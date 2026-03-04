Chhattisgarh Crime: होळीच्या रात्री मुलाकडून वडिलांची कुऱ्हाडीने हत्या; हत्येनंतर बिर्याणी खाल्ली आणि…

Madhyapradesh Crime: मोबाइलवरून पती-पत्नीमध्ये वाद! दुसऱ्या दिवशी पत्नीचा सापडला मृतदेह…
काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील आरोपीचे नाव प्रभात केरकेट्टा उर्फ लेदा असे आहे, तर मृतकाचे नाव पारस केरकेट्टा (वय 50) असे आहे. मृतक हे छत्तीसगडमधील बहेरापारा येथील आपल्या स्वतंत्र घरात राहत होते. त्यांच्या घरापासून काही अंतरावर त्यांचा मुलगा प्रभात हा वास्तवयास होता. सोमवारी रात्री ११ च्या सुमारास प्रभात दारूच्या नशेत घरी पोहोचला. मुलाची ही अवस्था बघून मृतक पारस यांनी त्याला फटकारले. यावरून प्रभातने वाद घालण्यास सुरुवात केली.
हा वाद इतका विकोपाला गेला की, रागाच्या भरात प्रभातने घरातील कुऱ्हाड काढली आणि आपल्या वडिलांच्या डोक्यावर एकामागून एक सपासप वार केले. या भीषण हल्ल्यात गंभीर इजा झाल्यामुळे पारस यांचा जागीच मृत्यू झाला. हत्येनंतर आरोपीने पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आणि मृतदेह घराशेजारील एका छोट्या पाण्याच्या टाकीत फेकून दिला. यानंतर आरोपीने बाहेर जाऊन बिर्याणी खाल्ली आणि घरी येऊन शांतपणे चादर ओढून झोपी गेला.
या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवण्यात आला आहे. आरोपी प्रभातला ताब्यात घेतले. त्याची चौकशी केली असता त्याने हत्येची कबुली दिली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
Ans: छत्तीसगडमधील अंबिकापूर येथे ही घटना घडली.
Ans: दारू पिण्यावरून वडिलांनी सुनावल्याने वाद झाला.
Ans: आरोपी मुलाला ताब्यात घेऊन पुढील तपास सुरू केला आहे.