BMC Election Result 2026: मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांना किती मिळते सॅलरी अन् सोयीसुविधा?

बीएमसी नगरसेवकांचे मानधन काळानुसार बदलले आहे. २०१७ पूर्वी नगरसेवकांना दरमहा फक्त ₹१०,००० मिळत होते. तरीही, त्यांच्या कामाच्या आणि जबाबदाऱ्यांच्या तुलनेत ही रक्कम खूपच कमी मानली जात होती. नगरसेवकांना दररोज त्यांच्या वॉर्डांना भेट द्यावी लागते, सार्वजनिक तक्रारींचे निराकरण करावे लागते, अधिकाऱ्यांना भेटावे लागते आणि असंख्य बैठकांना उपस्थित राहावे लागते. शिवाय, त्यांना अनेकदा जनतेशी संवाद साधताना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागतो. (Municipal Election Result 2026)
मानधनात वाढ
वाढत्या महागाई आणि सतत वाढत्या कामाच्या ताणामुळे, बीएमसीने जुलै २०१७ मध्ये नगरसेवकांचे मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मासिक मानधन ₹२५,००० पर्यंत वाढवण्यात आले. नगरसेवकांना आर्थिक दबावाशिवाय त्यांच्या कामावर लक्ष केंद्रित करता यावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
प्रत्येक नगरसेवकाला दरमहा एक निश्चित रक्कम मिळते असे गृहीत धरणे चुकीचे ठरेल. बीएमसी नगरसेवकांचे एकूण उत्पन्न पूर्णपणे निश्चित नसते. त्यांचे उत्पन्न अनेक घटकांवर अवलंबून असते, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बैठकांमध्ये त्यांची उपस्थिती. नगरसेवकांना महानगरपालिकेच्या महासभेत, स्थायी समितीत आणि इतर समितीच्या बैठकांमध्ये उपस्थित राहण्यासाठी अतिरिक्त भत्ते मिळतात.
जे नगरसेवक नियमितपणे बैठकांना उपस्थित राहतात आणि समित्यांमध्ये सक्रिय असतात त्यांच्या एकूण मासिक उत्पन्नात थोडीशी वाढ दिसून येते. तथापि, जे नगरसेवक कमी सक्रिय असतात किंवा बैठकांना कमी वेळा उपस्थित राहतात त्यांना जास्त अतिरिक्त पैसे मिळत नाहीत. परिणामी, प्रत्येक नगरसेवकाचे उत्पन्न बदलू शकते. (BMC Election 2026)
१. प्रभाग विकास निधी (Ward Development Fund)
नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी हा सर्वात महत्त्वाचा अधिकार असतो. यामध्ये रस्ते, पाणी आणि स्वच्छता यांसारख्या नागरी सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. विशेष म्हणजे, तुम्ही नमूद केल्याप्रमाणे लोकसंख्या आणि भौगोलिक विस्तारानुसार निधीचे वाटप बदलत असल्याने कामात लवचिकता येते.
२. मानधन आणि भत्ते
नगरसेवकांना फक्त मासिक पगारच नाही, तर कामाच्या स्वरूपानुसार इतर आर्थिक लाभही मिळतात:
बैठक भत्ता: पालिकेच्या विविध समित्यांच्या आणि महासभेच्या बैठकांना उपस्थित राहिल्याबद्दल हा भत्ता दिला जातो.
प्रवास भत्ता: प्रभागातील पाहणी आणि पालिकेच्या कामासाठी केलेल्या प्रवासाचा खर्च याद्वारे भरून निघतो.
३. कामाची व्याप्ती आणि जबाबदारी
मिळणाऱ्या या सुविधांमुळे नगरसेवकांकडून काही अपेक्षाही असतात:
नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे.
प्रशासकीय कामात पारदर्शकता ठेवणे.
निधीचा योग्य विनियोग करून प्रभागाचा चेहरामोहरा बदलणे.