Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Bmc Election Result 2026 How Much Salary Do Mumbai Municipal Corporation Corporators Receive And What Facilities Do They Get

BMC Election Result 2026: मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांना किती मिळते सॅलरी अन् सोयीसुविधा?

बीएमसी नगरसेवकांचे मानधन काळानुसार बदलले आहे. २०१७ पूर्वी नगरसेवकांना दरमहा फक्त ₹१०,००० मिळत होते. तरीही, त्यांच्या कामाच्या आणि जबाबदाऱ्यांच्या तुलनेत ही रक्कम खूपच कमी मानली जात होती.

Updated On: Jan 17, 2026 | 03:54 PM
BMC Election 2026, BMC Election Result 2026, BMC Election Result 2026 Live Updates, मुंबई महानगरपालिका निवडणुक 2026

BMC Election Result 2026: मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांना किती मिळते सॅलरी अन् कोणत्या सोयीसुविधा ?

Follow Us:
Follow Us:
  • लाखो लोकसंख्येच्या मुंबईसारख्या महानगरपालिकेच्या सुरळीत कामकाजात ही महानगरपालिका महत्त्वाची भूमिका बजावते
  • बीएमसी नगरसेवकांचे मानधन काळानुसार बदलले आहे.
  • वाढत्या महागाई आणि सतत वाढत्या कामाच्या ताणामुळे, बीएमसीने जुलै २०१७ मध्ये नगरसेवकांचे मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
BMC Election Result 2026: महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचंड विजयानंतर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. आशियातील सर्वात मोठ्या महानगरपालिकांपैकी एक म्हणून बीएमसीची गणना केली जाते. लाखो लोकसंख्येच्या मुंबईसारख्या महानगरपालिकेच्या सुरळीत कामकाजात ही महानगरपालिका महत्त्वाची भूमिका बजावते. पाणी, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी बीएमसीची आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेतील सर्वात मजबूत दुवा म्हणजे नगरपालिका नगरसेवक, जे थेट जनतेशी जोडले जातात आणि त्यांचे प्रश्न मांडतात.

बीएमसी नगरसेवकांचे मानधन काळानुसार बदलले आहे. २०१७ पूर्वी नगरसेवकांना दरमहा फक्त ₹१०,००० मिळत होते. तरीही, त्यांच्या कामाच्या आणि जबाबदाऱ्यांच्या तुलनेत ही रक्कम खूपच कमी मानली जात होती. नगरसेवकांना दररोज त्यांच्या वॉर्डांना भेट द्यावी लागते, सार्वजनिक तक्रारींचे निराकरण करावे लागते, अधिकाऱ्यांना भेटावे लागते आणि असंख्य बैठकांना उपस्थित राहावे लागते. शिवाय, त्यांना अनेकदा जनतेशी संवाद साधताना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागतो. (Municipal Election Result 2026)

Latur Municipal Election Result 2026 : अमित देशमुखांनी भाजपा दिग्गजांना पाणी पाजले; लातूर महापालिकेवर एकहाती तिरंगा

मानधनात वाढ

वाढत्या महागाई आणि सतत वाढत्या कामाच्या ताणामुळे, बीएमसीने जुलै २०१७ मध्ये नगरसेवकांचे मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मासिक मानधन ₹२५,००० पर्यंत वाढवण्यात आले. नगरसेवकांना आर्थिक दबावाशिवाय त्यांच्या कामावर लक्ष केंद्रित करता यावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

प्रत्येक नगरसेवकाला दरमहा एक निश्चित रक्कम मिळते असे गृहीत धरणे चुकीचे ठरेल. बीएमसी नगरसेवकांचे एकूण उत्पन्न पूर्णपणे निश्चित नसते. त्यांचे उत्पन्न अनेक घटकांवर अवलंबून असते, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बैठकांमध्ये त्यांची उपस्थिती. नगरसेवकांना महानगरपालिकेच्या महासभेत, स्थायी समितीत आणि इतर समितीच्या बैठकांमध्ये उपस्थित राहण्यासाठी अतिरिक्त भत्ते मिळतात.

जे नगरसेवक नियमितपणे बैठकांना उपस्थित राहतात आणि समित्यांमध्ये सक्रिय असतात त्यांच्या एकूण मासिक उत्पन्नात थोडीशी वाढ दिसून येते. तथापि, जे नगरसेवक कमी सक्रिय असतात किंवा बैठकांना कमी वेळा उपस्थित राहतात त्यांना जास्त अतिरिक्त पैसे मिळत नाहीत. परिणामी, प्रत्येक नगरसेवकाचे उत्पन्न बदलू शकते. (BMC Election 2026)

Who Will Be Pune’s Next Mayor? कोण होणार पुण्याचा महापौर…? 3 नावांची चर्चा

१. प्रभाग विकास निधी (Ward Development Fund)
नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी हा सर्वात महत्त्वाचा अधिकार असतो. यामध्ये रस्ते, पाणी आणि स्वच्छता यांसारख्या नागरी सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. विशेष म्हणजे, तुम्ही नमूद केल्याप्रमाणे लोकसंख्या आणि भौगोलिक विस्तारानुसार निधीचे वाटप बदलत असल्याने कामात लवचिकता येते.

२. मानधन आणि भत्ते
नगरसेवकांना फक्त मासिक पगारच नाही, तर कामाच्या स्वरूपानुसार इतर आर्थिक लाभही मिळतात:

बैठक भत्ता: पालिकेच्या विविध समित्यांच्या आणि महासभेच्या बैठकांना उपस्थित राहिल्याबद्दल हा भत्ता दिला जातो.

प्रवास भत्ता: प्रभागातील पाहणी आणि पालिकेच्या कामासाठी केलेल्या प्रवासाचा खर्च याद्वारे भरून निघतो.

३. कामाची व्याप्ती आणि जबाबदारी
मिळणाऱ्या या सुविधांमुळे नगरसेवकांकडून काही अपेक्षाही असतात:

नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे.

प्रशासकीय कामात पारदर्शकता ठेवणे.

निधीचा योग्य विनियोग करून प्रभागाचा चेहरामोहरा बदलणे.

 

 

 

 

 

Web Title: Bmc election result 2026 how much salary do mumbai municipal corporation corporators receive and what facilities do they get

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 03:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM