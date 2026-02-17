Trivalent or Quadrivalent? फ्लू लसीतील ‘हा’ बदल समजून घ्या, नेमके कशासाठी आणि का महत्त्वाचे

फ्लू लसीकरण का महत्त्वाचे?
इन्फ्लुएन्झा म्हणजेच फ्लू हा दरवर्षी पसरणारा विषाणूजन्य आजार असून, काही वेळा तो न्यूमोनिया तसेच गंभीर श्वसन संसर्गाचे कारण ठरू शकतो. लहान मुलं, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि कमी प्रतिकारशक्ती असलेल्या रुग्णांना फ्लूचा धोका अधिक असतो. वेळीच फ्लूची लस घेतल्यास आजाराची तीव्रता आणि रुग्णालयात दाखल होण्याचा धोका आणि गुंतागुंत कमी करता येते.
देशात इन्फ्लुएन्झा H3N2 चा वाढता धोका, व्हायरसमुळे आत्तापर्यंत 9 जणांना मृत्यू, 2 जण महाराष्ट्रातील; आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेणार महत्त्वाची बैठक
क्वाड्रायव्हॅलेंट फ्लू लस म्हणजे काय?
क्वाड्रायव्हॅलेंट फ्लू लस चार प्रकारच्या फ्लू विषाणूंविरुद्ध संरक्षण देते. यामध्ये –
ट्रायव्हॅलेंट फ्लू लस तीन प्रकारच्या फ्लू विषाणूंविरुद्ध संरक्षण देते. यामध्ये –
इन्फ्लुएंझाची लक्षणे दिसल्यास लगेचच उपचार करून घ्यावेत : आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत
नेमका काय झालाय बदल?
जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) 2025–26 च्या फ्लू हंगामासाठी पुन्हा ट्रायव्हॅलेंट फ्लू लसीची शिफारस केली आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे इन्फ्लुएन्झा बी मधील ‘यामागाटा’ प्रकार 2020 नंतर जगात कुठेही आढळलेला नाही. त्यामुळे त्या प्रकाराविरुद्ध लस देण्याची गरज सध्या उरलेली नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, दोन्ही लसी सुरक्षित आणि प्रभावी आहेत. काही देशांमध्ये अद्याप क्वाड्रायव्हॅलेंट लस वापरात आहे, कारण तेथे साठा आणि नियामक परवानग्या उपलब्ध आहेत. मात्र कोणती लस घ्यावी, याचा निर्णय डॉक्टरांनी रुग्णाची प्रकृती पाहून घ्यावा.
ट्रायव्हॅलेंट आणि क्वाड्रायव्हॅलेंट दोन्ही फ्लू लसी या फ्लूपासून संरक्षण देण्यासाठी उपयुक्त आहेत. क्वाड्रायव्हॅलेंट लस व्यापक प्रमाणात संरक्षण देते, तर ट्रायव्हॅलेंट लस ही कमी खर्चात अधिक उत्पादनक्षम ठरते. दरवर्षी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अभ्यासाच्या आधारे लसीतील विषाणूंची निवड करते. त्यामुळे तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन वेळीच फ्लू लसीकरण करणे हे मुलं आणि संपूर्ण कुटुंबाच्या आरोग्यासाठी गरजेचे आहे, असे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.