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Buldhana News : गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी कटिबद्ध व्हा; शिक्षक उद्बोधन कार्यशाळेत शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांचे आवाहन

Updated On: Jun 26, 2026 | 09:51 PM IST
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सारांश

कार्यशाळेत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांनी शिक्षकांनी गुणवत्तापूर्ण, मूल्याधिष्ठित आणि विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणासाठी कटिबद्ध राहण्याचे आवाहन केले. शाळा, वर्ग आणि विद्यार्थी या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देण्यावर त्यांनी भर दिला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

 

बुलढाणा पंचायत समितीअंतर्गत जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांसाठी आयोजित एकदिवसीय शिक्षक उद्बोधन कार्यशाळेत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांनी आगामी शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर गुणवत्तापूर्ण, मूल्याधिष्ठित आणि विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकांनी कटिबद्धपणे कार्य करण्याचे आवाहन केले. शाळा, वर्ग आणि विद्यार्थी या त्रिसूत्रीचा प्रभावी अवलंब करून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देण्याचे त्यांनी सांगितले.

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स्थानिक सहकार विद्या मंदिराच्या सभागृहात झालेल्या या कार्यशाळेला उपशिक्षणाधिकारी अनिल देवकर, गट शिक्षणाधिकारी चेतन वाडीले, शिक्षण विस्तार अधिकारी वंदना टाकळकर, दत्ता क्षीरसागर तसेच तालुक्यातील सर्व केंद्रप्रमुख उपस्थित होते. यावेळी शिक्षक हा समाजपरिवर्तनाचा केंद्रबिंदू असून, विद्यार्थ्यांमध्ये संस्कार, मूल्यशिक्षण आणि नवोपक्रमांची जोपासना करण्याची जबाबदारी शिक्षकांची असल्याचे विकास पाटील यांनी स्पष्ट केले.

कार्यशाळेत ‘मिशन झेप’ आणि ‘झेडपीज एज्युकेशनल पायोनिअर’ उपक्रमावर विशेष भर देण्यात आला. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा शहरातील शाळांकडे होणारा ओढा कमी करून गावातीलच जिल्हा परिषद शाळांमध्ये 100 टक्के प्रवेश सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट यावेळी मांडण्यात आले. तसेच निपुण महाराष्ट्र अभियानाला गती देणे, विद्यार्थी सुरक्षा, प्रवेशोत्सव, मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश वितरण आणि विविध शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

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यावेळी निपुण महाराष्ट्र कार्यक्रमात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या शिक्षकांचा सन्मान करण्यात आला. तसेच शिक्षकांच्या विविध अडचणी आणि कार्यालयीन प्रलंबित प्रश्न प्रशासकीय स्तरावर सोडविण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाहीही प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांनी दिली.

Web Title: Education officer vikas patils appeal at the teacher orientation workshop

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Published On: Jun 26, 2026 | 09:51 PM

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