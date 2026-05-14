Crime News: आयपीएल सट्टेबाजीवर पोलिसांचा छापा; सिडको परिसरातून दोघांना अटक, ‘गट्ट्या रोमियो’चा शोध सुरू

सिडको पोलिस स्टेशनच्या विशेष पथकाला गोपनीय माहिती मिळाली होती की, हनुमान मंदिराजवळ दोन जण आयपीएलमधील एसआरएच आणि गुजरात संघातील सामन्यावर ऑनलाइन सट्टा घेत आहेत. त्यानुसार सहायक निरीक्षक योगेश गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथकाने सायंकाळी छापा टाकला. पोलिसांनी नयन केवट व आकाश ठोंबरे या दोघांना ताब्यात घेतले. झडतीदरम्यान नयनकडून एक मोबाइल, तर आकाशकडून अॅपल आयफोन जप्त करण्यात आला.
पोलिसांनी मोबाईलमधील व्हॉट्सअॅप चॅट तपासले असता क्रिकेट बेटिंग, पैशांचे देणे-घेणे, आयडीची देवाणघेवाण आणि हार-जीतच्या रकमांचे व्यवहार सुरू असल्याचे दिसून आले. डिजिटल पुरावे जप्त करून पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला आहे.
दोन्ही मोबाइलची तपासणी केली असता ’20Wicket.com’ आणि ‘CRICBET99’ या वेबसाइटवर बेटिंग अकाउंट सुरू असल्याचे समोर आले. तपासात नयन केवटच्या मोबाइलमध्ये १३, तर आकाश ठोंबरेच्या मोबाइलमध्ये ८ बेटिंग आयडी आढळले. काही आयडीवर पैसे शिल्लक असल्याचेही समोर आले, आरोपी हे आयडी वापरून इतरांकडून बेटिंग स्वीकारत असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले.
चौकशीत आरोपींनी शुभम वेताळ उर्फ गट्टया रोमियो याच्याकडून बेटिंग आयडी घेतल्याची कबुली दिली. तो इतरांना आयडी विकून आर्थिक व्यवहार करत असल्याचेही समोर आले आहे. त्याचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक कार्यरत करण्यात आले आहे. या प्रकरणी पोलिस अंमलदार अमोल अंभोरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन नयन केवट, आकाश ठोंबरे आणि शुभम वेताळ उर्फ गड्या रोमियो यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास हवालदार शिवाजी भोसले करीत आहेत.
