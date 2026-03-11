Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chhatrapati Sambhajinagar: खुलताबाद पंचायत समितीत ‘अजब’ युती; भाजपचा सभापती तर ठाकरे गटाचा उपसभापती

खुलताबाद पंचायत समितीच्या रिक्त पदांसाठी झालेल्या निवडणुकीत मोठ्या नाट्यमय घडामोडी घडल्या. भाजपच्या सुनीता खंडागळे यांनी सभापती पदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला.

Updated On: Mar 11, 2026 | 12:54 PM
  • खुलताबाद पंचायत समितीच्या या दोन्ही कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या भाजप आणि शिवसेना ठाकरे गटांनी हातमिळवणी
  • खुलताबाद पंचायत समितीच्या रिक्त पदांसाठी झालेल्या निवडणुकीत मोठ्या नाट्यमय घडामोडी
  • प्रस्थापित नेत्यांना शह देण्यासाठी किंवा सत्तेचे समीकरण जुळवण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी हा टोकाचा निर्णय
Chhatrapati Sambhajinagar: राज्याच्या राजकारणात भाजप आणि शिवसेना ठाकरे गटात विस्तवही जात नाही. दोन्ही गटांकडून एकमेकांवर टिका करण्याची एकही संधी सोडली जात नाही. पण राजकारणात कोणीही कुणाचा कायमचा शत्रु नसतो, याचाही प्रत्यय आला आहे. खुलताबाद पंचायत समितीच्या या दोन्ही कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या भाजप आणि शिवसेना ठाकरे गटांनी हातमिळवणी करत सत्ता स्थापन केली आहे. या अनपेक्षित राजकीय खेळीमुळे जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्याच्या राजकीय वर्तुळात भुवया उंचावल्या आहेत.

LPG Gas Shortage :”नाल्यातून गॅस निर्मिती अन् पुन्हा एकदा बैलगाड्यांचे युग…! गॅस तुटवड्यावरुन खासदार संजय

सत्तेचे नवे समीकरण

खुलताबाद पंचायत समितीच्या रिक्त पदांसाठी झालेल्या निवडणुकीत मोठ्या नाट्यमय घडामोडी घडल्या. भाजपच्या सुनीता खंडागळे यांनी सभापती पदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवला. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या निवडणुकीत ठाकरे गटानेच भाजपच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिल्याने त्यांची निवड सहज झाली. सत्ता स्थापनेत उपसभापतीपद ठाकरे गटाच्या वाट्याला आले. ठाकरे गटाच्या मंदाबाई बद्रीनाथ वाकळे यांना उपसभापतीपद देण्यात आले.

दरम्यान, राज्याच्या राजकारणात महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात अटीतटीचा संघर्ष असतानाही खुलताबादमध्ये स्थानिक पातळीवरील प्रस्थापित नेत्यांना शह देण्यासाठी किंवा सत्तेचे समीकरण जुळवण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी हा टोकाचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. या ‘अजब’ युतीमुळे केवळ स्थानिक नेतेच नव्हे, तर विरोधकही चक्रावून गेले आहेत.

 

पुणेकरांनो, थकीत प्रॉपर्टी टॅक्स लवकर भरा; अन्यथा कडक कारवाई केली जाणार

स्थानिक समीकरणांसाठी ‘टोकाचा’ निर्णय:

पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवर नेते एकमेकांवर विखारी टीका करत असताना, खुलताबादमध्ये मात्र दोन्ही गटाचे कार्यकर्ते एकत्र येऊन जल्लोष करताना दिसले. स्थानिक पातळीवरील प्रस्थापित नेत्यांना शह देण्यासाठी आणि सत्तेचे गणित जुळवण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी हा टोकाचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. या अनपेक्षित युतीमुळे राजकीय विश्लेषकांच्याही भुवया उंचावल्या आहेत.

इतर पक्षांची कोंडी:

खुलताबादमधील या नव्या समीकरणामुळे इतर स्थानिक पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांची मोठी कोंडी झाली आहे. या युतीचा थेट परिणाम छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या आगामी राजकारणावर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पण ही युती केवळ या विशिष्ट निवडणुकीपुरती मर्यादित आहे की आगामी नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही हा ‘खुलताबाद पॅटर्न’ पाहायला मिळणार? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

 

Web Title: Surprising alliance bjp and shiv sena ubt join hands in khultabad

