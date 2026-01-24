Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Chandrapur Congress Conflict Harshvardhan Sapkal Clearly Responded To The Rumors Of A Split In The Chandrapur Congress

Chandrapur Congress Conflict: चंद्रपूर काँग्रेसमध्ये फूट… हर्षवर्धन सपकाळांनी स्पष्टचं सांगितलं

"बदलापूरची घटना ही सत्ताधार्‍यांना जोरदार चपराक आहे, पूर्ण वेळ महाराष्ट्राला गृहमंत्री नसणे, त्यातून अत्याचार गुंडागर्दी किती वाढत चालली, देवेंद्र फडणवीस यांनी याचा विचार करणे गरजेचे आहे

Updated On: Jan 24, 2026 | 01:46 PM
Chandrapur Congress Conflict: चंद्रपूर काँग्रेसमध्ये फूट… हर्षवर्धन सपकाळांनी स्पष्टचं सांगितलं

Chandrapur Congress Conflict: चंद्रपूर काँग्रेसमध्ये फूट... हर्षवर्धन सपकाळांनी स्पष्टचं सांगितलं

Follow Us:
Follow Us:
  • चंद्रपूर काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याची चर्चा
  • चंद्रपूर मध्ये काँग्रेसचाच महापौर पाहायला मिळेल- हर्षवर्धन सपकाळ
  • बदलापूरची घटना ही सत्ताधार्‍यांना जोरदार चपराक-  हर्षवर्धन सपकाळ
Chandrapur News: चंद्रपूर महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे २७ नगरसेवक निवडून आले आहेत. पण कालपासून चंद्रपूर काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. काँग्रेस खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्यात मतभेद सुरू असल्याचे बोलले जात होते. त्यातच प्रतिभा धानोरकर यांनी आपल्या १३ नगरसेवकांसोबत नागपूरच्या विभागीय कार्यालयात एक गट स्थापन केला, त्यामुळे विजय वडेट्टीवार आणि धानोरकर यांच्यातील चव्हाट्यावर आले होते. पण या सगळ्या वादावर आता पडदा पडला आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी यावर भूमिका स्पष्ट केली आहे.  (Congress News) 

हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, “चंद्रपूरमध्ये कोणताही वाद नाही. निश्चित स्वरूपात समन्वय स्थापित होईल, काल एका नेत्याने दस्तऐवज घेऊन गट नोंदणी केली ही माहिती खरी आहे, परंतु चंद्रपूर मध्ये काँग्रेसचाच महापौर पाहायला मिळेल, आमचे दोन्ही नेते सामूहिक रित्या या महानगरपालिकेचे नेतृत्व करतील. आम्ही अजून सात आकड्यापासून मागे आहोत, त्यामुळे आम्ही इतर मित्र पक्षाला सोबत घेण्याची चर्चा सुरू आहे. परभणीच्या धरतीवर ठाकरेच्या शिवसेनेने आम्हाला चंद्रपूरमध्ये मतदान करावं यासाठी चर्चा सुरू आहेत.

PMC Mayoral Election: महापौर-उपमहापौर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर; पुण्याला कधी मिळणार

रमेश चेन्नीथला हे महाराष्ट्राचे प्रभारी असल्याने ते संपर्कात असतात, आढावा घेत असतात. आवश्यक त्याठिकाणी ते सूचना करत असतात, असंही सपकाळ यांनी नमुद केलं.

दरम्यान यावेळी सपकाळ यांनी बदलापूर अत्याचार प्रकरणावरही भाष्य केलं. “बदलापूरची घटना ही सत्ताधार्‍यांना जोरदार चपराक आहे, पूर्ण वेळ महाराष्ट्राला गृहमंत्री नसणे, त्यातून अत्याचार गुंडागर्दी किती वाढत चालली, देवेंद्र फडणवीस यांनी याचा विचार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आता तरी महाराष्ट्राला पूर्ण वेळ गृहमंत्री मिळावा. बदलापूरमध्ये स्वीकृत नगरसेवक घेत असताना ज्याच्यावर अत्याचार आणि पोस्कोचे आरोप आहेत अशा व्यक्तीला स्वीकृत नगरसेवक करत असाल तर तुम्ही काय संदेश देत आहात.” असं म्हणत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोपही केले.  (Chandrapur Municipal Election 2026) 

शेतकरी कर्जमाफीवर कृषिमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा; शेतकऱ्यांना सरसकट लाभ मिळणार

राज्यात 24 लाखापेक्षा अधिक लाडक्या बहिणीचा लाभ थांबल्याच्या मुद्द्यावरून सपकाळ यांनी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. ” राज्य सरकारने जाणून बुजून लाभार्थी कमी करण्याचे अनुषंगाने द्विअर्थी शब्द वापरले आहेत, हा सरकारचा पूर्व नियोजित कट आहे.

मुंबईमध्ये बिहार भवन बांधण्याचे कारण काय ते स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. सांस्कृतिक आदान प्रधानाचा विषय असेल तर निश्चित चांगला म्हणता येईल मात्र तसं न करता केवळ संप्रदायवाद निर्माण करण्याच्य दृष्टीने जर हा निर्णय घेतलेला आहे, असा आरोपही सपकाळ यांनी यावेळी केला. तसेच, बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर जर आम्ही पटनामध्ये महाराष्ट्र भवन बांधणार, आणि मुंबईमध्ये बिहार भवन बांधणार असल्याचे म्हटले, तर याला संस्कृतिक आदान प्रदान म्हणतात.

Web Title: Chandrapur congress conflict harshvardhan sapkal clearly responded to the rumors of a split in the chandrapur congress

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 01:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चंद्रपुरात काँग्रेसचाच महापौर होणार; गटनेतेपदी सुरेंद्र अडबाले गट फायनल
1

चंद्रपुरात काँग्रेसचाच महापौर होणार; गटनेतेपदी सुरेंद्र अडबाले गट फायनल

Shashi Tharoor upset in Congress : शशी थरुर यांचे कॉंग्रेसमध्ये नाराजीनाट्य; राहुल गांधींकडे फिरवली पाठ
2

Shashi Tharoor upset in Congress : शशी थरुर यांचे कॉंग्रेसमध्ये नाराजीनाट्य; राहुल गांधींकडे फिरवली पाठ

बदलापूरच्या घटनेवरुन काँग्रेस आक्रमक; हर्षवर्धन सपकाळांनी दिला गंभीर इशारा
3

बदलापूरच्या घटनेवरुन काँग्रेस आक्रमक; हर्षवर्धन सपकाळांनी दिला गंभीर इशारा

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष
4

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ U19 Toss Update : Ayush Mhatre ने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

IND vs NZ U19 Toss Update : Ayush Mhatre ने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

Jan 24, 2026 | 02:05 PM
India-UAE Friendship: मोदी-नाह्यान मैत्रीचा ‘ग्रँड’ निकाल! 900 भारतीय कैद्यांची सुटकेचा मेगा प्लॅन; स्वतः UAE सरकारने भरला दंड

India-UAE Friendship: मोदी-नाह्यान मैत्रीचा ‘ग्रँड’ निकाल! 900 भारतीय कैद्यांची सुटकेचा मेगा प्लॅन; स्वतः UAE सरकारने भरला दंड

Jan 24, 2026 | 02:03 PM
Mangal Upay: कुंडलीत मंगळ दुर्बल असेल तर करिअरवर होतो असा परिणाम, जाणून घ्या लक्षणे

Mangal Upay: कुंडलीत मंगळ दुर्बल असेल तर करिअरवर होतो असा परिणाम, जाणून घ्या लक्षणे

Jan 24, 2026 | 02:02 PM
Sony चा हटके प्रयोग! कंपनीने लाँच केले क्लिप स्टाईलवाले ईयरबड्स; तब्बल 37 तासांची बॅटरी लाईफ आणि बरंच काही… वाचा किंमत

Sony चा हटके प्रयोग! कंपनीने लाँच केले क्लिप स्टाईलवाले ईयरबड्स; तब्बल 37 तासांची बॅटरी लाईफ आणि बरंच काही… वाचा किंमत

Jan 24, 2026 | 02:00 PM
Budget 2026: दरवर्षी एकाच गोष्टीची पाहिली जाते वाट, यावर्षी होणार का जनतेची इच्छा पूर्ण

Budget 2026: दरवर्षी एकाच गोष्टीची पाहिली जाते वाट, यावर्षी होणार का जनतेची इच्छा पूर्ण

Jan 24, 2026 | 01:53 PM
प्रजासत्ताक दिनी शिवाजी पार्कच्या संचलनात घुमणार कोकणचा आवाज, पर्यटन विभागाचा ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथ सज्ज

प्रजासत्ताक दिनी शिवाजी पार्कच्या संचलनात घुमणार कोकणचा आवाज, पर्यटन विभागाचा ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथ सज्ज

Jan 24, 2026 | 01:51 PM
IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

Jan 24, 2026 | 01:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM