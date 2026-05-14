Crime News: आयपीएल सट्टेबाजीवर पोलिसांचा छापा; सिडको परिसरातून दोघांना अटक, ‘गट्ट्या रोमियो’चा शोध सुरू

Crime News: छत्रपती संभाजीनगरच्या सिडको पोलिसांनी आयपीएल सट्टेबाजी करणाऱ्या दोघांना अटक केली आहे. एन-६ परिसरातून ही कारवाई करण्यात आली असून मुख्य सूत्रधार गट्ट्या रोमियोचा शोध सुरू आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 02:47 PM
छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): आयपीएल क्रिकेट सामन्यावर मोबाइलच्या माध्यमातून ऑनलाइन सट्टा घेणाऱ्या रॅकेटवर सिडको पोलिसांच्या विशेष पथकाने मंगळवारी दि.१२ मे रोजी सायंकाळी कारवाई केली. एन-६ येथील संभाजी कॉलनी परिसरातून दोन तरुणांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्यांच्या मोबाइलमध्ये बेटिंग वेबसाइटवरील अनेक आयडी, पासवर्ड, पैशांचे व्यवहार तसेच व्हॉट्सअॅपवरील चॅटिंग आढळल्याने पोलिसांनी डिजिटल पुरावे जप्त केले आहेत. नयन राजेंद्र केवट (२५) व आकाश संजय ठोंबरे (२६, दोघे रा. संभाजी कॉलनी, एन-६) अशी अटक आरोपींची नावे आहेत.

सिडको पोलिस स्टेशनच्या विशेष पथकाला गोपनीय माहिती मिळाली होती की, हनुमान मंदिराजवळ दोन जण आयपीएलमधील एसआरएच आणि गुजरात संघातील सामन्यावर ऑनलाइन सट्टा घेत आहेत. त्यानुसार सहायक निरीक्षक योगेश गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथकाने सायंकाळी छापा टाकला. पोलिसांनी नयन केवट व आकाश ठोंबरे या दोघांना ताब्यात घेतले. झडतीदरम्यान नयनकडून एक मोबाइल, तर आकाशकडून अॅपल आयफोन जप्त करण्यात आला.

व्हॉट्सअॅप चॅटमधून उघड झाले व्यवहार

पोलिसांनी मोबाईलमधील व्हॉट्सअॅप चॅट तपासले असता क्रिकेट बेटिंग, पैशांचे देणे-घेणे, आयडीची देवाणघेवाण आणि हार-जीतच्या रकमांचे व्यवहार सुरू असल्याचे दिसून आले. डिजिटल पुरावे जप्त करून पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला आहे.

मोबाईलमध्येच सट्टयाचा ‘बुक’, इतरांकडून बेटिंग स्वीकारल्या

दोन्ही मोबाइलची तपासणी केली असता ’20Wicket.com’ आणि ‘CRICBET99’ या वेबसाइटवर बेटिंग अकाउंट सुरू असल्याचे समोर आले. तपासात नयन केवटच्या मोबाइलमध्ये १३, तर आकाश ठोंबरेच्या मोबाइलमध्ये ८ बेटिंग आयडी आढळले. काही आयडीवर पैसे शिल्लक असल्याचेही समोर आले, आरोपी हे आयडी वापरून इतरांकडून बेटिंग स्वीकारत असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले.

गट्टया रोमियो आता रडारवर

चौकशीत आरोपींनी शुभम वेताळ उर्फ गट्टया रोमियो याच्याकडून बेटिंग आयडी घेतल्याची कबुली दिली. तो इतरांना आयडी विकून आर्थिक व्यवहार करत असल्याचेही समोर आले आहे. त्याचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक कार्यरत करण्यात आले आहे. या प्रकरणी पोलिस अंमलदार अमोल अंभोरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन नयन केवट, आकाश ठोंबरे आणि शुभम वेताळ उर्फ गड्या रोमियो यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास हवालदार शिवाजी भोसले करीत आहेत.

Published On: May 14, 2026 | 02:47 PM

