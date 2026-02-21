Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाचा होणार कायापालट! भव्य 'आरमार दालन' उभारणार; तोफांच्या संरक्षणासाठीही मोठा निर्णय

तब्बल दीड वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर महापालिकेने दुरुस्ती व उन्नतीकरणासाठी ठोस पावले उचलत तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 03:45 PM
छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाचा होणार कायापालट! (Photo Credit- X)

छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाचा होणार कायापालट! (Photo Credit- X)

  • छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाचा होणार कायापालट!
  • भव्य ‘आरमार दालन’ उभारणार
  • तोफांच्या संरक्षणासाठीही मोठा निर्णय
छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या ऐतिहासिक ओळखीचा महत्त्वाचा घटक ठरलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज पुराणवस्तू संग्रहालयाच्या रखडलेल्या कामांना अखेर चालना मिळाली आहे. तब्बल दीड वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर महापालिकेने दुरुस्ती व उन्नतीकरणासाठी ठोस पावले उचलत तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संग्रहालयात लवकरच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सागरी शक्तीचा गौरव दर्शवणारे स्वतंत्र व भव्य ‘आरमार दालन’ उभारण्यात येणार आहे. या दालनातून शिवकालीन नौदलाची ताकद, रणनीती आणि ऐतिहासिक वारसा प्रभावीपणे मांडला जाणार असून यासाठी तज्ज्ञांकडून सविस्तर आराखडा तयार केला जाणार आहे. संपूर्ण प्रकल्प महापालिकेच्या निधीतून राबवला जाणार आहे.

शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित बैठकीत महापौर समीर राजूरकर यांनी संग्रहालयातील त्रुटी दूर करण्यासाठी तातडीने उपसमिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले. या समितीत इतिहास संशोधक, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी नागरिकांचा समावेश केला जाणार आहे. वाढत्या पर्यटक संख्येच्या पार्श्वभूमीवर सुविधा उभारणीवर भर दिला जाणार आहे. संग्रहालयात जतन केलेल्या ऐतिहासिक तोफांचे संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या लाकडी किंवा सिमेंटच्या आधारांवर ठेवलेल्या तोफांसाठी आता विशेष लोखंडी गाडे तयार करण्यात येणार आहेत. यामुळे हवामानाचा परिणाम कमी होऊन या ऐतिहासिक वस्तूंचे दीर्घकालीन संरक्षण शक्य होणार आहे.

“शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांचा वारसा पुढे चालवणार…”, किल्ले शिवनेरीवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची ग्वाही

हिरवळीत विद्यार्थ्यांसाठी जेवणाची केली व्यवस्था

शालेय सहलींचा वाढता ओघ लक्षात घेता विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र सुसज्ज लॉन विकसित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या हिरवळीवर विद्यार्थ्यांना बसून जेवण करता येईल, तसेच विश्रांतीची सुविधा उपलब्ध होईल. यामुळे शैक्षणिक भेट अधिक सोयीस्कर आणि आनंददायी ठरणार आहे.

वर्षभरामध्येच सव्वालाख पर्यटकांनी दिली भेट

२०२५ या वर्षात संग्रहालयाला सुमारे सव्वा लाख पर्यटकांनी भेट दिल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. वाढती लोकप्रियता लक्षात घेता मूलभूत सुविधा, संरक्षक उपाययोजना आणि माहितीपर दालनांची उभारणी तातडीची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले. यासाठीच महापालिकेने आता ठोस कृती आराखडा आखण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या संग्रहालयाचा चांगलाच कायापालट होणार आहे.

शिवजयंतीच्या निमित्ताने ‘राजा शिवाजी’ची घोषणा, पुन्हा रितेश देशमुखचं दिग्दर्शन ‘आपला राजा.. आपला अभिमान..’

Published On: Feb 21, 2026 | 03:45 PM

