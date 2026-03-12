Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • No Confidence Motion Against Lok Sabha Speaker Om Birla Rejected

अविश्वास ठराव नामंजूर; ओम बिरला पुन्हा सन्मानाने परतले लोकसभेत, विरोधकांना सुनावले खडेबोल

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला होता. हा अविश्वास ठराव नामंजूर झाल्यानंतर ते सभागृहामध्ये परत आले आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 04:25 PM
No-confidence motion against Lok Sabha Speaker Om Birla rejected

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्यावरील अविश्वास ठराव नामंजूर झाला (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ओम बिरला यांच्या विरोधातील अविश्वास ठराव नामंजूर
  • ओम बिरला लोकसभेच्या कामकाजामध्ये झाले सामील
  • नियमांपेक्षा पंतप्रधान किंवा विरोधी पक्षनेता मोठा नाही
No-confidence motion rejected : नवी दिल्ली : लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्यात आला होता. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीने मिळून हा ठराव आणला होता. काल (दि.11) यावर संसदेमध्ये जोरदार चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादंग झाल्यानंतर अविश्वास ठराव नामंजूर करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये ओम बिरला यांनी लोकसभेच्या कामकाजामध्ये न सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ठराव नामंजूर झाल्यानंतर ओम बिरला हे अध्यक्ष म्हणून पूर्ण सन्मानाने सभागृहामध्ये (Parliament of India) परत आले आहेत.

भारतीय संसदेच्या इतिहासात, सुमारे चार दशकांत पहिल्यांदाच लोकसभेच्या अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला. बुधवारी, जोरदार चर्चा आणि गदारोळानंतर विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव मोठ्या मतदानाने फेटाळण्यात आला. संपूर्ण घटनेदरम्यान सभागृहाच्या कामकाजापासून अनुपस्थित राहिलेले अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पुन्हा एकदा पदभार स्वीकारला आहे. यानंतर त्यांनी मौन सोडून विरोधकांचा जोरदार समाचार घेतला. विरोधी पक्षांच्या आरोपांवर सडेतोड उत्तर देत आपली बाजू मांडली. लोकशाही व्यवस्थेत “नियम” कोणत्याही वैयक्तिक पदावर विजय मिळवतात हे देखील स्पष्टपणे सांगितले.

हे देखील वाचा : विरोधकांनी संसदेत मांडली चूल! गॅस तुटवड्यावरुन सरकारवर आगपाखड

अविश्वास प्रस्तावाचा पराभव आणि ओम बिर्ला यांचा ‘नैतिक’ विजय

लोकसभा अध्यक्षांना हटवण्याचा प्रयत्न करणारा अविश्वास प्रस्ताव सुमारे ११८ विरोधी खासदारांच्या पाठिंब्याने मांडण्यात आला. विरोधी पक्षांचा मुख्य आरोप असा होता की ओम बिर्ला यांचे वर्तन “पक्षपाती” होते आणि ते सभागृहात निष्पक्षता राखण्यात अपयशी ठरले होते. तथापि, दोन दिवसांच्या जोरदार चर्चेनंतर, बुधवारी मतदानादरम्यान, सभापती जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वाखाली आवाजी मतदानात हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. पराभवानंतर, सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

हे देखील वाचा : लोकसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव दुर्दैवी! ‘सदन म्हणजे जत्रा नाही, नियमानेच….’; अमित शाह यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

‘पंतप्रधान किंवा विरोधी पक्षनेते दोघेही नियमांपेक्षा मोठे नाहीत

पुन्हा एकदा लोकसभेमध्ये आल्यानंतर ओम बिर्ला यांनी ठणकावून सांगितले की काही सदस्यांचा असा विश्वास आहे की विरोधी पक्षनेता (LoP) सभागृहाच्या वर आहे आणि कोणत्याही विषयावर बोलू शकतो, परंतु कोणालाही असा विशेषाधिकार नाही. पंतप्रधान असोत, मंत्री असोत, विरोधी पक्षनेता असोत किंवा इतर कोणताही सदस्य असोत, प्रत्येकाला नियमांनुसार बोलण्याचा अधिकार आहे. हे नियम सभागृहानेच बनवले आहेत आणि त्यांना ही व्यवस्था वारशाने मिळाली आहे, जी टिकवून ठेवण्याची त्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे मत ओम बिरला यांनी व्यक्त केले.

Web Title: No confidence motion against lok sabha speaker om birla rejected

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 04:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लोकसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव दुर्दैवी! ‘सदन म्हणजे जत्रा नाही, नियमानेच….’; अमित शाह यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
1

लोकसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव दुर्दैवी! ‘सदन म्हणजे जत्रा नाही, नियमानेच….’; अमित शाह यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

No-confidence motion : इंदिरा गांधींच्या नातवाचे काय हे ज्ञान…? रविशंकर यांनी लोकसभेत राहुल गांधींना धरले धारेवर
2

No-confidence motion : इंदिरा गांधींच्या नातवाचे काय हे ज्ञान…? रविशंकर यांनी लोकसभेत राहुल गांधींना धरले धारेवर

No-confidence motion : अविश्वास ठरावावर लोकसभेत जोरदार चर्चा; राहुल गांधींनी केले ‘हे’ गंभीर आरोप
3

No-confidence motion : अविश्वास ठरावावर लोकसभेत जोरदार चर्चा; राहुल गांधींनी केले ‘हे’ गंभीर आरोप

उद्या राजकारणात भूकंप येणार? संसदेत Om Birla यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव; BJP चा प्लॅन काय?
4

उद्या राजकारणात भूकंप येणार? संसदेत Om Birla यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव; BJP चा प्लॅन काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ST महामंडळात मेगाभरती! १७ पदांसाठी करता येणार अर्ज, लवकर करा अर्ज

ST महामंडळात मेगाभरती! १७ पदांसाठी करता येणार अर्ज, लवकर करा अर्ज

Mar 12, 2026 | 04:25 PM
अविश्वास ठराव नामंजूर; ओम बिरला पुन्हा सन्मानाने परतले लोकसभेत, विरोधकांना सुनावले खडेबोल

अविश्वास ठराव नामंजूर; ओम बिरला पुन्हा सन्मानाने परतले लोकसभेत, विरोधकांना सुनावले खडेबोल

Mar 12, 2026 | 04:25 PM
सांगली जिल्हा परिषदेत भाजपची ‘टांगती तलवार’; राष्ट्रवादीच्या भूमिकेकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष

सांगली जिल्हा परिषदेत भाजपची ‘टांगती तलवार’; राष्ट्रवादीच्या भूमिकेकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष

Mar 12, 2026 | 04:20 PM
गॅसचा तुटवडा भाजपा सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे, आंदोलन करून सरकारला धारेवर धरले पाहिजे; काँग्रेसचे आवाहन

गॅसचा तुटवडा भाजपा सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे, आंदोलन करून सरकारला धारेवर धरले पाहिजे; काँग्रेसचे आवाहन

Mar 12, 2026 | 04:20 PM
इराणला मोठा झटका! रशिया-चीनने फिरवली पाठ? भारतानेही कंबर कसली, UNSC मध्ये नेमकं काय घडलं?

इराणला मोठा झटका! रशिया-चीनने फिरवली पाठ? भारतानेही कंबर कसली, UNSC मध्ये नेमकं काय घडलं?

Mar 12, 2026 | 04:16 PM
Pratap Sarnaik : “एसटीच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास, प्रवाशांना आधुनिक सुविधा…”, प्रताप सरनाईक यांची माहिती

Pratap Sarnaik : “एसटीच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास, प्रवाशांना आधुनिक सुविधा…”, प्रताप सरनाईक यांची माहिती

Mar 12, 2026 | 04:07 PM
२०२६–२७ पासून राज्यात मराठी शाळांना येईल बळ! मंत्री दादा भुसे यांचा विश्वास

२०२६–२७ पासून राज्यात मराठी शाळांना येईल बळ! मंत्री दादा भुसे यांचा विश्वास

Mar 12, 2026 | 04:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mumbai : मुंबई बॉम्बस्फोटातील हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली, १९९३ च्या कटू आठवणींना उजाळा

Mar 12, 2026 | 03:46 PM
Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Raigad : अखेर रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला

Mar 12, 2026 | 03:43 PM
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM