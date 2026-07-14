डॉक्टर मारहाण प्रकरणात रमेश म्हात्रेंना दिलासा; 50 हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर

डोंबिवलीतील शासकीय रुग्णालयात डॉक्टरांना मारहाण केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले शिवसेना शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कल्याण न्यायालयाने त्यांना 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे.
डॉक्टरांवरील हल्ल्याप्रकरणी रमेश म्हात्रे आणि इतर आरोपींना अटक करण्यात आली होती. यापूर्वी न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर रमेश म्हात्रे यांनी कल्याण न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला.
सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाच्या वकिलांनी संबंधित गुन्ह्यांपैकी एका प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असून त्यात अनेक आरोपी असल्याचे सांगत जामीन देण्याची मागणी केली. तसेच म्हात्रे यांच्या प्रकृतीचा मुद्दा उपस्थित करत, त्यांना एकच किडनी असल्याचा वैद्यकीय दाखलाही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला.
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दुसरीकडे, सरकारी वकिलांनी जामीन दिल्यास आरोपी फिर्यादी आणि साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो, असा युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने रमेश म्हात्रे यांना 50 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
रमेश म्हात्रे यांच्यासोबत अटक करण्यात आलेल्या इतर आरोपींकडून अद्याप जामीन अर्ज दाखल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या जामिनाबाबतचा निर्णय पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालय घेणार आहे.
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डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर शासकीय रुग्णालयात घडलेल्या या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मोठा संताप व्यक्त करण्यात आला होता. एका महिला डॉक्टरसह नर्स आणि इतर कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर आहे.
या प्रकरणी विष्णुनगर पोलिसांनी सुरुवातीला तिघांना अटक केली होती. त्यानंतर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनाही अटक करण्यात आली होती.