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बसस्थानक परिसरात अवैध वाहतुकीवर दणका! २०० मीटर परिसरात नियमभंग करणाऱ्या वाहनांची थेट जप्ती

Updated On: Jul 14, 2026 | 09:31 PM IST
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सारांश

बुलढाणा जिल्ह्यातील एसटी बसस्थानक परिसरातील अवैध प्रवासी वाहतुकीवर प्रशासनाने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. पोलिस आणि आरटीओच्या संयुक्त पथकांकडून जिल्हाभरात कठोर कारवाई केली जात आहे.

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फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • संयुक्त पथकांकडून जिल्हाभरात कठोर कारवाई केली जात आहे.
  • ऑटो रिक्षा चालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
  • एसटी स्थानक परिसरात शिस्त राखण्यासाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
एसटी बसस्थानक परिसरातील अवैध प्रवासी वाहतूक, अनधिकृत पार्किंग आणि वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी बुलढाणा जिल्हा प्रशासनाने विशेष धडक मोहीम सुरू केली आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि पोलिस उपमहानिरीक्षक डॉ. प्रियंका नारनीरे यांच्या निर्देशानुसार पोलिस व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) संयुक्त पथकांकडून जिल्हाभरात कठोर कारवाई केली जात आहे.

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प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, एसटी बसस्थानकाच्या २०० मीटर परिसरात अनधिकृत प्रवासी वाहतूक, प्रवासी चढवणे-उतरणे किंवा नियमबाह्य पार्किंग आढळल्यास संबंधित वाहनांवर थेट जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे खासगी ट्रॅव्हल्स, वडाप, काळी-पिवळी टॅक्सी आणि ऑटो रिक्षा चालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात ५ ते १५ जूनदरम्यान ३०६ वाहनांवर कारवाई करून ४ लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला. त्यानंतर १ ते १० जुलै या दहा दिवसांत आणखी २७० वाहनांवर कारवाई करत लाखो रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. संबंधित वाहनचालकांना वाहतूक नियमांचे पालन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

प्रशासनाच्या मते, बसस्थानक परिसरातील अवैध वाहतुकीमुळे वाहतूक कोंडी वाढत होती. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. काही ठिकाणी प्रवाशांना जबरदस्तीने खासगी वाहनांत बसविण्याच्या तक्रारीही समोर आल्या होत्या. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि एसटी स्थानक परिसरात शिस्त राखण्यासाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

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या कारवाईचा सकारात्मक परिणाम एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नावरही झाला असून, अवैध प्रवासी वाहतुकीवर नियंत्रण आल्याने बुलढाणा एसटी विभागाच्या महसुलात तब्बल ७४ लाख रुपयांची वाढ झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. नागरिकांनी एसटी स्थानक परिसरात नियमांचे पालन करून अधिकृत एसटी सेवेचा वापर करावा, असे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे.

Web Title: Crackdown on illegal transport in the bus station area vehicles violating rules within a 200 meter radius to be directly confiscated

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Published On: Jul 14, 2026 | 09:31 PM

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