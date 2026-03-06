Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

मुंबई-गोवा महामार्गावर ‘बर्निंग कार’चा थरार; कारने अचानक पेट घेतला अन्…

खेडहून चिपळूणच्या दिशेने जाणारी मारुती वॅगन-आर ही कार अचानक बिघाडामुळे पेटल्याची प्राथमिक माहिती आहे. इंजिनमधून धूर निघू लागल्याचे चालकाच्या लक्षात येण्यापूर्वीच वाहनाने भीषण आग पकडली.

Updated On: Mar 06, 2026 | 01:28 PM
मुंबई-गोवा महामार्गावर 'बर्निंग कार'चा थरार; कारने अचानक पेट घेतला अन्...

मुंबई-गोवा महामार्गावर 'बर्निंग कार'चा थरार; कारने अचानक पेट घेतला अन्... (File Photo : iStock)

Follow Us:
Follow Us:

रत्नागिरी : खेड तालुक्यात मुंबई-गोवा महामार्गावर धक्कादायक घटना घडली. भोस्ते घाट परिसरातील मोरवंडे गावाजवळ धावत्या कारने अचानक पेट घेतल्याने काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेत चालक गंभीररित्या भाजला असून, त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, खेडहून चिपळूणच्या दिशेने जाणारी मारुती वॅगन-आर ही कार अचानक बिघाडामुळे पेटल्याची प्राथमिक माहिती आहे. इंजिनमधून धूर निघू लागल्याचे चालकाच्या लक्षात येण्यापूर्वीच वाहनाने भीषण आग पकडली. काही क्षणांतच ज्वाळांनी संपूर्ण कारला वेढा घातला आणि अवघ्या काही मिनिटांत वाहन जळून खाक झाले. प्रसंगावधान राखत चालकाने तत्काळ जळत्या कारमधून बाहेर उडी मारून आपला जीव वाचवला. मात्र, या प्रयत्नात तो गंभीर भाजला. त्याला तातडीने जवळील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस व खेड नगरपरिषदेचे अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले.

हेदेखील वाचा : Economic Survey: महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुसाट! ७.९ टक्क्यांच्या विकासदरासह देशाच्या जीडीपीमध्ये १४ टक्क्यांचा ‘सिंहाचा वाटा

अग्निशमन दलाने आगीवर नियंत्रण मिळवले; मात्र, तोपर्यंत कार पूर्णतः जळून खाक झाली होती. आगीमुळे काही काळ मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना केल्या. दरम्यान, आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे महामार्गावरील वाहनांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

ट्रक धडकला सुरक्षा भिंतीला 

मुंबईहून गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या ट्रक मुंबई-गोवा महामार्गालगतच्या सुरक्षा भिंतीला व दिशादर्शक फलकाला जोरदार धडक देऊन यात महामार्गावर पलटी झाला. केबिनखाली चिरडून ट्रक चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. सोमवारी दुपारी पाऊणच्या सुमारास धनावडे शेती फार्मसमोर हा अपघात घडला.

Web Title: Burning car on mumbai goa highway

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 01:28 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
AI आता शिक्षकांच्या मदतीला! CK-12 आणि Airtel Foundation चा ऐतिहासिक उपक्रम सुरू

AI आता शिक्षकांच्या मदतीला! CK-12 आणि Airtel Foundation चा ऐतिहासिक उपक्रम सुरू

Mar 06, 2026 | 01:40 PM
US Iran War : ‘या, आम्ही तुमची वाट पाहतोय!’ अराघची यांचा अमेरिकेवर घातक प्रहार; US सैन्यासाठी ‘यमद्वार’ ठरेल इराण

US Iran War : ‘या, आम्ही तुमची वाट पाहतोय!’ अराघची यांचा अमेरिकेवर घातक प्रहार; US सैन्यासाठी ‘यमद्वार’ ठरेल इराण

Mar 06, 2026 | 01:39 PM
बारामतीतील ज्येष्ठ महिलेची फसवणूक; अटकेची भीती दाखवत लाखो रुपयांना घातला गंडा

बारामतीतील ज्येष्ठ महिलेची फसवणूक; अटकेची भीती दाखवत लाखो रुपयांना घातला गंडा

Mar 06, 2026 | 01:38 PM
Sangali News : वन्यप्राण्यांचा वाढता उपद्रव; गावकऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

Sangali News : वन्यप्राण्यांचा वाढता उपद्रव; गावकऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

Mar 06, 2026 | 01:33 PM
worldwar3: ट्रम्प यांचा ‘Plan B’ सक्रिय! ‘विनाशकारी हल्ल्यात’ इराणचे ‘Azadi Sports Complex’ उद्ध्वस्त; 12000 सीट्सचा इनडोअर अरेना

worldwar3: ट्रम्प यांचा ‘Plan B’ सक्रिय! ‘विनाशकारी हल्ल्यात’ इराणचे ‘Azadi Sports Complex’ उद्ध्वस्त; 12000 सीट्सचा इनडोअर अरेना

Mar 06, 2026 | 01:30 PM
एक सोलो ट्रिप… जी सगळ्यांना सोबत घेऊन जाते, मैत्री, प्रवास आणि भावनांचा अनोखा संगम; ‘सखे गं साजणी’चा टीझर प्रदर्शित

एक सोलो ट्रिप… जी सगळ्यांना सोबत घेऊन जाते, मैत्री, प्रवास आणि भावनांचा अनोखा संगम; ‘सखे गं साजणी’चा टीझर प्रदर्शित

Mar 06, 2026 | 01:30 PM
Ritu Tawade News: मुंबईच्या समस्या कशा सोडवणार? नवभारतला दिलेल्या मुलाखतीत महापौर रितु तावडेंनी सांगितला नवा फॉर्म्युला

Ritu Tawade News: मुंबईच्या समस्या कशा सोडवणार? नवभारतला दिलेल्या मुलाखतीत महापौर रितु तावडेंनी सांगितला नवा फॉर्म्युला

Mar 06, 2026 | 01:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM