखी नाही, उलट, किंमत वाढ वेगवेगळी झाली आहे. चला याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
मिळालेल्या माहितीनुसार TVS कडून Jupiter 110 स्कूटरच्या किमतीत कमाल 3,250 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ तात्काळ लागू करण्यात आली आहे.
कंपनीने ड्रम व्हेरिएंटच्या किमतीत 2,950 रुपये, ड्रम अलॉय व्हेरिएंटमध्ये 2,385 रुपये, ड्रम SXC व्हेरिएंटमध्ये 2,750 रुपये, डिस्क SXC व्हेरिएंटमध्ये 3,000 रुपये आणि स्पेशल एडिशन व्हेरिएंटमध्ये 3,250 रुपयांची वाढ केली आहे.
किंमतवाढीनंतर Jupiter 110 ची एक्स-शोरूम किंमत आता 75,600 रुपये झाली आहे. ड्रम अलॉय व्हेरिएंटची किंमत 79,835 रुपये, ड्रम SXC व्हेरिएंटची किंमत 84,000 रुपये, डिस्क SXC व्हेरिएंटची किंमत 87,750 रुपये, तर स्पेशल एडिशन म्हणून ऑफर होणाऱ्या टॉप व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 88,900 रुपये झाली आहे.
TVS कडून Jupiter 110 सोबतच कंपनीच्या इतर काही उत्पादनांच्या किमतीतही वाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये NTorq 125 च्या किमतीत 350 रुपये, तसेच Star City Plus आणि Radeon या मॉडेल्सच्या किमतीत 300 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे.