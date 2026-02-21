छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाचा होणार कायापालट! भव्य ‘आरमार दालन’ उभारणार; तोफांच्या संरक्षणासाठीही मोठा निर्णय

संग्रहालयात लवकरच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सागरी शक्तीचा गौरव दर्शवणारे स्वतंत्र व भव्य ‘आरमार दालन’ उभारण्यात येणार आहे. या दालनातून शिवकालीन नौदलाची ताकद, रणनीती आणि ऐतिहासिक वारसा प्रभावीपणे मांडला जाणार असून यासाठी तज्ज्ञांकडून सविस्तर आराखडा तयार केला जाणार आहे. संपूर्ण प्रकल्प महापालिकेच्या निधीतून राबवला जाणार आहे.
शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित बैठकीत महापौर समीर राजूरकर यांनी संग्रहालयातील त्रुटी दूर करण्यासाठी तातडीने उपसमिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले. या समितीत इतिहास संशोधक, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी नागरिकांचा समावेश केला जाणार आहे. वाढत्या पर्यटक संख्येच्या पार्श्वभूमीवर सुविधा उभारणीवर भर दिला जाणार आहे. संग्रहालयात जतन केलेल्या ऐतिहासिक तोफांचे संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या लाकडी किंवा सिमेंटच्या आधारांवर ठेवलेल्या तोफांसाठी आता विशेष लोखंडी गाडे तयार करण्यात येणार आहेत. यामुळे हवामानाचा परिणाम कमी होऊन या ऐतिहासिक वस्तूंचे दीर्घकालीन संरक्षण शक्य होणार आहे.
शालेय सहलींचा वाढता ओघ लक्षात घेता विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र सुसज्ज लॉन विकसित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या हिरवळीवर विद्यार्थ्यांना बसून जेवण करता येईल, तसेच विश्रांतीची सुविधा उपलब्ध होईल. यामुळे शैक्षणिक भेट अधिक सोयीस्कर आणि आनंददायी ठरणार आहे.
२०२५ या वर्षात संग्रहालयाला सुमारे सव्वा लाख पर्यटकांनी भेट दिल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. वाढती लोकप्रियता लक्षात घेता मूलभूत सुविधा, संरक्षक उपाययोजना आणि माहितीपर दालनांची उभारणी तातडीची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले. यासाठीच महापालिकेने आता ठोस कृती आराखडा आखण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या संग्रहालयाचा चांगलाच कायापालट होणार आहे.
