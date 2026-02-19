Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Chhtrapti Sambhajinagarknockout Digital Fraud Awareness Campaign Only Alert Citizens Can Prevent Digital Fraud Appeals Police

Ch.Sambhajinagar : ‘नॉकआउट डिजिटल फ्रॉड’ जनजागृती उपक्रम; सजग नागरिकच रोखू शकतात डिजिटल फसवणूक, पोलिसांचं आवाहन

गंगापूर (वा) डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या वापरासोबत सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्येही वाढ होत असल्याने नागरिकांनी अधिक सतर्क राहणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात नागरिकांनी सजग राहावे असे आवाहन छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी केले आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 08:27 PM
Ch.Sambhajinagar : ‘नॉकआउट डिजिटल फ्रॉड’ जनजागृती उपक्रम; सजग नागरिकच रोखू शकतात डिजिटल फसवणूक, पोलिसांचं आवाहन
Follow Us:
Follow Us:
  • ‘नॉकआउट डिजिटल फ्रॉड’ जनजागृती उपक्रम;
  • सजग नागरिकच रोखू शकतात डिजिटल फसवणूक, पोलिसांचं आवाहन
छ. संभाजीनगर :   गंगापूर (वा) डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या वापरासोबत सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्येही वाढ होत असल्याने नागरिकांनी अधिक सतर्क राहणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात नागरिकांनी सजग राहावे असे आवाहन छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी केले आहे. नागरिकांमध्ये सायबर सुरक्षेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी बजाज फायनान्स लिमिटेड (बिएफएल) यांच्यावतीने ‘नॉकआउट डिजिटल फ्रॉड’ या जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. बजाज फायनान्स लिमिटेडच्या माध्यमातून हा उपक्रम देशातील १०० शहरांमध्ये राबविण्यात येत आहे. डिजिटल युगातील विविध सायबर धोके, त्यापासून बचावाचे उपाय आणि आर्थिक सुरक्षिततेचे महत्त्व याबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

बनावट संस्थांच्या माध्यमातून फसवणूक

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २०२४ मध्ये एनबीएफसीसाठी जारी केलेल्या फसवणूक जोखीम व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्वांशी सुसंगत असा हा कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमात बनावट सोशल मीडिया खाती, व्हॉट्सअॅप गट, बनावट आर्थिक संस्था आणि त्यांच्या संकेतस्थळांद्वारे कर्मचारी असल्याचे भासवून फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांच्या प्रकारांविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली. गंगापूर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक कुमारसिंग राठोड यानी नागरिकांना “क्लिक करण्यापूर्वी विचार करा” असा संदेश देत अज्ञात लिंक, कॉल किया संदेशांची खातरजमा केल्याशिवाय प्रतिसाद देऊ नये, असे आवाहन केले.

Punjab Crime: अनैतिक संबंधांसाठी आईच बनली जल्लाद! पोटच्या दोन मुलांना विष देऊन केली हत्या; आईसह मावशीला अटक

तत्काळ तक्रार हेच सायबर गुन्ह्यांविरुद्धचे प्रभावी शस्त्र

नागरिकांशी संवाद साधताना सायबर फसवणूक ही वाढती सामाजिक समस्या आहे. निष्काळजीपणे वैयक्तिक माहिती शेअर केल्यास ती गुन्हेगारांच्या हातात जाते. फसवणूक झाल्याची जाणीव होताच त्वरित १९३० या सायबर हेल्पलाइनवर संपर्क साधणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पहिल्या ६० मिनिटांना ‘गोल्डन अवर’ म्हटले जाते आणि या काळात तक्रार नोंदवल्यास सुमारे ९० टक्के रक्कम परत मिळण्याची शक्यता असते ग्राहकांची आर्थिक सुरक्षितता ही संस्थेची सर्वोच्च प्राथमिकता असून ऑनलाईन व ऑफलाईन माध्यमांतून सातत्याने जनजागृती मोहीम राबवून नागरिकांना सायबर सुरक्षिततेचे धडे दिले जात असल्याचे बजाज फायनान्सच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.

डिजिटल व्यवहार करताना सावधगिरी आणि तत्काळ तक्रार नोंदविणे हेच सायबर गुन्ह्यांविरुद्धचे सर्वात प्रभावी शस्त्र असल्याचा संदेश या कार्यक्रमातून देण्यात आला. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनीही या उपक्रमाला उत्स्फूर्त असा सहभाग नोंदविला. या कार्यक्रमाला हेड कॉन्स्टेबल खाडे, दीपक ठोंबरे, अमोल एष्टके, निवृत्त उपअधीक्षक भारत काकडे यांसह सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ आणि विविध मान्यवर उपस्थित होते.

बनावट कागदपत्रांद्वारे खरेदीखत नोंदणीचा प्रयत्न; लोणावळा शहर पोलिसांनी पाच जणांना ठोकल्या बेड्या

Web Title: Chhtrapti sambhajinagarknockout digital fraud awareness campaign only alert citizens can prevent digital fraud appeals police

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 08:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बनावट कागदपत्रांद्वारे खरेदीखत नोंदणीचा प्रयत्न; लोणावळा शहर पोलिसांनी पाच जणांना ठोकल्या बेड्या
1

बनावट कागदपत्रांद्वारे खरेदीखत नोंदणीचा प्रयत्न; लोणावळा शहर पोलिसांनी पाच जणांना ठोकल्या बेड्या

Rahul Gandhi अन् २५ खासदारांना जीवे मारण्याची धमकी; कॉँग्रेस नेता म्हणाले, “संघ आणि भाजप गोडसे…”
2

Rahul Gandhi अन् २५ खासदारांना जीवे मारण्याची धमकी; कॉँग्रेस नेता म्हणाले, “संघ आणि भाजप गोडसे…”

लग्नाच्या आमिषाने तरुणीवर वारंवार अत्याचार; नंतर दुसरीशीच केला विवाह
3

लग्नाच्या आमिषाने तरुणीवर वारंवार अत्याचार; नंतर दुसरीशीच केला विवाह

इंडियन डॉग, गो बॅक! ऑस्ट्रिलयात भारतीय शीख तरुणावर प्राणघातक हल्ला ; 3 जणांकडून बेदम मारहाण
4

इंडियन डॉग, गो बॅक! ऑस्ट्रिलयात भारतीय शीख तरुणावर प्राणघातक हल्ला ; 3 जणांकडून बेदम मारहाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ch.Sambhajinagar : ‘नॉकआउट डिजिटल फ्रॉड’ जनजागृती उपक्रम; सजग नागरिकच रोखू शकतात डिजिटल फसवणूक, पोलिसांचं आवाहन

Ch.Sambhajinagar : ‘नॉकआउट डिजिटल फ्रॉड’ जनजागृती उपक्रम; सजग नागरिकच रोखू शकतात डिजिटल फसवणूक, पोलिसांचं आवाहन

Feb 19, 2026 | 08:26 PM
ठाणे, कल्याण शहरांचा कायापालट होणार; Eknath Shinde म्हणाले, “शहरातील वाहतूक कोंडी…”

ठाणे, कल्याण शहरांचा कायापालट होणार; Eknath Shinde म्हणाले, “शहरातील वाहतूक कोंडी…”

Feb 19, 2026 | 08:21 PM
तुम्हीही ही एक चूक करताय? मग थांबा, फाटलेल्या दुधाचं पाणी आहे खूप कामाचं…. जाणून घ्या याचा स्मार्ट वापर

तुम्हीही ही एक चूक करताय? मग थांबा, फाटलेल्या दुधाचं पाणी आहे खूप कामाचं…. जाणून घ्या याचा स्मार्ट वापर

Feb 19, 2026 | 08:15 PM
इम्रान खानसाठीची चिंता भोवणार! सुनील गावस्कर आणि कपिल देव यांच्या अडचणीत वाढ; ‘त्या’ लिहिलेल्या पत्राप्रकरणी FIR दाखल

इम्रान खानसाठीची चिंता भोवणार! सुनील गावस्कर आणि कपिल देव यांच्या अडचणीत वाढ; ‘त्या’ लिहिलेल्या पत्राप्रकरणी FIR दाखल

Feb 19, 2026 | 08:00 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
EV वाहनचालकांसाठी महत्वाची बातमी! राज्यातील ‘या’ महामार्गावर व्होल्वो आणि चार्जझोनकडून अल्ट्रा-फास्ट चार्जरचे उद्घाटन

EV वाहनचालकांसाठी महत्वाची बातमी! राज्यातील ‘या’ महामार्गावर व्होल्वो आणि चार्जझोनकडून अल्ट्रा-फास्ट चार्जरचे उद्घाटन

Feb 19, 2026 | 07:53 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची घाई कोणाला? सुनेत्रावहिनींच्या हाती सगळ्या चाव्या?

Feb 19, 2026 | 07:40 PM
Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Solapur News : संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची शिवभक्तांची मागणी

Feb 19, 2026 | 07:26 PM
Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Dhule Crime News : लग्नात दोन गटात तुफान राडा; ३ जणांची निर्घृण हत्या

Feb 19, 2026 | 07:22 PM
Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Rohit Pawar चे नवे आरोप, कुठला नेता अडकणार?

Feb 19, 2026 | 03:27 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग

Feb 19, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM