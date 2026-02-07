Chhatrapati Sambhajinagar Mayor: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महायुतीचा झेंडा फडकला! समीर राजूरकर महापौर तर राजेंद्र जंजाळ उपमहापौर

भाजपा – शिवसेना युती तर्फे महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला. श्री.समीर राजूरकर यांना महापौर पदासाठी आणि श्री.राजेंद्र जंजाळ यांना उपमहापौर पदासाठी शुभेच्छा! भगव्याची शान राखत छत्रपती संभाजीनगर या नामाभिधानाला शोभेल असे शहर घडविण्यासाठी ही विलक्षण सकारात्मक… pic.twitter.com/BA5o1zi0Bd — Atul Save (@save_atul) February 6, 2026
महापालिका निवडणुकीत महायुतीतील भाजप-शिवसेनेने स्वबळावर निवडणूक लढवली. यात भाजपाला सर्वाधिक ५७ तर शिवसेनेच्या पदरात १३ जागा आल्या. सत्तास्थापनेसाठी मॅजिक फिगर ५८ असल्याने एका जागेसाठी रस्सीखेच सुरु होती. भाजप कोणाची साथ घेणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून होते. महापौर पदासाठी भाजपाने काही नावांची यादी केली होती. यात समीर राजूरकर, अनिल मकरिये, सुरेंद्र कुलकर्णी, महेश माळवदकर, राजगौरव वानखेडे आदींचा समावेश होता.
दरम्यान, केंद्रासह राज्यात महायुतीचे सरकार असताना अखेरीस संभाजीनगर महापालिकेतदेखील महायुतीने एकत्रित येत शुक्रवारी सत्ता स्थापनेची घोषणा केली आहे. यात प्रचंड राजकीय नाट्य पाहायला मिळाले. शुक्रवारी भाजपा विभागीय कार्यालयात भाजपाचे मंत्री अतुल सावे, खा. भागवत कराड, आ. संजय केणेकर, जिल्हाध्यक्ष किशोर शितोळे, समीर राजूरकर, गटनेते गोविंद केंद्रे, तसेच शिवसेनेचे आ. प्रदीप जैस्वाल, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र जंजाळ, विलास पारकर, बसवराज मंगरुळे, अनिल मकरिये आदींनी पत्रकर परिषद घेत ही घोषणा केली.
३३ जागा घेणाऱ्या एमआयएमनेही सत्ता स्थापनेसाठी हालचाली सुरू आहेत. मॅजिक फिगर गाठण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी शिवसेना (उबाठा), वंचित बहुजन आघाडी, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह भाजपविरोधी पक्षांना सोबत येण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, त्यांचे प्रयत्न अपुरे पडले. एमआयएमने नगरसेवक अशोक हिवराळे यांचा महापौर पदासाठी तर उपमहापौर पदासाठी नगरसेवक वसीम अहेमद यांचा अर्ज भरला आहे. भाजपाला थोपवण्यात आपण कमी पडल्याची खंत जलील यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून व्यक्त केली.
सत्तास्थापनेसाठी एमआयएमने शिंदेगटाचे नेते तथा पालकमंत्री संजय शिरसाट यांना सोबत येण्याची ऑफर दिली होती. शिंदेगट भाजपसोबत नाराज असल्याची चर्चा काही दिवसांपासून सुरु आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचे शिरसाट यांनी एमआयएमची ऑफर स्वीकारली असती तर भाजपला हे अडचणीचे ठरले असते. यामुळे भाजपाने गतीने पावले उचलली. शिरसाटांच्या अनुपस्थितीत शिंदेगटाच्या इतर नेत्यांना सोबत घेत भाजपने ही घोषणा केली. दरम्यान, शिरसाट हे नाराज नसल्याचे भाजप, शिवसेनेकडून सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, या घडामोडीत पालकमंत्री संजय शिरसाट कुठेही दिसून आले नाहीत. सकाळच्या बैठकीत तसेच पत्रकार परिषदेतही ते आले नाहीत. जिप निवडणुकीसाठी ते व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, ते नाराज असल्याची चर्चा सुरु होती. उपमहापौर म्हणून त्यांच्या कन्या आणि नगरसेविका हर्षदा शिरसाट यांनीही अर्ज दाखल केला होता. मात्र, उपमहापौरपदाची संधी जंजाळ यांना मिळाली. ही निवड पक्षप्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संमतीने झाली असून, पालकमंत्र्यांची यात नाराजी नसल्याचे विलास पारकर यांनी स्पष्ट केले.
