Salim Khan यांची प्रकृती अचानक बिघडली; Salman Khan वडिलांच्या काळजीने तातडीने रूग्णालयात

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध लेखक आणि सलमान खानचे वडील सलीम खान यांची प्रकृती अचानक बिघडली असून त्यांना तातडीने मुंबईतील लीलावती रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. वडिलांच्या तब्येतीची बातमी मिळताच सलमान खान रुग्णालयात दाखल झाला. त्यांच्या बिघडत्या प्रकृतीमुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड चिंता निर्माण झाली आहे आणि ते त्यांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करत आहेत.
दरम्यान सलीम खान यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती समोर येत आहे, त्यांच्या कुटुंबियांनी त्यांच्या रुग्णालयात दाखल होण्याच्या मूळ कारणाबद्दल अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही. सलीम यांच्या रुग्णालयात दाखल झाल्याची बातमी येताच, चाहत्यांनी सोशल मीडियावर चिंता व्यक्त केली आणि त्यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना केली. सलीम ९० वर्षांचे आहेत आणि त्यांना हिंदी चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासातील सर्वात प्रभावशाली लेखकांपैकी एक मानले जाते.
सलमान खानचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये सलमान त्याच्या गाडीतून वडिलांना भेटण्यासाठी धावत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याच्या चेहऱ्यावर निराशा स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
View this post on Instagram
Dhurandhar: The Revenge रिलीजआधीच अडचणीत; आदित्य धरच्या प्रॉडक्शन हाऊसवर BMC ने साधला निशाणा
सलीम खान यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाले तर, ते ९० वर्षांचे आहेत. सलीम खान यांचा जन्म नोव्हेंबर १९३५ मध्ये इंदूर येथे झाला. १९६४ मध्ये सलीम खान यांनी सुशीला चरकशी लग्न केले, ज्यांचे नाव नंतर सलमा खान ठेवण्यात आले. या लग्नापासून या जोडप्याला चार मुले आहेत: तीन मुले सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान आणि एक मुलगी अलविरा खान. सलीम खान यांनी अर्पिता नावाची मुलगी दत्तक घेतली, ज्यामुळे ते पाच मुलांचे वडील झाले. पहिल्या लग्नानंतर काही वर्षांनी सलीम यांनी अभिनेत्री हेलनशीही लग्न केले.
Bigg Boss Marathi 6: ‘तिच्या अपेक्षा खूप होत्या…’ तन्वीसोबतच्या नात्याबद्दल स्पष्टच म्हणाला आयुष; राकेश बापटलाही म्हटले Flipper