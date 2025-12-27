Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Development Works In Sangamner Taluka Worth Rs 51 Crore Begin Today In The Pressence Of Radhakrishna Vikhe Patil And Amol Khatal

राज्य सरकारचे संगमनेरकडे विशेष लक्ष! तब्बल 51 कोटींच्या विकासकामांना आजपासून सुरुवात

आज म्हणजेच दिनांक २७ डिसेंबर 2025 रोजी पालकमंत्री विखे पाटील आणि आमदार खताळ यांच्या उपस्थितीत संगमनेर तालुक्यातील विकासकामांना आजपासून सुरुवात झाली आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 06:45 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • संगमनेर तालुक्यात विविध विकासकामांना प्रारंभ
  • 51 कोटींच्या विकासकामांना आजपासून सुरुवात
  • पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार अमोल खताळ यांची उपस्थिती
संगमनेर तालुक्यातील निळवंडे, तळेगाव, मालदाड, गुंजाळवाडी, वडगाव लांडगा, धांदरफळ खुर्द, चंदनापुरी, हिवरगाव पावसा आणि पिंपरणे या गावांमध्ये जिल्हा नियोजन निधी व आमदार निधीतून मंजूर झालेल्या सुमारे 51 कोटी 39 लाख रुपयांच्या विविध विकासकामांचा शुभारंभ आणि लोकार्पण सोहळा शनिवार, दिनांक 27 रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम राज्याचे जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार अमोल खताळ यांच्या हस्ते सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरू होणार असून, संध्याकाळी पिंपरणे येथे भव्य जाहीर सभेने त्याची सांगता होणार आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत उर्ध्व प्रवरा (निळवंडे) प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्यावरील मुख्य रस्ता पुलाचे बांधकाम, तसेच जलसंपदा व लघु पाटबंधारे विभागामार्फत निळवंडे डाव्या कालव्यावरील निमगाव भोजापूर, सायखिंडी, वेल्हाळे, घुलेवाडी, खांजापूर, कुरण, तळेगाव आदी ठिकाणांवरील दहा लोखंडी पुलांचे लोकार्पण होणार आहे. यासाठी 4 कोटी 58 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.

Navi Mumbai Election : नवी मुंबईत आढळले 13,336 दुबार मतदार

तळेगाव येथे 1 कोटी 60 लाख रुपयांच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन, मालदाड येथे विविध विकासकामांचे भूमिपूजन तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत रस्त्याचे लोकार्पण (17 कोटी 29 लाख), गुंजाळवाडी येथील 1 कोटी 90 लाख रुपयांच्या विकासकामांचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. वडगाव लांडगा येथे विविध विकासकामांचे तसेच निळवंडे डावा कालव्यावरील एस्केपचे भूमिपूजन (5 कोटी 21 लाख) होणार आहे.

धांदरफळ खुर्द येथे विविध विकासकामांचे भूमिपूजन व कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लोकार्पण सोहळा होणार असून, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा दोन अंतर्गत मिर्झापूर ते धांदरफळ खुर्द या रस्त्यासाठी 6 कोटी 59 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ वितरण

धांदरफळ खुर्द येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत 33 लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर, अवजारे व स्प्रेयरसाठी 35 लाख 25 हजार रुपये, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत 8 लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांप्रमाणे एकूण 16 लाख रुपये, तसेच MIDH योजनेअंतर्गत हरितगृह व शेडनेटसाठी 14 लाभार्थ्यांना 1 कोटी 53 लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे.

‘तारा’चा अचानक बदलला मूड; 45 मिनिटांत मगरींना चकवा देत तब्बल…, चांदोलीत रंगला थरार

आज होणार विविध विकासकामांचे भूमिपूजन

चंदनापुरी येथे 3 कोटी 81 लाख रुपयांच्या विकासकामांचे भूमिपूजन, हिवरगाव पावसा येथे निळवंडे उजव्या कालव्यावरील 18 लोखंडी पुलांचे तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुलांचे लोकार्पण (5 कोटी 8 लाख) होणार आहे. याशिवाय पिंपरणे येथे विविध विकासकामांचे भूमिपूजन तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत पिंपरणे ते कोळवाडी रस्त्याचे लोकार्पण (10 कोटी 64 लाख) करण्यात येणार आहे. एकूण 51 कोटी 39 लाख रुपयांच्या विकासकामांचा हा संगमनेर तालुक्यात भव्य शुभारंभ झाला आहे.

Web Title: Development works in sangamner taluka worth rs 51 crore begin today in the pressence of radhakrishna vikhe patil and amol khatal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 06:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
1

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या
2

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?
3

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

Ahilyanagar News: नगर-मनमाड महामार्गावर वाहतूक कोंडी! सुजय विखे पाटलांकडून आढावा
4

Ahilyanagar News: नगर-मनमाड महामार्गावर वाहतूक कोंडी! सुजय विखे पाटलांकडून आढावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM