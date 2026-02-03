Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Thane News : ठाण्यातील १८ मजली इमारतीला भीषण आग, दोन जण जखमी तर ७० जणांना वाचवण्यात यश

ठाण्यातून मोठी बातमी समोर येते, एका १८ मजली निवासी इमारतीत (तळमजला आणि १८ मजले) भीषण आग लागली. मिलन हिल बिल्डिंग नावाची ही इमारत शास्त्री नगर नाका जवळील शास्त्री नगर परिसरात आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 01:32 PM
ठाण्यातील १८ मजली इमारतीला भीषण आग लागली, दोन जण जखमी तर ७० जणांना वाचवण्यात यश

ठाण्यातील १८ मजली इमारतीला भीषण आग लागली, दोन जण जखमी तर ७० जणांना वाचवण्यात यश

Thane Fire News Marathi : ठाणे येथील एका १८ मजली इमारतीला आज (3 फेब्रुवारी) पहाटेच्या सुमारास आग लागल्याची घटना घडली. या आगीत ७० हून अधिक लोक अडकले होते आणि त्यांना वाचवण्यात आले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेत दोन जण जखमी झाले आहेत. ही घटना ठाण्यातील शास्त्री नगरमधील मिलन हिल येथे घडली. आज (मंगळवार) पहाटे ४ वाजताच्या सुमारास एका विजेच्या पाईपमधून ठिणगी पडली आणि क्षणार्धात संपूर्ण इमारत आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली.

ठाणे येथे मंगळवार, ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पहाटे ४:१४ वाजता एका १८ मजली निवासी इमारतीत (तळमजला आणि १८ मजले) भीषण आग लागली. मिलन हिल बिल्डिंग नावाची ही इमारत शास्त्री नगर नाका जवळील शास्त्री नगर परिसरात आहे. आग १० व्या मजल्यावरील विद्युत नलिकेत लागली, ज्यामुळे धूर वेगाने पसरला आणि वरच्या मजल्यावरील रहिवासी अडकले.

या घटनेची माहिती ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला आगीची माहिती दिली. ठाणे अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन पथक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) आणि महानगर गॅस कंपनीच्या पथके घटनास्थळी पोहोचली. बचाव कार्यात अग्निशमन दल, बचाव वाहन आणि उपयुक्तता वाहनाचा वापर करण्यात आला.

धुरामुळे ६० ते ७० (काही अहवालांनुसार ७० हून अधिक) रहिवासी अडकले होते. ज्यांना अग्निशमन दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने सुरक्षितपणे बाहेर काढले. या आगीत दोन जण भाजले – एक ६२ वर्षीय आणि एक ७४ वर्षीय रहिवासी. दोघांनाही खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जिथे त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आगीत १० व्या ते १३ व्या मजल्यावरील विद्युत नलिकांचे नुकसान झाले आणि १० व्या मजल्यावरील १००५ क्रमांकाचे फ्लॅट (पुष्पराज मेंढन यांचे) आणि १००६ क्रमांकाचे (विद्या जाधव यांचे) फ्लॅट देखील जळून खाक झाले.

आग आटोक्यात आली आहे आणि परिस्थिती आता नियंत्रणात आहे. ही आग विद्युत शॉर्ट सर्किटमुळे लागली की इतर कारणांमुळे लागली याचा तपास अधिकारी करत आहेत. अलिकडच्या काळात ठाण्यातील उंच इमारतींमध्ये लागलेल्या अनेक आगींपैकी ही एक घटना आहे, जिथे सुरक्षा मानकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. तर इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षेच्या अभावाबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, परंतु या घटनेने पुन्हा एकदा उंच इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा उपकरणे, विद्युत प्रणाली तपासणी आणि आपत्कालीन निर्वासन योजनांची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे.

Published On: Feb 03, 2026 | 01:32 PM

