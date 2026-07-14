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Mumbai Hotels FDA Raid: तुकाराम मुंढेंचा मोठा धडाका! मुंबईतील ‘या’ ३ नामांकित हॉटेल्सचे परवाने निलंबित; अमरावतीतही मोठी कारवाई

Updated On: Jul 14, 2026 | 09:14 PM IST
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सारांश

Mumbai Hotels FDA Action: मुंबईतील प्रसिद्ध शालिमार, नूर मोहम्मदी आणि रहमानिया हॉटेलचे अन्न परवाने एफडीएने निलंबित केले आहेत. अन्नसुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवल्याने एफडीएने ही धडक कारवाई केली.

तुकाराम मुंढेंचा मोठा धडाका! मुंबईतील 'या' ३ नामांकित हॉटेल्सचे परवाने निलंबित (Phtoo Credit- X)

तुकाराम मुंढेंचा मोठा धडाका! मुंबईतील 'या' ३ नामांकित हॉटेल्सचे परवाने निलंबित (Phtoo Credit- X)

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विस्तार
  • तुकाराम मुंढेंचा मोठा धडाका!
  • मुंबईतील ‘या’ ३ नामांकित हॉटेल्सचे परवाने निलंबित
  • अमरावतीतही मोठी कारवाई
मुंबई: अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून संपूर्ण राज्यभरात भेसळयुक्त आणि अस्वच्छ अन्नपदार्थ विक्री करणाऱ्यांविरोधात जोरदार मोहीम उघडली आहे. याच धडाकेबाज कारवाईचा पुढचा टप्पा आता मुंबईत पाहायला मिळाला आहे. १३ जुलै २०२६ रोजी एफडीएच्या पथकाने केलेल्या अचानक तपासणीत अन्नसुरक्षेचे (Food Safety) गंभीर उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी मुंबईतील भेंडीबाजार आणि उमरखाडी परिसरातील तीन नामांकित हॉटेल्सचे अन्न परवाने (Food Licenses Suspended) निलंबित करण्यात आले आहेत. तर अमरावतीमधील एका प्रसिद्ध आस्थापनाला वैध परवान्याअभावी व्यवसाय तात्काळ बंद करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे.

शालिमार हॉटेलवर मोठी कारवाई

एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबईतील या अत्यंत लोकप्रिय हॉटेल्सची तपासणी केली असता, तिथे स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा मानकांचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचे निदर्शनास आले. भेंडीबाजार येथील प्रसिद्ध ‘शालिमार हॉस्पिटॅलिटी’ला एफडीएकडून यापूर्वीच सुधारणा नोटीस देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही हॉटेल व्यवस्थापनाने सुधारणा केली नाही आणि तपासणीत तब्बल २५ गंभीर त्रुटी जशाच्या तशा आढळल्याने १४ जुलै २०२६ रोजी त्यांचा परवाना निलंबित करण्यात आला.

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नूर मोहम्मदी आणि रहमानिया रेस्टॉरंटचा कारभार चव्हाट्यावर

‘नूर मोहम्मदी’ हॉटेलच्या किचनमध्ये प्रचंड अस्वच्छता, खाद्यतेलाचे काळे थर आणि माश्या-कीटकांचा मुक्त वावर आढळला. तर उमरखाडी येथील ‘रहमानिया रेस्टॉरंट’मध्ये गंजलेली उपकरणे आणि निकृष्ट साठवणूक आढळून आली. या दोन्ही हॉटेल्समध्ये ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेची कोणतीही चाचणी केली नव्हती. त्यामुळे यांचे परवाने तात्काळ निलंबित करण्यात आले.

अमरावतीच्या ‘अमरावती दरबार’ला व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश

मुंबईव्यतिरिक्त एफडीएने विदर्भातही आपला मोर्चा वळवला आहे. अमरावती येथील प्रसिद्ध ‘अमरावती दरबार’ या हॉटेलची तपासणी केली असता, हे आस्थापन कोणत्याही वैध अन्न परवान्याविना बेकायदेशीरपणे व्यवसाय चालवत असल्याचे उघड झाले. याची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने या हॉटेलला त्यांचा व्यवसाय तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील जनतेला सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळावे यासाठी एफडीए आगामी काळातही अशा प्रकारच्या आकस्मिक मोहिमा आणि कडक कारवाई सुरूच ठेवणार असल्याचे प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

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Web Title: Tukaram mundhe takes strong action licenses of three renowned mumbai hotels suspended major crackdown in amravati too

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Published On: Jul 14, 2026 | 08:58 PM

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