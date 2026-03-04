Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

कोकणच्या ‘राजा’वर निसर्ग कोपला; बागायतदार चिंतेत; उत्पादनात घट होण्याची शक्यता

नैसर्गिक संकटाने आंबा बागायतदार पूर्णपणे हवालदिल आहेत. तर सरकारने यावर सकारात्मकपणे विचार करून बागायतदारांना नुकसान भरपाई देवून दिलासा देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 02:43 PM
कोकणच्या ‘राजा’वर निसर्ग कोपला; बागायतदार चिंतेत; उत्पादनात घट होण्याची शक्यता

आंबा बागायतदार संकटात (फोटो- aigemini)

Follow Us:
Follow Us:

हवामान बदलाचा मोहोरावर झाला विपरित परिणाम
उत्पादनात घट होण्याची शक्यता
मोहरात संयुक्तिक फुलांचे प्रमाण कमी

मंडणगड: यंदाच्या लांबलेल्या पावसाळ्यानंतर वाढलेला थंडीचा हंगाम, या बदलेल्या हवामानाचा आंब्याच्या मोहरावर विपरीत परिणाम झाला. परिणामी, मोठ्या अपेक्षेने बहरलेला मोहर काळवंडून गळून पडल्याचे अनेक ठिकाणी आढळून आल्याने आंब्याला फळ धारणा होण्याची शक्यता फारच कमी झाली आहे. त्यामुळे (Ratnagiri) मंडणगड तालुक्यातील आंबा बागायतदार चिंतातूर अवस्थेत आहेत.

हे दृष्य केवळ कमी अधिक प्रमाणात कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी दिसते. खरं तर यंदाच्या मोसमात सुरवातीस आंब्याला अतिशय चांगला मोहर बहरल्याचे दिसले. त्यामानाणे आंब्याचे चांगले पिक येण्याची अधिक अपेक्षा असताना आंब्याचा मोहरच खराब झाल्याने बागायतदारांच्या पदरी निराशा पडली आहे.

या नैसर्गिक संकटाने आंबा बागायतदार पूर्णपणे हवालदिल आहेत. तर सरकारने यावर सकारात्मकपणे विचार करून बागायतदारांना नुकसान भरपाई देवून दिलासा देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. एकंदरीत, हापूसवर आलेले हे नैसर्गिक संकट कमी अधिक प्रमाणात अनेक ठिकाणी आढळून आले आहे, शिवाय ज्या ठिकाणी आंब्याचा मोहर सुस्थितीत आहे, फळधारणा झाली आहे, त्याठिकाणीसुद्धा आब्याचा हगाम लावण्याची शक्यात वर्तवण्यात येत असल्याने आंब्याला योग्य दर मिळण्याची शक्यता कमी असल्याची भीतीही व्यक्त केली जाते. मंडणगड तालुक्यातील बागायतदारांनी यासंदर्भात फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले व गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांची नुकतीच भेट घेतली. यावेळी यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याची भूमिका मंत्री गोगावले यांनी यावेळी सागितले.

थंडीमुळे मोहर करपल्याने काजू पिकाला फटका; कोकणातील शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मागणी

मोहरात संयुक्तिक फुलांचे प्रमाण कमी

या संदर्भात मंडणगडचे तालुका कृषी अधिकारी सोमनाथ अहिरकर यांच्याशी चर्चा केली असता, यंदाच्या उशिरापर्यंत झालेल्या पावसामुळे नियमित असलेला थंडीचाही हंगाम लांबला. वातावरणातील या अचानक बदलाचा परिणाम आंब्याच्या मोहरावर झाला असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी दिली. बदलेल्या हवामानामुळे आंब्याच्या मोहरामध्ये प्रचंड वाढ झालेली असली तरी मोहरात संयुक्तिक फुलांचे प्रमाण कमी झाल्याने मोठ्या प्रमाणात मोहोर सुकून गेला. परिणामी फळधारणा होण्याचे प्रमाण कमी झाले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

Alphonso Mango: कोकणचा ‘राजा’ नैसर्गिक संकटात; मोहोराला बुरशी अन्…; हवामानाचा फटका

आंबा व काजू ही येथील प्रमुख नगदी पिके असून येथील शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे आणि स्थानिक अर्थकारण मोठ्या प्रमाणावर त्यावर अवलंबून आहे. हवामानातील बदलामुळे यंदा उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आंबा बागायतदार यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे.
-विजय शिंदे,
आंबा बागायतदार, अडखळ, मंडणगड

Web Title: Weather changes effect on kokan alphonso ratnagiri news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 02:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Accident News: मुंबई-गोवा महामार्गावर ट्रक अपघात चालक ठार
1

Accident News: मुंबई-गोवा महामार्गावर ट्रक अपघात चालक ठार

Chiplun News: प्रवाशांसाठी ‘लालपरी’ सज्ज; 15 मार्चपर्यंत तब्बल ‘इतक्या’गाड्या सोडल्या जाणार
2

Chiplun News: प्रवाशांसाठी ‘लालपरी’ सज्ज; 15 मार्चपर्यंत तब्बल ‘इतक्या’गाड्या सोडल्या जाणार

Guhagar News: शासकीय डॉक्टरांकडून रुग्णसेवा वाऱ्यावर? ‘त्या’ अधिकाऱ्यावर तातडीच्या कारवाईची मागणी
3

Guhagar News: शासकीय डॉक्टरांकडून रुग्णसेवा वाऱ्यावर? ‘त्या’ अधिकाऱ्यावर तातडीच्या कारवाईची मागणी

वर्षातून एकदा संपूर्ण गाव जातं सुट्टीवर ; गावपळणी कोकणातील एक अद्भुत प्रथा
4

वर्षातून एकदा संपूर्ण गाव जातं सुट्टीवर ; गावपळणी कोकणातील एक अद्भुत प्रथा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अभिनेत्री रश्मिका मंदानाने लग्नात कपाळाला काय बांधले होते? जाणून घ्या वेगवेगळ्या प्रांतातील खास प्रथा

अभिनेत्री रश्मिका मंदानाने लग्नात कपाळाला काय बांधले होते? जाणून घ्या वेगवेगळ्या प्रांतातील खास प्रथा

Mar 04, 2026 | 03:35 PM
Bigg Boss Marathi 6: तीन नवीन Wild Card सदस्यांचे षडयंत्र! आता प्राजक्ताला मिळणार नवीन आधार; ‘नवा सिक्रेट ग्रुप’?

Bigg Boss Marathi 6: तीन नवीन Wild Card सदस्यांचे षडयंत्र! आता प्राजक्ताला मिळणार नवीन आधार; ‘नवा सिक्रेट ग्रुप’?

Mar 04, 2026 | 03:35 PM
Iran Attack: अमेरिकेचा ‘महागडा डोळा’ फोडला! इराणच्या एका क्षेपणास्त्राने 92 अब्ज रुपयांचं रडार केलं ‘स्वाहा’; संरक्षण कवच कोलमडलं

Iran Attack: अमेरिकेचा ‘महागडा डोळा’ फोडला! इराणच्या एका क्षेपणास्त्राने 92 अब्ज रुपयांचं रडार केलं ‘स्वाहा’; संरक्षण कवच कोलमडलं

Mar 04, 2026 | 03:34 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
व्यापाऱ्याच्या मुलाचे अपहरण नीरा पोलिसांच्या सर्जिकल नाकाबंदीत सुखरूप सुटका

व्यापाऱ्याच्या मुलाचे अपहरण नीरा पोलिसांच्या सर्जिकल नाकाबंदीत सुखरूप सुटका

Mar 04, 2026 | 03:32 PM
Car Engine Tips: ‘या’ 5 चुका आणि तुमची आवडती कार होईल बेकार! वेळीच द्या लक्ष

Car Engine Tips: ‘या’ 5 चुका आणि तुमची आवडती कार होईल बेकार! वेळीच द्या लक्ष

Mar 04, 2026 | 03:30 PM
Recipe : सकाळच्या नाश्त्यासाठी परफेक्ट, घरी बनवा कुरकुरीत मार्केट स्टाईल ‘ब्रेड कटलेट’

Recipe : सकाळच्या नाश्त्यासाठी परफेक्ट, घरी बनवा कुरकुरीत मार्केट स्टाईल ‘ब्रेड कटलेट’

Mar 04, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM