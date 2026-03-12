Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Samruddhi Highway Accidents: वेगवान समृद्धी महामार्ग ठरतोय ‘मृत्युमार्ग’! चार वर्षांत १ हजार ३९९ अपघात; तर ११२ जणांचा…

समृद्धी महामार्गावर गेल्या ३ वर्षांत १,३९९ अपघात झाले असून ११२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. अतिवेगामुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी आता आयटीएमएस (ITMS) प्रणाली लागू केली जाणार आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 03:19 PM
अंकुश थोरात। नवराष्ट्र छत्रपती संभाजीनगर: वेगाची समृद्धी म्हणून ओळख मिळालेल्या या महामार्गावर अपघातांची मात्र अक्षरशः भरभराट होत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. गेल्या तीन वर्षांत आणि २०२६ च्या फेब्रुवारीपर्यंत येथे तब्बल १३९९ अपघातांची नोंद झाली असून त्यातील ७४ प्राणांतिक दुर्घटनांत ११२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. ओव्हरस्पीडिंग, अभियांत्रिकी त्रुटी आणि ब्लॅक स्पॉट्सवरील संथ उपाययोजना यामुळे समृद्धीवरील सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला असून प्रशासनाच्या उपाययोजनांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

७५ टक्के अपघातांचे मूळ कारण ओव्हरस्पीडिंग

महामार्गावरील अपघातांचे प्रमुख कारण वाहनांचा अनियंत्रित वेग असल्याचे समोर आले आहे. सेव्हलाईफ फाऊंडेशनच्या सर्वेक्षणानुसार सुमारे ७५ टक्के अपघातांचे मूळ कारण ओव्हरस्पीडिंग आहे. सरळ आणि रुंद रस्त्यामुळे वाहनांचा वेग सहज वाढतो; मात्र त्यावर प्रभावी नियंत्रण नसल्याने अपघात वाढत आहेत, विशेषतः सावंगी इंटरचेंज ते हडस पिंपळगाव हा पट्टा अपघातांच्या दृष्टीने धोकादायक ठरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

समृद्धी महामार्गावर आता ‘आयटीएमएस’ची नजर

महामार्गावरील अपघातांवर नियंत्रणासाठी आयटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम) कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. २७ ते २९ डिसेंबरदरम्यान या प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. या अंतर्गत सीसीटीव्ही आणि एएनपीआर कॅमेरे बसवून वाहनांचे क्रमांक ओळखले जाणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ई-चालान पाठवले जाणार आहे, या प्रणालीत १७ प्रकारच्या वाहतूक गुन्ह्यांची नोंद होणार आहे. नियंत्रण केंद्र ठाणे जिल्ह्यातील आमने येथे असणार आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar: रिक्षाचालक संकटात! गॅस दरवाढीमुळे उत्पन्नाचा ताळमेळ बिघडला; भाडेवाढीसाठी RTO कडे धाव

समृद्धी महामार्गावरील अपघातांची आकडेवारी

२०२३३९० अपघात. १४ प्राणातिक अपघातांत ३२ मृत्यू. ५६ गंभीर अपघातांत १३१ जखमी, १५९ किरकोळ अपघातांत २७२ जखमी. १६१ अपघातांत जीवितहानी नाही.

२०२४ ४१६ अपघात. ३५ प्राणांतिक अपघातांत ४९ मृत्यू. ३३ गंभीर अपघातांत ११४ जखमी, १२८ किरकोळ अपघातांत २३८ जखमी. २२० अपघातात कुणीही जखमी नाही.

२०२५ ४९६ अपघात. २२ प्राणांतिक अपघातांत २८ मृत्यू. ४७ गंभीर अपघातांत १०० जखमी, १४८ किरकोळ अपघातांत २८७ जखमी. २७९ अपघातांत जीवितहानी नाही.

२०२६ (फेब्रुवारीपर्यंत) ६६ अपघात. ३ मृत्यु, ५ गंभीर अपघातांत ८ जखमी, २४ किरकोळ अपघातांत ५२ जखमी. ३४ अपघातांत कुणीही जखमी नाही.

८८ समृद्धीवरील अपघात रोखण्यासाठी आयटीएमएस प्रणाली कार्यान्वित होत आहे. प्रत्येक दोन किलोमीटरवर कॅमेरे बसवले जाणार असून वाहनांच्या वेगासह विविध बाबींची तपासणी केली जाईल, त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.”
– किशोर चौधरी, पोलिस निरीक्षक, महामार्ग,

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये औद्योगिक संकट! उद्योजकांची तातडीची बैठक; राज्य सरकारकडे करणार मागणी

Published On: Mar 12, 2026 | 03:19 PM

