  Iran Drone Attack On America 750 Sleeper Agent Cyber Attack On California Tech Company World War 3

अमेरिकेचा सर्वनाश! Iran चे 750 स्लीपर सेल उडवणार टेक कंपन्या; ‘या’ शहरावर ड्रोन अन्…; एकच खळबळ

इराणचे सैन्य कोणत्याही क्षणी अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया शहरावर हल्ला करू शकते. त्याबाबत अलर्ट जारी केला गेला आहे. अनेक मोठ्या कंपन्या इराणच्या टार्गेटवर आहेत.

Updated On: Mar 12, 2026 | 04:37 PM
अमेरिकेचा सर्वनाश! Iran चे 750 स्लीपर सेल उडवणार टेक कंपन्या; 'या' शहरावर ड्रोन अन्...; एकच खळबळ

इराण अमेरिकेवर हल्ला करण्याच्या तयारीत (फोटो- ai gemini)

अमेरिकेसाठी इराण ठरणार घातक 
इराण कॅलिफोर्नियावर हल्ला करण्याच्या तयारीत 
मोठ्या टेक कंपन्या इराणच्या निशाण्यावर

Iran Atack On America: इराण विरुद्ध अमेरिका अन् इस्त्रायल युद्धाचा आज 13 वा दिवस आहे. अमेरिकेने पहिल्याच दिवशी इराणच्या सर्वोच्च नेत्याला ठार मारले. त्यानंतर इराणचा पराभव होईल असे वाटले. मात्र इराण अजूनही ऐकण्यास तयार नाही. तो प्रत्येक हल्ल्याचे चोख प्रत्युत्तर देत आहे. आता तर इराण अमेरिकेच्या अगदी जवळ जाऊन पोहोचला आहे. इराण अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया शहरावर हल्ला करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांची चिंता वाढली आहे.

इराणच्या या खेळीमुळे अमेरिकेची झोप उडाली आहे. इराण अगदी अमेरिकेच्या जवळ जाऊन पोहोचली आहे. इराणचे सैन्य कोणत्याही क्षणी अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया शहरावर हल्ला करू शकते. त्याबाबत अलर्ट जारी केला गेला आहे. अनेक मोठ्या कंपन्या इराणच्या टार्गेटवर आहेत.

इराणचे 700 पेक्षा जास्त स्लीपर एजंट अमेरिकेत सक्रिय झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हे एजंट कोणत्याही क्षणी अमेरिकेच्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये सायबर हल्ला देखील करू शकतात. असे झाल्यास अमेरिकेचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. 750 स्लीपर एजंट अमेरिकेत असल्याचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मान्य केल्याचे समोर आले आहे. इराण कोणत्याही क्षणी कॅलिफोर्निया शहरावर ड्रोन हल्ला करण्याची शक्यता आहे.

Middle East War: युद्धाचा पहिला भारतीय बळी! इराकजवळ अमेरिकेच्या तेल टँकरवर इराणचा घातक हल्ला; 15 जणांना वाचवण्यात यश

अमेरिकेच्या तेल टँकरवर इराणचा हल्ला

मध्यपूर्वेतील युद्ध (US-Israel Iran War) आता अधिक भीषण आणि वैयक्तिक स्तरावर वेदनादायक होऊ लागले आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाची झळ आता थेट भारतीय कुटुंबांना बसू लागली आहे. ११ मार्च रोजी इराकच्या बसरा बंदराजवळ एका अमेरिकन तेल टँकरवर झालेल्या इराणच्या हल्ल्यात एका निष्पाप भारतीय क्रू मेंबरला आपला जीव गमवावा लागला आहे. ही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा संपूर्ण जगाचे लक्ष या युद्धाकडे लागले असून इंधनाच्या किमती गगनाला भिडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Strait of Hormuz: भारताच्या ‘त्या’ जहाजांचा विषय काय? Iran ने फेटाळला दावा; होर्मुझमध्ये झाला गेम?

सागरी व्यापारावर युद्धाचे सावट

गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या युद्धात सागरी व्यापार पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. इराणने इशारा दिला आहे की, जर त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर तेलाच्या किमती प्रति बॅरल २०० डॉलर्सपर्यंत नेण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जातील. होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि पर्शियन आखात आता मृत्यूचा सापळा बनले आहेत. आतापर्यंत या युद्धात सुमारे २००० पेक्षा जास्त लोकांनी आपला जीव गमावला आहे, ज्यात निरपराध नागरिकांची संख्या मोठी आहे.

Published On: Mar 12, 2026 | 04:33 PM

