छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वाढला उन्हाचा कडाका; प्रशासनाने उचलले ‘हे’ महत्त्वाचे पाऊल

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यात मार्च ते जून या कालावधीत उन्हाची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. वाढत्या तापमानामुळे उष्माघाताचा धोका निर्माण होऊ शकतो, ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हाभरात 53 उष्माघात कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून उन्हाची तीव्रता वाढली आहे. तापमान ४१ अंशाच्या वर पोहोचले आहे. सकाळी १० ते सायंकाळी ४ या वेळेत घराबाहेर पडणे अवघड होऊन बसले आहे. अशावेळी उष्माघाताची शक्यता अधिक वाढते. यामुळे पुढील धोके लक्षात घेता जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातर्फे जिल्हाभरातील ५३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये उष्माघात कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनामार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे.
दरम्यान, उष्माघात टाळण्यासाठी आणि लक्षणे दिसल्यास तातडीने काय करावे, याबाबत जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. उन्हाळ्यामध्ये शेतात किंवा इतर कष्टाची मजुरीची कामे प्रदीर्घ काळ करणे. कारखान्यातील बॉयलर रूम किंवा जास्त तापमान असलेल्या खोलीत काम करणे. अंगाला घट्ट बसणाऱ्या कपड्यांचा वापर करणे. सतत वाढत्या तापमानाशी थेट संपर्क येणे यामुळे उष्माघाताचा धोका अधिक बळावतो.
कष्टाची कामे तापमान कमी असताना करावीत
कष्टाची कामे सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी तापमान कमी असताना करावीत. जास्त उन्हात काम करणे टाळावे. भरपूर पाणी प्यावे. ओआरएस आणि सरबताचा वापर करावा. उष्णता शोषून घेणारे गडद किंवा काळे कपडे टाळावेत, त्याऐवजी सैल पांढऱ्या रंगाचे सुती कपडे वापरावेत. उन्हात बाहेर जाताना गॉगल्स, टोपी, टॉवेल किंवा फेटा यांचा वापर करावा. काम करताना मधून-मधून सावलीत विश्रांती घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
ही लक्षणे दिसल्यास सावध व्हा…
– अतिशय थकवा येणे, ताप येणे आणि त्वचा कोरडी पडणे.
– भूक न लागणे, चक्कर येणे, डोकेदुखी आणि निरुत्साही वाटणे.
– रक्तदाब वाढणे, मानसिक अस्वस्थता किंवा बेशुद्धावस्था येणे.
– रुग्णास तात्काळ हवेशीर किंवा वातानुकूलित खोलीत ठेवा. खोलीत पंखा किंवा कुलर सुरू करा. शरीराचे तापमान कमी करण्यासाठी रुग्णास थंड पाण्याने – – अंघोळ घाला किंवा कपाळावर थंड पाण्याच्या पट्ट्या किंवा आइसपॅक ठेवा. लक्षणे दिसताच काम थांबवून जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार घ्या.