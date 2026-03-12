Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
फक्त 49,999 रुपयात… अभी आयेगा ना मजा! TVS ने सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर केली लाँच; रेंज तर….

TVS Orbiter V1 Price: कंपनीने आपल्या लोकप्रिय 'ऑर्बिटर' (Orbiter) श्रेणीतील सर्वात स्वस्त प्रकार 'ऑर्बिटर V1' (Orbiter V1) भारतीय बाजारात सादर केला आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 04:42 PM
देशातील आघाडीची दुचाकी उत्पादक कंपनी टीव्हीएस मोटर्सने (TVS Motors) इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात मोठा धमाका केला आहे. कंपनीने आपल्या लोकप्रिय ‘ऑर्बिटर’ (Orbiter) श्रेणीतील सर्वात स्वस्त प्रकार ‘ऑर्बिटर V1’ (Orbiter V1) भारतीय बाजारात सादर केला आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीने ग्राहकांसाठी ‘बॅटरी-एज-ए-सर्व्हिस’ (BaaS) हे नवीन ओनरशिप मॉडेल आणले असून, यामुळे या स्कूटरची सुरुवातीची किंमत अवघ्या ४९,९९९ रुपयांपासून सुरू होत आहे.

वेगवान चार्जिंग आणि दमदार परफॉर्मन्स

TVS ऑर्बिटर V1 मध्ये १.८ kWh क्षमतेचा बॅटरी पॅक देण्यात आला आहे. हा स्कूटर एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ८६ किमीची (IDC रेंज) धाव घेतो. या नवीन मॉडेलचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याचा चार्जिंग वेळ. बॅटरीचा आकार लहान असल्याने ही स्कूटर अवघ्या २ तास २० मिनिटांत ० ते ८० टक्के चार्ज होऊ शकते. या तुलनेत ऑर्बिटर V2 ला चार्जिंगसाठी ४ तास १० मिनिटे लागतात. ज्यांना शहरात कमी अंतरासाठी प्रवास करायचा आहे, त्यांच्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरत आहे.

आधुनिक फीचर्स आणि तंत्रज्ञानाची जोड

किंमत कमी असली तरी TVS ने फीचर्समध्ये कोणतीही तडजोड केलेली नाही. ऑर्बिटर V1 मध्ये V2 प्रमाणेच अनेक प्रगत वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत:

  • स्मार्ट कनेक्टिव्हिटी: LCD डिजिटल क्लस्टरसह मोबाइल ॲप कनेक्टिव्हिटी, ज्यामुळे टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन आणि कॉल/SMS अलर्ट मिळतात.
  • सुरक्षा फीचर्स: यामध्ये अँटी-थेफ्ट अलार्म, क्रॅश अलर्ट, फॉल अलर्ट आणि जिओ-फेंसिंग यांसारखी ‘प्रोअॅक्टिव्ह सेफ्टी’ फीचर्स आहेत.
  • राइडिंग मोड्स: उत्तम ड्रायव्हिंग अनुभवासाठी इको आणि पॉवर मोडसह हिल-होल्ड असिस्ट, क्रूझ कंट्रोल आणि पार्किंग असिस्ट (रिव्हर्स फंक्शन) उपलब्ध आहे.
  • स्टोरेज: यात ८४५ मिमी लांब फ्लॅट सीट आणि ३४ लिटरची मोठी अंडर-सीट स्टोरेज स्पेस मिळते.

काय आहे ‘बॅटरी-एज-ए-सर्व्हिस’ (BaaS) मॉडेल?

TVS ने ग्राहकांवरील बॅटरीच्या किमतीचा भार कमी करण्यासाठी BaaS (Battery-as-a-Service) पर्याय दिला आहे. या अंतर्गत ग्राहक बॅटरीची पूर्ण किंमत सुरुवातीला न भरता, ती मासिक शुल्कावर वापरू शकतात.

  • मासिक शुल्क: हा प्लॅन दरमहा ८६२ रुपयांपासून सुरू होतो.
  • फायदे: यामध्ये ५ वर्षे किंवा ७०,००० किमीपर्यंतची वॉरंटी आणि अमर्यादित मासिक वापराची सुविधा मिळते.

जर एखाद्या ग्राहकाला BaaS पर्यायाशिवाय ही स्कूटर खरेदी करायची असेल, तर त्याची एक्स-शोरूम किंमत ८४,५०० रुपये आहे. हे मॉडेल ऑर्बिटर V2 पेक्षा सुमारे १५,००० रुपयांनी स्वस्त आहे.

निष्कर्ष: सर्वसामान्यांचे इलेक्ट्रिक स्वप्न होणार पूर्ण

कमी किंमत, जलद चार्जिंग आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यामुळे TVS ऑर्बिटर V1 मध्यमवर्गीय ग्राहकांच्या पसंतीस उतरण्याची शक्यता आहे. वाढत्या पेट्रोलच्या किमतींपासून सुटका मिळवण्यासाठी हा एक शाश्वत आणि किफायतशीर पर्याय म्हणून समोर आला आहे.

Published On: Mar 12, 2026 | 04:42 PM

