शिवजयंतीच्या निमित्ताने ‘राजा शिवाजी’ची घोषणा, पुन्हा रितेश देशमुखचं दिग्दर्शन ‘आपला राजा.. आपला अभिमान..’

अभिनेता रितेश देशमुखने अखेर त्याच्या आगामी चित्रपटाची घोषणा केली आहे. आज सर्वत्र शिवजयंतीचा उत्साह सुरु असताना अभिनेत्याने त्याच्या ‘राजा शिवाजी’ या चित्रपटाचे नवेकोरे पोस्टर रिलीज केले आहे. पोस्टरवरील रितेश देशमुख लूक पाहण्यासारखा आहे. अभिनेता या चित्रपटामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारणार असून, चाहते त्याला या शैलीत पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.
मराठी चित्रपटसृष्टीत ‘वेड’च्या अभूतपूर्व यशानंतर अभिनेता आणि दिग्दर्शक रितेश देशमुख नव्या उंचीवर झेप घेण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्याचा आगामी ऐतिहासिक चित्रपट ‘राजा शिवाजी’ सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे. विशेष म्हणजे या चित्रपटाचे दिग्दर्शन स्वतः रितेश देशमुख करणार असून, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची गाथा भव्य स्वरूपात मोठ्या पडद्यावर साकारली जाणार आहे.
या चित्रपटाला संगीत देण्याची जबाबदारी अजय-अतुल या लोकप्रिय जोडीवर सोपवण्यात आली आहे. त्यांच्या भव्य आणि प्रेरणादायी संगीतामुळे चित्रपटाला अधिक ऐतिहासिक आणि भावनिक उंची मिळण्याची अपेक्षा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ‘राजा शिवाजी’ हा चित्रपट केवळ मराठी भाषेत मर्यादित न राहता इतर भारतीय भाषांमध्येही प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीतून एक भव्य पॅन इंडिया प्रकल्प साकारत असल्याचा अभिमान व्यक्त केला जात आहे.
तसेच, या चित्रपटात अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, जिनिलिया देशमुख यांच्यासह इतर मोठे कलाकार झळकणार आहेत. आणि त्यांच्या खास भूमिका प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहेत. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, भव्य निर्मितीमूल्ये आणि दमदार कलाकारांमुळे ‘राजा शिवाजी’ हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक अविस्मरणीय सिनेमॅटिक अनुभव ठरणार आहे.
रितेश देखमुखने पोस्टर शेअर करताना लिहिले, ‘आज तोच दिवस आहे, जेव्हा अंधाराला पहिल्यांदा प्रकाशाचं स्वप्न पडलं.. जेव्हा इतिहासानं नव्या भविष्याकडे पाउल उचललं… जेव्हा आपल्या मातीला मिळाला नवा स्वाभिमान.. शिवजयंतीच्या पावन निमित्ताने, Jio Studios आणि Mumbai Film Company सादर करीत आहे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या शौर्यगाथेवर आधारित ‘राजा शिवाजी’ या चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर ! आपला राजा.. आपला अभिमान…’. असे लिहून अभिनेत्याने ही पोस्ट शेअर केली आहे. तसेच हा चित्रपट येत्या १ मे ला संपूर्ण सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे.