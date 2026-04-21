कोळसा खाणींमुळे वाढले प्रदूषण! नागरिकांचा श्वास गुदमरतोय; धुळीवर नियंत्रणासाठी हवी ठोस उपाययोजना

वणी तालुक्यातील वेकोलिच्या कोळसा खाणीत मोठ्या प्रमाणात धूळ प्रदूषण होत असल्याने येथे काम करणाऱ्या कामगारांसह परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांचा नफा मिळविणाऱ्या वेकोलि प्रशासनाने धुळीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मात्र वेकोलीच्या नियोजन शुन्य धोरणामुळे धूळ नियंत्रणाची तोकडी उपाययोजना नागरिकांना जीवघेणी ठरत आहेत. वणी तालुक्यात वेकोलिच्या मोठ्या प्रमाणात खुल्या कोळसा खाणी आहेत. साखरा, कोलगाव, मुंगोली, नायगाव, उकणी, निलजई, माथोली या परिसरात दगडी कोळश्याचे मोठ्या प्रमाणात साठे उपलब्ध असल्याने वेकोलिने या परिसरात खुल्या कोळसा खाणी निर्माण केल्या आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
मात्र कोळसा खाण तयार करताना परिसरात धूळ होणार नाही, यांची काळजी वेकोलि प्रशासनाने घेणे आवश्यक आहे. कोळसा खाणीतून होणाऱ्या जीवघेण्या प्रदूषणाने कामगारांसह परिसरातील साखरा, मुंगोली, कोलगाव, कैलाशनगर, माथोली या गावातील नागरिकांना धूळीचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो आहे. मात्र वेकोलि प्रशासनाकडून थातूरमातूर पाणी मारून धुळीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केविलवाणा प्रयत्न करण्यात येतो. परंतु कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात वेकोलि प्रशासन अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहेत. कोळश्याच्या धुळीमुळे प्रदूषण वाढल्याने कामगारांसह परिसरातील नागरिकांना धोका निर्माण झाला आहे.
कोळसा खाणीतून कोळसा वाहून नेताना वाहनांवर ताडपत्री झाकणे आवश्यक असते. मात्र वेकोलि प्रशासन नियम धाब्यावर बसवून कोळसा वाहतूक करीत असल्याने कोळसा रस्त्यावर खाली पडून धूळ प्रदूषण होत आहे. त्याचा नाहक त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो. मात्र वेकोलिकडून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात धूळ प्रदूषण करण्यात येत असूनही या गंभीर बाबीकडे प्रदूषण मंडळाचे दुर्लक्ष का होतेय, हे एक कोडंच आहे.
वणी क्षेत्राअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात खुल्या कोळसा खाणींचे जाळे निर्माण झाले आहे. धुळीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी वेकोलिने फॉग मशीन, पाणी मारण्यासाठी पाणी टँकर आहे मात्र ते निरुपयोगी ठरत आहे. यात वेकोलि प्रशासन लाखो रुपये खर्च करून विविध उपाययोजना करीत आहे मात्र अद्यापही धुळीच्या नियंत्रणावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करता आली नाही.