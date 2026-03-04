Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
घटस्फोटाच्या चर्चेदरम्यान थलपती विजयचा मोठा निर्णय; पत्नी संगीताला २५० कोटींची पोटगी देण्याची ऑफर?

तमिळ सुपरस्टार थलापती विजय यांचे वैयक्तिक आयुष्य सध्या चर्चेत आहे. त्यांची पत्नी संगीता हिने २७ वर्षांच्या लग्नानंतर घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. वृत्तानुसार, आता विजयने पत्नीला २५० कोटी रुपयांची पोटगी देऊ केली आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 02:39 PM
तमिळ चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या स्टारपैकी एक असलेल्या थलापती विजय आणि त्यांची पत्नी संगीता सोर्नालिंगम यांच्यातील घटस्फोटाचा खटला आता वेगाने वाढत चालला आहे. संगीताने अलीकडेच चेंगलपट्टू कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये विजयवर विवाहबाह्य संबंध आणि गंभीर वैवाहिक समस्या असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आता, अहवाल असे सूचित करतात की विजय न्यायालयाबाहेर हे प्रकरण पोटगी देऊन सोडवू इच्छित आहे.

दक्षिणेतील सुपरस्टार आणि राजकारणी थलापती विजय यांनी त्यांच्या चित्रपटांद्वारे लोकांची चांगलीच वाहवा मिळवली आहे. तसेच, हा अभिनेता त्यांच्या कथित शेवटच्या चित्रपट “जाना नायगन” च्या रिलीजमुळे चर्चेत आहेत. परंतु, त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य आता चर्चेत आले आहे. विजयची पत्नी संगीता सोर्नालिंगम यांनी २७ वर्षांच्या लग्नानंतर घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. आता असे वृत्त आहे की विजय न्यायालयाबाहेर तडजोड करण्याचा विचार करत आहे आणि पत्नीला २५० कोटी रुपयांची पोटगी देऊ इच्छित आहे.

२५० कोटी रुपयांची पोटगी ऑफर

फिल्मीबीट तमिळमधील एका वृत्तानुसार, दीर्घ, वादग्रस्त न्यायालयीन कार्यवाही टाळण्यासाठी, दोघांमध्ये जलद तोडगा काढण्यासाठी अभिनेत्याने आपल्या पत्नीला २५० कोटी रुपयांची पोटगी देऊ केली आहे. संगीताच्या याचिकेत अनेक गंभीर दावे केले गेले आहेत, ज्यात एका अभिनेत्रीसोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. परंतु, कोणत्याही अभिनेत्रीचे नाव सार्वजनिकरित्या उघड करण्यात आलेले नाही. संगीताने गेल्या दोन वर्षांपासून विजयपासून वेगळे राहत असल्याने हा मुद्दा उपस्थित केल्याचे म्हटले जात आहे.

बातमीने सगळ्यांचे लक्ष घेतले वेधून

दरम्यान, विजयच्या प्रस्तावावरून असे दिसून येते की तो हे प्रकरण सौहार्दपूर्ण पद्धतीने सोडवू इच्छितो आणि न्यायालयात न जाता हा वैयक्तिक प्रश्न सोडवू इच्छितो. घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये पोटगीचे वाद अनेकदा लांबतात, परंतु मोठ्या ऑफरमुळे, संगीताच्या प्रतिक्रियेवर आणि पुढील कायदेशीर रणनीतीवर सर्वांचे लक्ष आहे. या बातमीवर चाहते आणि माध्यमांकडून विविध प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. परंतु, विजय किंवा संगीता या दोघांनीही अद्याप या विषयावर काहीही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

 

 

 

 

