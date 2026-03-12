फक्त 49,999 रुपयात… अभी आयेगा ना मजा! TVS ने सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर केली लाँच; रेंज तर….

TVS ऑर्बिटर V1 मध्ये १.८ kWh क्षमतेचा बॅटरी पॅक देण्यात आला आहे. हा स्कूटर एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ८६ किमीची (IDC रेंज) धाव घेतो. या नवीन मॉडेलचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याचा चार्जिंग वेळ. बॅटरीचा आकार लहान असल्याने ही स्कूटर अवघ्या २ तास २० मिनिटांत ० ते ८० टक्के चार्ज होऊ शकते. या तुलनेत ऑर्बिटर V2 ला चार्जिंगसाठी ४ तास १० मिनिटे लागतात. ज्यांना शहरात कमी अंतरासाठी प्रवास करायचा आहे, त्यांच्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरत आहे.
TVS Motor Company has launched the TVS Orbiter V1, expanding its electric scooter lineup with a more affordable option. Priced from ₹49,999 (ex-showroom) with the BaaS model & ₹84,500 (ex-showroom) without the BaaS model. Key Highlights * Powered by a 1.8 kWh battery pack
*… pic.twitter.com/2yTpBlEw2i — 91Wheels.com (@91wheels) March 12, 2026
किंमत कमी असली तरी TVS ने फीचर्समध्ये कोणतीही तडजोड केलेली नाही. ऑर्बिटर V1 मध्ये V2 प्रमाणेच अनेक प्रगत वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत:
ना घर का ना घाट का…! देशात निम्म्याहून अधिक वाहने इन्शुरन्स विना, संसदेत दिली सरकारने माहिती
TVS ने ग्राहकांवरील बॅटरीच्या किमतीचा भार कमी करण्यासाठी BaaS (Battery-as-a-Service) पर्याय दिला आहे. या अंतर्गत ग्राहक बॅटरीची पूर्ण किंमत सुरुवातीला न भरता, ती मासिक शुल्कावर वापरू शकतात.
जर एखाद्या ग्राहकाला BaaS पर्यायाशिवाय ही स्कूटर खरेदी करायची असेल, तर त्याची एक्स-शोरूम किंमत ८४,५०० रुपये आहे. हे मॉडेल ऑर्बिटर V2 पेक्षा सुमारे १५,००० रुपयांनी स्वस्त आहे.
कमी किंमत, जलद चार्जिंग आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यामुळे TVS ऑर्बिटर V1 मध्यमवर्गीय ग्राहकांच्या पसंतीस उतरण्याची शक्यता आहे. वाढत्या पेट्रोलच्या किमतींपासून सुटका मिळवण्यासाठी हा एक शाश्वत आणि किफायतशीर पर्याय म्हणून समोर आला आहे.
तुम्हीही SUV खरेदी करण्याच्या विचारात असाल तर थांबा! Volkswagen घेऊन येत आहे Taigun Facelift; क्लासी बदल